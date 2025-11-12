realme 15 Pro 開箱~ 7000mAh大電池+旁路充電，AI 圖像精靈這樣玩，realme 15 實測
現在智慧手機+ AI 能幫你變化出好多新功能，這次realme 15 系列也不例外，新增的 AI 圖像精靈還挺有趣，下個指令就能幫你的照片完成天馬行空的想像，這也幾乎只在旗艦機上才見得到，此外，電池也加大到 7000mAh 泰坦電池，同樣具備軍規等級防護，而遊戲性能也是相當給力， realme 15 Pro 這次帶來好玩的相機體驗， 在中階機款具備十足戰鬥力， 還有哪些亮點、續航夠不夠威? realme 15 5G 會簡單介紹，來看開箱實測吧。
realme 15 series 新色好美，而機身細節與上代相比變化不大，雙機皆搭載共三鏡頭和 12GB+256GB 版本，電池容量和閃充更升級，還有算是現在手機標配的 IP69、IP68 防水防塵，並加入 ArmorShelI 防護技術，雙機還有哪些不同? 附上規格重點參考，繼續來深入實測。
NEXT AI智慧應用 realme 15 系列的 AI 功能相當全面，不僅全系列支援 AI 影像編輯及 AI 辦公功能，日常商務辦公或玩影像創作，都能成為你 24小時隨傳隨到的最佳後援，此外，還支援其他旗艦機款少見的圖像精靈，而且講中文也能通，接著來試玩幾項小米覺得還不錯的功能，也順便整理出 AI 功能參考。
★Al 圖像精靈★
簡單說，它就是 AI 生成軟體，還是免費的，現在 realme 15 系列也玩的到，操作簡單，沒有一堆奇怪的繁瑣步驟，這功能打開相簿，選擇好要進行創作的圖片，便會出現「AI 圖像精靈」、「Google Lens」，點進前項之後，便可將你的想法用語音或輸入文字，用 AI 圖像精靈滿足你的想像。
小米滿喜歡像 AI 圖像精靈這類功能，除了能免費玩 AI 生成之外，對於後期的照片修圖也相當方便，像是換衣服、車子顏色、替換背景或加個小貓小狗等想像的圖像也行，雖然圖像演算還可再細緻點，但平常隨意創作已經很夠用了。
★AI 去除眩光★
基本上，只要相機不是故意對著太陽光或高光點，照片通常是不太會有眩光的情形，而且有些微微光芒，畫面看起來也是滿唯美，AI 去除眩光最大優點就是能讓照片看起來更乾淨，又不會失去細節，放上使用前和使用後的效果參考。
此外，realme 15 系列相簿內建影像編輯工具也很豐富，像是AI 消除反光、AI 超高解析度 2.0、AI 消除 2.0、AI 人臉超高解析度、AI 消除拖影、AI 除霧等實用度高的後製功能，不管是細節修圖還是畫質提升，都能一鍵輕鬆搞定。
商務應用方面，智慧側邊欄的 AI 文章摘要及朗讀文章，還有旅遊必備的對話翻譯功能，現在的智慧手機能做的事太多!!!!
