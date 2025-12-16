「RDX海掃更」首次採購福麥已取得美國軍火廠獨家代理 凌濤：難道是先知？

國民黨桃園市議員凌濤（中）。呂志明攝



記者周志豪／台北報導

國防部首次招標「RDX海掃更」採購案，卻由聲稱已取得美國知名軍火大廠台灣獨家代理權的「福麥室內裝修公司」得標。國民黨桃園市議員凌濤今再質疑，福麥難道是先知，沒有人穿針引線？全案猶如「超思模式」翻版。

凌濤表示，國防部已有生產RDX炸藥能力，且過去未對外招標採購RDX，福麥卻於這次投標前就取得代理權，那若沒有相關標案或早知國防部要招標，取得代理權要賣誰？

凌濤說，若福麥是得標後才緊急取得軍火大廠台灣獨家代理權，那更神奇，一家室內裝修廠商對台灣數十年沒招標的RDX，竟然馬上掌握國際軍火10年獨家代理權？

凌濤表示，過去十幾年來沒招標過RDX，福麥短期緊急變更項目投標、得標，宛如過往農委會購蛋專案由已停業花2個工作天復業，立即承攬5億元雞蛋採購案的「超思」案翻版，國防部不用啟動調查？

凌濤說，民進黨政府曾高喊超思案沒問題，結果相關人等最後均遭起訴，如今國防部長顧立雄面對福麥案質疑幾近失控暴怒，爭議企業福麥、大石也到處告人，呼籲檢調盡速傳喚顧。

