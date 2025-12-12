RDX火藥原料採購案惹議 陳偉杰偕「新藍圖連線」要求國防部釐清疑點

248251212a02

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

國防部日前辦理「RDX海掃更」火藥原料採購案，決標金額約新台幣5.9億元。得標廠商主要登記為室內裝修公司，引發外界對軍品採購專業性與國安風險的質疑。新北市議員陳偉杰、呂家愷、蔡淑君、江怡臻所組成的「新藍圖連線」發出聲明，批評國防部僅以「符合法規」回應，未能解除疑慮，並要求行政院公共工程委員會介入調查。

陳偉杰指出，RDX屬高度敏感的軍用炸藥，採購標準不應僅限於營業登記，得標公司是否具備爆材運輸、儲存的安全管理經驗，以及是否與國際原廠有實質合作，都令人質疑。他並憂心，在總統賴清德承諾投入1.25兆軍備經費的背景下，若由缺乏軍工背景的廠商承攬，恐影響國防安全。

呂家愷則認為，此案2次開標均僅一家投標，顯示招標規範可能過於寬鬆或市場調查不足。他強調，國防部不能僅以「符合法規」搪塞，必須交代是否曾盤點國內外市場能力，以及為何一家非軍工公司能獨家投標。

蔡淑君指出，民眾質疑一家小型裝修公司如何承接涉及國安的標案，但國防部始終未公開標案用途。她呼籲工程會應主動認定程序是否失當，並啟動採購審查。

江怡臻則表示，國防採購應具高度透明與專業審查，既然此案已引發社會廣泛質疑，若涉及行政疏失或制度問題，監察院理應主動調查。

新藍圖連線強調，軍品採購涉及國安風險與龐大預算，政府部門絕不容許行政疏失或程序黑箱。國防部必須正視外界質疑，公開說明並釐清採購疑點，確保流程專業透明，以重建社會對國防採購機制的信任。

照片來源：新北市議員陳偉杰服務處提供

