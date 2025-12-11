RDX軍購案由裝修公司得標 新北議員轟：國安採購不能靠「營業登記」背書

國防部標案RDX海掃更公開招標採購決標公告，得標是一家登記室內裝修公司。（取自議員林秉宥臉書）

國防部採購高敏感性軍用炸藥原料「RDX海掃更」案，決標金額逾5.9億元，卻由一家登記起家於「室內裝修」的公司得標，引爆社會質疑。儘管國防部強調廠商具備國際貿易與化學原料批發等合法營業項目，但多名新北市議員痛批國防部回應避重就輕，未針對爆材專業門檻、安全審查及市場調查等問題提出交代，呼籲中央相關單位應立即啟動調查。

根據決標資料，本案標案金額高達5億9376萬2400元，原始投標價更逼近7.7億元，最後仍由資本額僅2千萬元、登記名稱為「福麥國際室內裝修有限公司」的公司得標。消息曝光後，引發政壇強烈反應。

國防部表示，該公司登記項目包含化學原料批發、電子材料批發、國際貿易等 16 項業務，並非僅從事室內裝修；但多名議員指出，營業項目多元不代表具備軍品操作能力。

民進黨新北市議員林秉宥直言：「5億多的炸藥採購案，得標廠商竟然是一家裝修公司，到底該怎麼吐槽？」並質疑若無專業背景，如何承接牽涉國安與高危險物料的採購？

國民黨新北市議員陳偉杰表示，RDX 為軍用烈性炸藥，其採購必須具備高度專業與國際安全規範，國防部卻以「符合國際貿易業」當作資格基準，完全無法反映高風險軍品的專業要求。他質疑，國防部應清楚說明廠商是否曾承攬軍品、是否具備爆材運輸與儲存的專業條件，以及是否與國際原廠有實質合作，而不是只靠營業登記背書。

國防部強調，本案2度開標皆僅此家公司投標。但議員呂家愷認為，這不是正常現象，反而暴露問題。「2次都只有1家願意投標，是招標規格設計過於寬鬆？還是市場調查根本不足？」他要求國防部公布是否進行市場能力盤點、是否曾與具備軍火供應能力的國外廠商協商，以及為何最終只剩1家無軍工背景的公司獨家競標。

議員蔡淑君指出，民眾最憂心的是：「小小裝修公司怎麼承接國安級標案？」她批評國防部的說明未正面回應外界疑慮，也未說明為何此類火藥原料需由民間採購，呼籲工程會認定是否違法或程序失當，並要求採審會啟動調查。

議員江怡臻則強調，國防採購牽涉國家安全、法令遵循與國際軍品管制，透明與嚴格審查是基本要求。「既然社會疑慮已經擴大，監察院更應主動介入調查，才能釐清是否有疏失、失職，甚至圖利廠商。」

