realme回歸OPPO體系 網友關注市場定位

【記者趙筱文／台北報導】繼OnePlus回歸OPPO體系後，realme也正式從原本的獨立品牌，轉為OPPO旗下子品牌。未來OPPO、OnePlus與realme將在集團架構下運作，透過資源整合與分工，提供差異化產品與服務。官方也強調，此次組織調整不影響既有產品規劃，realme預計於1月12日在中國發表的realme Neo8新機將如期登場。

realme回歸後，品牌創始人暨執行長李炳忠仍將持續領導團隊。事實上，realme 原本就是OPPO於2018年在印度成立的子品牌，主打年輕族群與線上市場，後來才獨立運作並快速拓展至全球。官方資料顯示，realme在2021年已達成全球智慧型手機累計銷量突破1億支的里程碑，是近年成長速度最快的手機品牌之一。

由於realme的研發與供應鏈本就與OPPO高度連結，產品也多由OPPO工廠生產，此次回歸被外界解讀為「重新整隊」。未來在產品線與市場定位上，預期將與OPPO、OnePlus做出更明確區隔，不排除比照OnePlus模式，進駐OPPO官方商城與實體體驗店銷售。

消息曝光後，也在台灣社群引發討論。有網友認為，品牌回歸後可能削弱原有特色，「併入之後就沒特色了，參考一加」；也有人指出，若沒有清楚區隔，定位恐怕更混亂，「又變回兩個子系了，除非像台灣小米一樣，高階與紅米、POCO分線，不然感覺會打到自己人」。

也有網友從技術與產品線角度討論未來走向，有人好奇「1+是旗下性能旗艦，那realme會是什麼定位？」；也有人點出系統層面的連結，直言「Realme UI本來就是ColorOS小改」，甚至指出在realme手機中查看版本資訊，仍會顯示ColorOS版本號。

此外，也有網友以半開玩笑方式討論品牌差異化方向，像是相機合作是否重新分工，「以後OPPO用哈蘇，Find用理光？」顯示市場對於三個品牌未來如何區隔，仍抱持高度觀望態度。

至於台灣市場，由於OPPO與realme同樣由新茂環球代理，且realme手機維修原本就由OPPO授權服務中心處理，業界認為此次品牌調整對台灣消費者的購買與售後服務影響有限。後續realme是否能在OPPO體系下重新拉出清楚定位，仍有待新機與產品策略進一步觀察。

