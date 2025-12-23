realme新機具理光鏡頭 POCO攜Bose調校音響

進攻年輕人的Vlog攝影市場，新手機強化相機功能。realme全新旗艦機「realme GT 8 Pro」即日登台，聯手理光RICOH GR設置理光GR防眩光主鏡頭，內建5款經典影調與街拍焦段，同時與F1車隊合作設計「奧斯頓馬丁F1限量版」機款。POCO推出F8 Series新機，搭配5倍潛望長焦鏡頭，同樣滿足能攝影愛好者。

realme全新旗艦手機「realme GT 8 Pro」今(23)日在台亮相，看準年輕人對手機攝影的需要，realme與理光RICOH GR合作，歷經4年開發完成。配備與RICOH GR共同打造的5,000萬畫素理光GR防眩光主鏡頭，並搭載2億超光影潛望長焦鏡頭及5,000萬畫素超廣角鏡頭，復刻28mm、40mm黃金街拍焦段，加入瞬間捕捉模式，重現GR招牌的SNAP快拍模式。內建正片、負片、標準、高對比度黑白、單色等5大GR經典影調模式，讓使用者輕鬆拍出具有個人風格的作品。

除了攝影能力升級外，「realme GT 8 Pro」採用高通Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，並配置電競級Hyper Vision+ AI晶片，以及7000mm²頂級VC散熱系統，多工使用也不怕手機熱當。同時選用6.79吋2K HyperGlow螢幕，峰值亮度高達7,000尼特，即使在烈日照射下也能呈現清晰畫面。支援最高144Hz更新率，讓手遊玩家享受極致視覺體驗。

「realme GT 8 Pro」有「風動白」、「星馳藍」雙色，皆搭配16GB+512GB容量，建議售價3萬990元，即日起啟動預購，預計12月26日正式銷售。realme更攜手奧斯頓馬丁Aramco F1車隊，開發出具有賽車基因的realme GT 8 Pro奧斯頓馬丁F1限量版，機身為奧斯頓馬丁綠，並刻上車隊的銀翼徽章，系統內建專屬相機浮水印與模擬賽道的音效，建議售價3萬2,990元，同樣在12月26日上市。

「POCO F8 Series」聚焦年末市場，POCO F8 Ultra與POCO F8 Pro均使用5倍潛望長焦鏡頭，配上Xiaomi 17 Series同級媲美2k清晰度120Hz的POCO HyperRGB AMOLED螢幕，同時達到攝影與顯示高標。並聯手Bose為手機調音，機身有3顆喇叭、可達到2.1聲道對稱立體聲。

Ultra機款共有牛仔藍與黑色雙色，16GB+512GB與12GB+256GB價格為2萬3,999元、2萬1,999元。F8 Pro外觀則有鈦銀色、藍色與黑色，12GB+512GB、12GB+256GB售價1萬7,999元、1萬6,999元。

