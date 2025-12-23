realme新機具理光鏡頭 POCO攜Bose調校音響
進攻年輕人的Vlog攝影市場，新手機強化相機功能。realme全新旗艦機「realme GT 8 Pro」即日登台，聯手理光RICOH GR設置理光GR防眩光主鏡頭，內建5款經典影調與街拍焦段，同時與F1車隊合作設計「奧斯頓馬丁F1限量版」機款。POCO推出F8 Series新機，搭配5倍潛望長焦鏡頭，同樣滿足能攝影愛好者。
realme全新旗艦手機「realme GT 8 Pro」今(23)日在台亮相，看準年輕人對手機攝影的需要，realme與理光RICOH GR合作，歷經4年開發完成。配備與RICOH GR共同打造的5,000萬畫素理光GR防眩光主鏡頭，並搭載2億超光影潛望長焦鏡頭及5,000萬畫素超廣角鏡頭，復刻28mm、40mm黃金街拍焦段，加入瞬間捕捉模式，重現GR招牌的SNAP快拍模式。內建正片、負片、標準、高對比度黑白、單色等5大GR經典影調模式，讓使用者輕鬆拍出具有個人風格的作品。
除了攝影能力升級外，「realme GT 8 Pro」採用高通Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，並配置電競級Hyper Vision+ AI晶片，以及7000mm²頂級VC散熱系統，多工使用也不怕手機熱當。同時選用6.79吋2K HyperGlow螢幕，峰值亮度高達7,000尼特，即使在烈日照射下也能呈現清晰畫面。支援最高144Hz更新率，讓手遊玩家享受極致視覺體驗。
「realme GT 8 Pro」有「風動白」、「星馳藍」雙色，皆搭配16GB+512GB容量，建議售價3萬990元，即日起啟動預購，預計12月26日正式銷售。realme更攜手奧斯頓馬丁Aramco F1車隊，開發出具有賽車基因的realme GT 8 Pro奧斯頓馬丁F1限量版，機身為奧斯頓馬丁綠，並刻上車隊的銀翼徽章，系統內建專屬相機浮水印與模擬賽道的音效，建議售價3萬2,990元，同樣在12月26日上市。
「POCO F8 Series」聚焦年末市場，POCO F8 Ultra與POCO F8 Pro均使用5倍潛望長焦鏡頭，配上Xiaomi 17 Series同級媲美2k清晰度120Hz的POCO HyperRGB AMOLED螢幕，同時達到攝影與顯示高標。並聯手Bose為手機調音，機身有3顆喇叭、可達到2.1聲道對稱立體聲。
Ultra機款共有牛仔藍與黑色雙色，16GB+512GB與12GB+256GB價格為2萬3,999元、2萬1,999元。F8 Pro外觀則有鈦銀色、藍色與黑色，12GB+512GB、12GB+256GB售價1萬7,999元、1萬6,999元。
原文出處
延伸閱讀
其他人也在看
張文手機通聯0紀錄！名下2組門號都欠費 只靠網路跟1人聯絡
北市日前發生隨機殺人釀4死11傷，兇手張文疑畏罪墜樓身亡，警方事後起獲相關刀械、煙霧彈和煤油彈等做案工作工具，卻始終沒找到張文的手機，僅從張文平板電腦的雲端硬碟發現犯罪計畫，經查，張文名下有2組手機門號，其中遠傳電信門號因欠費被停話，中華電信部分雖有欠費但仍可使用，不過張文已近1年沒有電話通聯記錄，完全斷絕用手機對外聯絡。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 17
張文有手機有門號卻不用 詭用「平板+eSIM」
張文有手機有門號卻不用 詭用「平板+eSIM」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5
手機王公布2025年度調查！揭曉最佳手機 拿最多獎項的不是iPhone
在過去一年中，哪些手機最令人印象深刻、最具代表性？《SOGI 手機王》舉辦「SOGI 2025 年度調查」，邀網友一同參與票選。歷經一個月調查，選出「最具創新力品牌」及多項「年度最佳手機」。除了手機票選，本次也同步納入「網友 AI 使用行為」調查，結果顯示 AI 已深度融入日常生活，成為使用者不可或缺的核心工具。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
