隨著CES 2026將於明年1月6日在美國拉斯維加斯登場，LG預告將在展會中首度公開全新的居家機器人——LG CLOiD。

實現「零勞務家庭」願景！LG雙臂機器人CLOiD將於CES 2026首發、具備靈巧五指與情感AI

這款機器人不僅是LG在機器人技術上的最新力作，更承載了品牌對於「零勞務家庭」 (Zero Labor Home)的未來願景。LG希望透過CLOiD承擔繁瑣的家務，讓使用者能將時間留給對自己更重要的人事物。

不只是掃地，它有「手」可以做家事

不同於過去常見的輪式服務機器人或單純的掃地機器人，LG CLOiD最大的特色在於其高度擬人化的操作能力：

• 靈巧雙臂：擁有兩支由馬達驅動的關節手臂，每支手臂具備7個自由度 (Degrees of Freedom)，能做出類似人類手臂的流暢動作。

• 五指手掌：每隻手配備5根可獨立驅動的手指，強調具備高度靈巧性 (Dexterity)，能執行抓握、拿取等需要精細動作控制的任務。

這意味CLOiD的設計初衷並非只是移動監控，而是真正能動手「做」家事。

搭載「情感智慧」，越用越聰明

在「大腦」部分，CLOiD 的頭部整合了運算晶片、顯示器、揚聲器與攝影機等多種感測器。透過LG自家的「情感智慧」 (Affectionate Intelligence)技術，這款機器人具備以下能力：

• 環境感知：能理解家中環境與障礙物，進行智慧導航。

• 自然互動：支援自然的語音溝通與表情顯示。

• 持續學習：能透過與使用者的反覆互動修正回應模式，隨著時間推移，提供更個人化且貼心的家務支援。

為了加速機器人技術的發展，LG表示已在生活家電解決方案公司 (Home Appliance Solution Company) 旗下成立了HS Robotics Lab，專注於研發差異化技術，並且積極與韓國及全球的頂尖機器人公司展開戰略合作。

分析觀點：從「智慧家電」走向「家務替身」

LG CLOiD的推出標誌著智慧家庭發展一個重要分水嶺。

過去我們談論「智慧家庭」，多半是指透過連網控制洗衣機、掃地機或冰箱。但LG這次提出的「零勞務」願景，試圖解決的是那些家電無法自動完成的最後一哩路——例如把衣服摺好、把碗盤放入洗碗機、或是整理散落在桌上的雜物。

這類任務需要極高的視覺辨識與機械控制能力，這也是為何CLOiD需要配備「7 自由度雙臂」與「五指」的原因。

雖然目前官方尚未透露其實際能執行的家務清單與售價，但相較於Tesla Optimus或Figure等人型機器人主攻工廠應用，LG選擇切入其最擅長的「家庭場域」，結合其在家電領域的生態系優勢，或許更有機會讓機器人管家真正走入大眾生活。

至於它到底能不能幫忙摺衣服？就等CES 2026現場見真章了。