同樣分享幾項到的功能， 首先是「翻譯」，除了支援外語對話翻譯，外稿文件，還有同聲傳譯，在看外稿或旅遊時都能派上用場，翻譯過後的內容也算流暢，生活日常使用是非常足夠。
另外，像是 AI 文件助理，提供文件摘要、潤色、思維導圖、文件翻譯、擴充、縮寫等等，在時間有限的工作情況下，透過 AI 就能快速有效率地整理重點，包括 PDF 檔案 也能無障礙進行翻譯，對於戶外工作者真的相當方便。
全方位相機、派對特效這樣玩 鏡頭方面，realme 15 Pro 及 realme 15 5G 皆為 5000萬畫素主鏡頭及超廣角鏡頭雙配置，前、後鏡頭皆支援 4K 拍攝，新增的 AI派對的愛心特效也很適合發限動，AI 超光影 2.0 的智慧色溫亮度也比上代提升 40%，日夜都能盡情拍，相機實測會以 realme 15 Pro 為主，realme 15 5G 後面會有簡單實測。
看更多麥兜小米的文章
看完整的 realme 15 Pro 開箱 >> https://www.mcdulll.com/realme-realme15pro-realme15/
手機單眼王者 vivo X300 Pro 開箱~ 2億蔡司長焦 x CIPA 5.5防手震，手持攝影遠近皆清晰，X300 小旗艦實測
遊戲爽度滿滿 比桌面還大的 MSI 微星 MPG 491CQP QD-OLED 曲面電競螢幕 開箱 評測
OPPO Find X9 Pro 開箱~ 微距到超遠距，2億哈蘇長焦x10倍光學變焦增距鏡實測，7500mAh大電量旅拍神機
其他人也在看
iPhone用戶注意！「1連結」千萬別亂點 小心錢被騙光
iPhone用戶小心！瑞士國家網路安全中心（NCSC）表示，最近興起一種詐騙，就是透過簡訊向用戶發送簡訊，聲稱自己是來自蘋果「尋找我的手機」團隊，讓急於找回手機的用戶點擊簡訊中的連結，最嚴重會導致個資被外洩，帳戶中的錢也可能會被騙光。鏡報 ・ 1 天前
蘋果新 Air 延後上市 第一代銷售不如預期 組裝廠訂單恐落空
外媒報導，受第一代iPhone Air超薄手機今年9月上市後銷售不如預期影響，蘋果已延後原訂明年秋天與下一代iPhone...聯合新聞網 ・ 4 小時前
iPhone Air恐成末代機！傳蘋果「逐步停產」 下一代無限延期
iPhone Air銷量不佳，外媒爆料蘋果（Apple）已大幅縮減產量，兩大代工廠陸續停工，資源轉投iPhone 17 Pro系列。知情人士更稱，第二代iPhone Air將延期至2027年與iPhone 18系列同發表，甚至可能無限期延後；蘋果對相關傳聞不予回應。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
iPhone Air 銷量不佳，大幅減產同時後繼型號無限期推遲？
iPhone Air 銷量不佳已經幾乎是公開的秘密，官方在財報會議上避而不談，現在更是傳出了後繼機型都被無限期推遲的消息。Yahoo Tech ・ 22 小時前
三星：穿戴睡眠呼吸中止檢測功能 獲准在台上線
（中央社記者江明晏台北10日電）三星電子今天宣布，Samsung Health Monitor應用程式的睡眠呼吸中止檢測功能，已獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署核准，即日起在台灣上線，盼穿戴式裝置進一步協助監測與改善睡眠狀況。中央社 ・ 1 天前
內建 100 公分充電線？圖拉斯 TORRAS FlexLine 充電器內建伸縮線讓出遊不用再找線啦
近期，不知道你有沒有發現台灣市場出現一個非常亮眼的手機配件品牌「TORRAS」，也許這名字你還有點陌生，甚至不會唸？但沒關係，他的中文名稱叫做「圖拉斯」，旗下產品著重於3C 部落客林小旭 ・ 1 天前
北韓駭客出新招！遠端控制手機竊帳號、刪資料 資安專家示警：前所未見
《韓聯社》報導，根據南韓資訊安全管理企業「Genians安全中心」10日發布的報告，今年9月5日，一名南韓心理諮詢師的手機遭駭客遠端初始化，個資被竊取，其通訊軟體KakaoTalk帳號更被用來冒名傳送惡意程式，導致多名聯絡人中招。報告指出，駭客偽裝成「減壓程式」誘騙受害者點...CTWANT ・ 1 天前
iPhone 17換機要買哪些配件？內行人教：這四類產品必須有！精選迪士尼、短尾矮袋鼠人氣聯名款｜揪愛Mei推好物
今年蘋果iPhone 17升級太有感，「揪愛Mei」身邊就有不少舊iPhone用戶換機，也有不少安卓陣營入坑，換新手機之後最讓人糾結的就是「要買哪一款手機殼、螢幕保護貼、充電器、掛繩」，身為購物界省錢獵人的「揪愛Mei」，這次直接把給家人、朋友的購買清單和挑選原則整理成一份iPhone 17換機後配件懶人包，讓你一試成主顧，包滿意。Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
普發一萬電信商加碼！遠傳iPhone 17現折4萬元 中華購機折5千元
