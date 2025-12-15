RDX炸藥採購案熱議不斷 羅美玲籲在野黨不要劃錯重點 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

近期外界關注國防部「RDX炸藥採購案」，得標廠商背景引發熱議，國防部也澄清，該標案係具備「國際貿易業」的合格廠商，均可參與投標。立委羅美玲今（15）日呼籲，應將討論重點拉回採購RDX的理由、國內原料產業鍊，以及現有產能能否因應國軍需求？她喊話「在野黨不要劃錯重點」。

羅美玲說明，RDX並不是新型炸藥原料，早在一戰前就已合成，二戰期間大量使用，長年是各國彈藥的重要原料。我國軍備局本身具備一定產製能力，但隨著不對稱作戰裝備需求大幅增加，現有量能已不足，才必須採取「自製與外購並行」。

「國防採購不是政治口水，而是攸關官兵安全與國家防衛能力。」羅美玲另外指出，我國「鈍感彈藥」的發展，恐因礙於《槍砲彈藥刀械管制條例》，民間廠是無法投入彈藥核心製程，以至於產業鏈難以形成，這也是未來國防自主必須面對的重要課題。

國防部長顧立雄表示，這是國防部第一次採購RDX，因為軍備局有一定產能，但要擴大需求，已先確定國內沒有自製產能，就必需透過國際貿易方式；他澄清，投標資格與過去20年火藥原物料採購標準一致，也是公開透明。

顧立雄強調，關鍵不在廠商登記項目，而在能否依約履行、產品是否符合規範，以及後續驗收是否嚴謹。若是履約做不到，不但拿不到錢，還會被沒收保證金並停權。

至於自製部分，顧立雄坦言，法規是很重要的事，自製的前提是要通得過《槍砲彈藥刀械管制條例》修法，由內政部許可才能製造；目前有關於非主要製程部分，可透過國防部跟民間廠商協定，但主要組成部分，包括炸藥，若要開放國內廠商，會涉及不同看法，依他所知，目前民間是無法生產火攻部件。

另外，據媒體報導，由於國防部原有的RDX炸藥生產機具老舊，才導致產量受限，國防部澄清，目前產能沒有問題的，每年都會有全線原廠的保養及維修，我國鈍感彈藥規格與美軍同步，並持續透過台美交流，爭取新型技術與產線擴充。

照片來源：取自國會頻道