遇危險如何自保？她推1款APP：無聲報案+搜證+定位
生活中心／楊佩怡報導凶嫌張文12月19日在台北車站投擲煙霧彈，隨後又在車站及中山站一帶持刀隨機砍殺民眾，事件震驚全台；張文行凶後則逃至誠品南西店頂樓後墜樓身亡，總共釀成4死（含嫌犯）11傷的悲劇。現場的血腥、殺戮畫面，讓眾多目擊者遲遲無法忘懷，產生嚴重陰影。對此，財經網美胡采蘋發文建議民眾可先下載「這款APP」，此APP不僅可以一鍵報案，還可以全程搜證，更可以精確定位。民視 ・ 19 小時前 ・ 5
110公斤「怪獸」猛衝！格鬥機器人賽大陸奪冠
由中國俱樂部團隊研發的格鬥機器人「深海巨鯊3」，在第2屆「未來運動會」上擊敗15國好手奪冠！這台重達110公斤的機器人不僅速度驚人，更擁有獨特的電流控制演算法和模組化設計，展現了現代機器人技術的新突破。中國俱樂部領隊齊文傑表示，電流控制和模組化設計是致勝關鍵，「在對抗過程中機器人很有可能某一部分發生損傷，將內部單元做成模組化後，大大提高了更換內部零件的速度。」TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
警方清查張文通聯發現有2個門號 一度欠費停話家人幫忙繳清
台北市警方組成專案小組全面爬梳張文相關金流紀錄、通聯資料，警方查出，張文曾經使用的手機門號有2個，分別是中華電信與遠傳，其中遠傳門號在去年11月就已因欠費停話；中華門號則是持續使用，但主要是搭配平板電腦來上網，近月來幾乎沒有任何撥打、接收電話的紀錄。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 1
LINE帳號被盜關鍵在「這串數字」！官方揭5大詐騙手法＋3話術陷阱…「1功能」搶回帳號
LINE在台用戶數達2,200萬，滲透率逼近95~99.4%，且過半用戶是重度使用者，不論是聊天、工作、購物、金融、社群群組或商務聯繫，都離不開它。但這也讓詐騙集團盯上LINE平台，不斷翻新手法，騙取使用者帳號與個資。近日LINE官網即公布5大詐騙套路，包括「免費抽遊戲幣」、「填寫超商寄送資料」、「徵家庭代工」、「假的徵才廣告」、以及「高價收購LINE認證碼」等。LINE官方示警，民眾切不可輕易將「認證碼」外流，一給帳戶就會被盜取。新北市政府警察局婦幼警察隊則提醒，如果帳號已綁定電話號碼、Apple ID或Google帳號，可使用LINE「再次登入」功能，搶回你的帳號。幸福熟齡 ・ 11 小時前 ・ 2
亞太電信網路2025年底永久關閉 遠傳：沒做這動作將面臨斷訊
遠亞合併案整併進度來到最後階段，…民報 ・ 1 天前 ・ 4
揭秘Google AI逆襲背後的頭號功臣Josh Woodward！同事：或是下一位執行長
2025 年下半年，Google 憑藉 Gemini 3 模型與爆紅功能「Nano Banana」實現生成式 AI 逆襲。產品經理 Josh Woodward 以敏銳洞察力與創新管理，引領 Gemini 與 NotebookLM 成為全球 AI 焦鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
行動電源自燃!? NG行為要注意
會使用降噪耳機，主要是，現代人手機不離身，可以看影片跟聽音樂，偏偏手機又很耗電，因此出門身上，或許都會帶一顆行動電源，只是，行動電源爆炸、自燃等等，意外頻傳，避免這種最窘的情況發生，平常要多注意外...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 3
蘋果AI穿戴成形…新款眼鏡、耳機預計明年亮相 鴻海、台積等跟著衝一波
供應鏈傳出，蘋果將於明年推出AI眼鏡、AI版AirPods等兩款新AI穿戴裝置，目標繼iPhone、Mac系列等硬體導入...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
魔鬼在細節裡！二手手機電池健康度與螢幕烙印問題檢查全攻略
