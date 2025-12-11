RDX軍火採購惹議 新藍圖連線批國防部回應避重就輕 籲工程會介入調查 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】針對國防部採購「RDX海掃更」火藥原物料一案，得標廠商被揭露為登記起家於室內裝修的公司，引發社會高度關注。由泛藍議員組成的新藍圖連線指出，國防部雖然強調該公司具備多項營業項目，包括化學原料批發與國際貿易等，並符合公開招標資格，但回應中刻意聚焦於營業登記項目，卻迴避軍用炸藥採購應具備的專業門檻與安全審查機制，也沒有要求相關單位介入調查，明顯避重就輕，無法解除外界疑慮。

新北市議員陳偉杰表示，RDX為具高度敏感性的軍用烈性炸藥，國防安全攸關重大。國防部以「符合國際貿易業」作為資格要件，顯然難以對應此類高風險軍品所需的專業能力。營業登記能包含十數項業別，但並不代表該公司具備處理軍火原物料的技術能力與操作經驗。國防部必須說清楚，得標廠商是否曾有軍品代理的紀錄，是否具備爆材運輸與儲存的安全管理條件，以及是否與國際原廠有實質合作關係，而不是僅以登記項目作為回應。且前陣子，賴清德總統說將投入1.25兆經費購入軍備，讓民眾憂心忡忡，納稅錢是否都交由專業度不足的公司。

針對國防部聲稱兩次開標皆僅一家公司投標的情況，新北市議員呂家愷也強調，這更暴露了本案招標規範可能過於寬鬆、審查標準不足，或市場調查不周。開標兩次都只有一家廠商願意參與，國防部應向社會清楚交代是否做過市場能力盤點、是否曾與具備軍火供應能力的國外廠商建立聯繫，以及為何最終是由一家缺乏軍工背景的公司獨家投標。這些資訊不應被略過，更不能以符合法規輕描淡寫帶過。

新北市議員蔡淑君認為，民眾在意的是小小裝修公司如何承接標案，且標案內容更涉及國安。國防部出面回應的內容沒有直面的面對民眾的質疑，也沒有清楚公布此項標案的用途，為何需要由民間採購，呼籲行政院公共工程委員會首先出面認定此標案是否違法、是否程序失當，要求採審會啟動調查程序。

新北市議員江怡臻指出，國防採購牽涉國安、法遵與國際管制，要求高度透明與專業審查是基本原則。既然本案已引發社會廣泛質疑，若涉及行政疏失或違法施政，國防部刻意放寬資格疏於監督、審查失職、採購制度性問題或疑似圖利，監察院應該主動介入調查。國家安全不容僥倖，國防部理應展現負責態度，正面說明、徹底釐清，而非避重就輕。