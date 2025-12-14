RDX炸藥 福麥：僅大陸及印度輸出

陸軍12月下旬至明年元月，將在新竹坑子口訓場由M1A2T進行實彈射擊訓練，磨練全天候作戰能力。（本報資料照片）

國防部採購「RDX海掃更」炸藥標案，遭揭露是由室內裝修為主要業務的「福麥」公司得標。軍火圈人士認為，火藥生意並非主流，圈子也很封閉，購案本就是各家廠商覬覦的目標，何況購案金額大，福麥會浮出水面，有可能因得罪同業而引起。不過，福麥14日委由律師打破沉默，強調相關投標過程合法、程序完備，否認是「賴友友」。

軍火界人士指出，像福麥這樣的公司，在軍火界有許多案例。例如，有件台美重大軍售案，曾有一家代理商想做後勤維修，隨即布局將其太太所開的禮品店申請增加軍品採購項目，但這項維修金額龐大，可以吃上祖孫三輩子，包括漢翔公司等廠商也想承包，最後全案仍由軍種自行負責，維修不外包。如果這案由禮品店拿到，一定也會遭同業爆料。

至於軍火界的手法，據透露，軍火商在一些標案上會聯手，軍方開出的招標書，故意不參加，逼軍方提高標案金額，如此，軍火商就可多賺一筆；這種作法通常是看準執行單位有結案壓力。

另一種是低價搶標，就是價格不合情理，接了無利可圖，可是有些新冒出來的軍火公司，為了先搶訂單，打好軍方關係，會做低價搶標的事；這就破壞行規，很容易遭圍攻。

這情形有好有壞，如果廠商低價搶標，最後又能履約，軍方反而替國家省了筆鉅額預算，但也有軍火商低價搶標，後面卻吃定執行單位，想盡花樣追加預算。

軍火界人士說，做進出口火藥或廢彈處理要有特殊管道，很多國家港口聽到船上有火藥，根本不讓靠港；我國曾將廢彈運往以色列，但對方收1次就不再收，後來改運東南亞或塞爾維亞等。

另名退將則說，「RDX海掃更」申購單位應是第205廠，其編訂的招標等方式均符合政府採購法，只是得標廠商名稱有「室內裝潢」，若是某國際公司，就沒有被攻擊的著力點；還有購案本就是廠商覬覦標的，有可能會被同業攻訐，畢竟履約驗收才是購案執行的關鍵。

台南福麥昨強調，前任及現任負責人和其家人均沒有政黨黨員身分，與賴清德總統未有任何接觸、互不認識，且公司得標前已正式取得美國軍工大廠SAE公司為期10年台灣獨家代理權，相關投標過程合法、程序完備。

聲明強調，福麥並非毫無經驗，目前已承接中科院2件採購案，其中1件已完成交貨並順利履約；另1件則於得標後2周內，即取得美國官方核發輸出許可證，足證具備實務操作經驗與如期履約能力。

至於本案所涉及的RDX，為飛彈、火箭及炮彈等重要軍工產品關鍵原料，目前全球僅中國及印度輸出，取得過程不易，實務上需透過合法民間管道，間接取得原料，未來會依法履約，確保國防供應鏈穩定與安全。

不過，立委王鴻薇仍質疑福麥公司是否為人頭掛牌？背後實際得標者為誰？有無國安疑慮？國防部應向國人說明。