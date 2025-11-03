Realme公開GT8 Pro具備的Ricoh GR元素 五款經典濾鏡、快拍模式與經典雙焦段切換

Realme宣布與Ricoh Image進行戰略合作，將Ricoh傳奇街拍相機GR的元素與新一代旗艦機Realme GT8 Pro結合，在Realme官方微博陸續釋出雙方影像技術合作的細節項目，強調從光學到操作皆融合Ricoh GR的要素。

Realme GT8強調光學設計獲得Ricoh GR的光學驗收認證，採用7片非球面鏡片，包括5層超低反射鏡片鍍膜、雙層AR鏡頭玻璃鍍膜與身吸收藍玻璃，強調將反射率降低至0.2%，並具備97%透光率，同時鏡頭光學模組將高度減少約11%。

Realme手機原本就內建街拍模式，在Realme GT8 Pro則進一步與Ricoh合作，將其昇華為客製化的GR相機模式，透過在相機介面下滑啟動，即可進入具有GR相機元素的專屬街拍介面。

GR相機以28mm廣角街拍焦段聞名，GT8 Pro則提供28mm經典廣角焦段與GRIIIx的40mm焦段供快速切換，但亦可切換為35mm與50mm焦段的快速切換；另外強調點選畫面的小取景器可隱藏UI元素專注於構圖，同時也具備GR相機獨特的快拍對焦，可預設對焦距離以肉眼估焦方式快速拍攝。

GR內建的色調向來都是GR玩家津津樂道之處，GT8 Pro則取其中5項經典色調供玩家快速選擇，包括具有鮮明、視覺張力強適合在明亮環境捕捉風景、建築與街頭的正片，寬容度高、色彩柔和是何人像、生活紀錄與街拍的負片，可視為GR相機靈魂色調的高對比黑白，還有色彩真實自然的標準，以及色調平滑、灰階自然的單色。

另外GT8 Pro也師承GR相機的個人化色調配方功能，提供豐富的自定義項目，可將色彩進一步調整成更具個人風格的配方，同時內建5種客製化浮水印，提高作品的識別度。

