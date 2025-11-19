READr奪卓越新聞獎！ 〈當笑聲成為流量〉各角度分析快速崛起的全台喜劇

《READr》這回以〈當笑聲成為流量：全臺喜劇市場白熱化 單口競爭激烈、日式漫才崛起〉專題報導，奪下本屆「藝術與文化新聞獎」。（翻攝財團法人卓越新聞獎基金會YT頻道）

第24屆卓越新聞獎得獎名單出爐，《鏡週刊》旗下的《READr》這回以〈當笑聲成為流量：全臺喜劇市場白熱化 單口競爭激烈、日式漫才崛起〉報導專題，奪下本屆「藝術與文化新聞獎」。

《READr》除了原本的專題報導外，還採訪17位單口喜劇演員，彙整成〈【訪談後記】為什麼想做單口喜劇？他們的答案是：〉，藉由這些喜劇演員的故事，看見單口喜劇更多元的面貌。

《READr》致力於以資料做新聞與內容實驗的媒體。於2018年正式創立，重視與各種專業者、讀者的協作，期望讓以往封閉的新聞編輯室有開放的可能。資料分析、多媒體互動、理想的閱讀體驗、開放資料、開源工具，都是他們提供的服務。