普發一萬元全面開放登記！遠傳電信祭出超值加碼回饋，申辦指定5G手機方案，不僅享有最高近5,000元折扣，還可搭配手機舊換新活動，持前代iPhone手機舊換新iPhone 17系列最高現折達4萬元！購買指定空機就送DJI智能手持攝影套件，單購品牌家電再享最高近7,000元折扣，還有兒童定位手錶、平板電腦等。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
銷售低迷 傳蘋果新一代iPhone Air 2026上市無望
（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國科技新聞網站The Information今天援引知情人士的消息報導，由於銷售表現不如預期，蘋果公司（Apple）將不會如原先計畫在2026年秋季推出新一代iPhone Air。中央社 ・ 1 天前
英德警告！ 中俄衛星活動威脅加劇 太空將成新前線｜#鏡新聞
綜合外媒報導，英國與德國國防高層最近相繼警告，俄羅斯與中國對西方在太空的威脅正在與日俱增；這包括中俄兩國不斷利用衛星干擾，竊取歐美衛星的資料。再加上歐洲的北約成員國，最近不斷被不明無人機侵犯領空，英國與德國也都表示，將加大歐洲在無人機和太空領域的防禦能力。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
iPhone 17熱賣 台灣大10月EPS 0.38元
台灣大哥大受惠iPhone 17買氣及獨門方案推動，10月份自結合併營收156.2億元，稅後淨利11.4億元，EPS為0.38元。累計前10個月營收1576億元，稅後淨利為116.9億元，EPS達3.87元。台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，隨用戶對高速上網需求持續提升，台灣大「好速專案」300M自由時報 ・ 1 天前
三星 Galaxy S26+ 渲染圖浮出水面，設計小有改動
時間來到年尾，關於三星新一代 Galaxy 旗艦系列的爆料就變得愈發頻繁了起來。今日 Android Headlines 放出了據稱是 Galaxy S26+ 的 CAD 渲染圖，從中可以看到它只是在 S25+ 的基礎上做了一些微調。Yahoo Tech ・ 20 小時前
Google翻譯整合Gemini，新增「Advanced」選項、犧牲速度換取更高翻譯準確性與上下文語境
Google 稍早開始為旗下 Google 翻譯 (Google Translate) 服務導入更深度的 Gemini 模型整合。在新版本的 App 中，將新增一個翻譯模型選項，允許用戶在標準的「Fast」 (快速)模式，以及由 Gemini AI 加持的「Advanced」 (進階)模式之間進行選擇，藉此滿足不同的使用需求。Mashdigi ・ 1 天前
三星即日起為Galaxy Watch系列睡眠呼吸中止檢測功能
繼 Apple Watch 系列智慧錶在台釋出睡眠呼吸中止檢測功能，三星電子也宣布Samsung Health Monitor應用程式的睡眠呼吸中止檢測功能已獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署核准，即日起正式於台灣上線。壹哥的科技生活 ・ 23 小時前
報導指稱蘋果研發5款iPhone衛星新功能，包含地圖導航、傳送照片、室內連線與5G NTN
根據彭博新聞記者Mark Gurman在其最新「Power On」時事通訊中的報導，蘋果正積極研發一系列全新的iPhone衛星連接功能，目標大幅擴展其超越「衛星緊急求救」 (Emergency SOS)的應用範圍。Mashdigi ・ 1 天前
2026年迎15款新品？OLED觸控Mac、折疊iPhone、預計放棄Qualcomm提供數據晶片
除了iPhone即將加入的新衛星功能，彭博新聞也整理了蘋果在2026年的龐大產品藍圖，更將其稱為「最關鍵的一年」。Mashdigi ・ 1 天前
電信三雄10月財報出爐 中華電蟬聯EPS獲利王
（中央社記者江明晏台北10日電）電信三雄10月財報出爐，受惠iPhone熱銷，業績告捷，中華電信以每股盈餘0.41元，贏過台灣大的0.38元、遠傳電信的0.35元；累計前10月中華電仍以每股賺4.2元，持續蟬聯電信三雄EPS獲利王。中央社 ・ 1 天前
第一代 iPhone Air 今年才亮相, 會不會成為「空前絕後的一代」？
【APPLEFANS 蘋果迷報導】蘋果在 2025 年推出第一代 iPhone Air，主打「超薄、超輕」設計，機身厚度僅 5.6mm，搭配 6.5 吋大螢幕，讓喜愛纖薄手感的蘋果迷 ・ 1 天前
2026 蘋果超低價入門款 MacBook 傳聞總整理，規格、售價、上市時間一次看！
先前多家外媒報導，蘋果有望在 2026 年推出一款低價款 MacBook，售價可能會比 999 美元、新台幣 32,900 元的 MacBook Air 更便宜三嘻行動哇 ・ 14 小時前