在二手手機的交易市場中，特別是像 Yahoo 拍賣這樣的電商平台，手機的外觀品相很容易從照片中看出來，但真正決定手機高 CP 值和轉售價值的魔鬼，卻藏在兩個難以用肉眼立即察覺的細節裡：電池健康度 和 螢幕烙印 (Burn-in)。Yahoo好好買 ・ 15 小時前 ・ 1
三星DRAM傳獲蘋果認可 成iPhone大咖供應商
[NOWnews今日新聞]美國科技龍頭蘋果一向以嚴苛挑剔著稱，但消息指出，三星一種DDR產品最近連蘋果都已經認可，那就是LPDDR（低功耗DRAM），韓媒報導，三星以一款「無名英雄產品，橫掃蘋果供應鏈...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 3
想跨區看Netflix、保護隱私？2025壓軸VPN選購指南 8大情境解析教你怎麼使用VPN
在生活或工作中是否經常聽到「VPN」，感覺好像有需要，但又不是那個肯定，小編給你一個肯定答案：不要懷疑，你需要！只要是經常上網、想要保護資安或是想要玩遊戲、跨區看到更多Netflix影片，你就需要選一款VPN。VPN會給你隱形斗篷隱藏IP位址，還有安全護盾防止駭客偷窺，同時還有瞬間移動的能力，改變虛擬位置，翻牆使用。至於VPN是什麼？該怎麼挑選？台灣最多人使用的VPN，包含：Surfshark、NordVPN、Norton VPN等各家優勢有哪些？一文快速看懂。Yahoo夯好物 ・ 10 個月前 ・ 發起對話
攜手理光RICOH GR！「街拍神器」realme GT 8 Pro登場、售價出爐
全球成長最快的智慧型手機品牌 realme，今（23）日正式推出全新旗艦機realme GT 8 Pro。realme始終致力為年輕用戶帶來超越期待的科技體驗，本次新機與攝影界的傳奇隨身街拍相機——理光RICOH GR聯手，四年磨一艦、開啟街頭新傳奇，推出業界首部搭載「RICOH GR影像」的最強街拍神器realme GT 8 Pro，從光學到體驗全面復刻，深度訂制理光GR防眩光主鏡頭、導入五款經三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 1
macOS Tahoe 螢幕災情還沒完？Studio Display 閃爍問題持續擴大
根據外媒報導，自從 Apple 在今年 9 月推出 macOS Tahoe（macOS 26）之後，有越來越多 Mac 使用者回報，只要外接 Studio Di三嘻行動哇 ・ 1 天前 ・ 1
百萬露骨圖片竟不設限！AI 影像平台資料庫外洩，疑含未成年影像
美國矽谷一間 AI 影像平台疑因資料庫設定錯誤，導致超過一百萬張圖片及影片外洩，無需登入即可人意瀏覽。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 2
日本「智慧手機法」上路 蘋果.谷歌禁止壟斷
日本政府為打破Apple與Google在手機應用程式市場的壟斷，2024年通過《智慧型手機特定軟體競爭促進法》，並且在週四(18日)正式實施。這部也被稱為「智慧手機法」的新規定，允許第三方商店獨立運作，並且開放外部支付管道，使用者在app裡購物後，可以不使用兩大平台系統付費，減輕開發商成本負擔，提高服務品質。不過，新法也被認為存在資安隱憂，可能大幅提高青少年的網路安全風險。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
ChatGPT聖誕彩蛋曝光 指令只要輸入這符號
【記者趙筱文／台北報導】ChatGPT在聖誕節前夕悄悄為用戶送上一顆彩蛋。只要在對話框中輸入一個「🎁」禮物盒Emoji，就會直接觸發由Sora製作的聖誕節驚喜影片，畫面中可看到聖誕老人親自登場送禮，還能結合使用者上傳的照片生成專屬內容。根據《壹蘋新聞網》實際測試後確認，該功能目前已在ChatGPT中開放體驗，但每個帳號每天僅限使用一次。壹蘋新聞網 ・ 13 小時前 ・ 2
Uber 2025 年度回顧揭曉 台南1用戶一年狂搭2000趟
隨 2025 年邁向尾聲，Uber 今（22）日宣布寄送個人化的「2025 年度回顧」至用戶註冊之電子郵件信箱，用戶即日起可一鍵查看年度行程數據，同時推薦好友使用 Uber App 還有機會領最高共 ...華視 ・ 1 天前 ・ 發起對話