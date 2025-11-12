realme 15 Pro 開箱~ 7000mAh大電池+旁路充電，AI 圖像精靈這樣玩，realme 15 實測

現在智慧手機+ AI 能幫你變化出好多新功能，這次realme 15 系列也不例外，新增的 AI 圖像精靈還挺有趣，下個指令就能幫你的照片完成天馬行空的想像，這也幾乎只在旗艦機上才見得到，此外，電池也加大到 7000mAh 泰坦電池，同樣具備軍規等級防護，而遊戲性能也是相當給力， realme 15 Pro 這次帶來好玩的相機體驗， 在中階機款具備十足戰鬥力， 還有哪些亮點、續航夠不夠威? realme 15 5G 會簡單介紹，來看開箱實測吧。

realme 15 series 新色好美，而機身細節與上代相比變化不大，雙機皆搭載共三鏡頭和 12GB+256GB 版本，電池容量和閃充更升級，還有算是現在手機標配的 IP69、IP68 防水防塵，並加入 ArmorShelI 防護技術，雙機還有哪些不同? 附上規格重點參考，繼續來深入實測。

NEXT AI智慧應用 realme 15 系列的 AI 功能相當全面，不僅全系列支援 AI 影像編輯及 AI 辦公功能，日常商務辦公或玩影像創作，都能成為你 24小時隨傳隨到的最佳後援，此外，還支援其他旗艦機款少見的圖像精靈，而且講中文也能通，接著來試玩幾項小米覺得還不錯的功能，也順便整理出 AI 功能參考。

★Al 圖像精靈★

簡單說，它就是 AI 生成軟體，還是免費的，現在 realme 15 系列也玩的到，操作簡單，沒有一堆奇怪的繁瑣步驟，這功能打開相簿，選擇好要進行創作的圖片，便會出現「AI 圖像精靈」、「Google Lens」，點進前項之後，便可將你的想法用語音或輸入文字，用 AI 圖像精靈滿足你的想像。

小米滿喜歡像 AI 圖像精靈這類功能，除了能免費玩 AI 生成之外，對於後期的照片修圖也相當方便，像是換衣服、車子顏色、替換背景或加個小貓小狗等想像的圖像也行，雖然圖像演算還可再細緻點，但平常隨意創作已經很夠用了。

★AI 去除眩光★

基本上，只要相機不是故意對著太陽光或高光點，照片通常是不太會有眩光的情形，而且有些微微光芒，畫面看起來也是滿唯美，AI 去除眩光最大優點就是能讓照片看起來更乾淨，又不會失去細節，放上使用前和使用後的效果參考。

此外，realme 15 系列相簿內建影像編輯工具也很豐富，像是AI 消除反光、AI 超高解析度 2.0、AI 消除 2.0、AI 人臉超高解析度、AI 消除拖影、AI 除霧等實用度高的後製功能，不管是細節修圖還是畫質提升，都能一鍵輕鬆搞定。

商務應用方面，智慧側邊欄的 AI 文章摘要及朗讀文章，還有旅遊必備的對話翻譯功能，現在的智慧手機能做的事太多!!!!

同樣分享幾項到的功能， 首先是「翻譯」，除了支援外語對話翻譯，外稿文件，還有同聲傳譯，在看外稿或旅遊時都能派上用場，翻譯過後的內容也算流暢，生活日常使用是非常足夠。

另外，像是 AI 文件助理，提供文件摘要、潤色、思維導圖、文件翻譯、擴充、縮寫等等，在時間有限的工作情況下，透過 AI 就能快速有效率地整理重點，包括 PDF 檔案 也能無障礙進行翻譯，對於戶外工作者真的相當方便。

全方位相機、派對特效這樣玩 鏡頭方面，realme 15 Pro 及 realme 15 5G 皆為 5000萬畫素主鏡頭及超廣角鏡頭雙配置，前、後鏡頭皆支援 4K 拍攝，新增的 AI派對的愛心特效也很適合發限動，AI 超光影 2.0 的智慧色溫亮度也比上代提升 40%，日夜都能盡情拍，相機實測會以 realme 15 Pro 為主，realme 15 5G 後面會有簡單實測。

