realme 15T 開箱 7000mAh大電量+ AI 智慧應用 八千有找

現在智慧手機功能愈來愈全面，剛推出的 realme 15 系列 也針對不同族群提供多種價位帶選擇，若你想找支輕薄、耐用、續航持久、高畫質螢幕，預算又須控制在萬元以下的智慧手機，那 6.57吋「realme 15T」會適合您，支援豐富的 AI 功能，加上升級的 7000mAh 泰坦電池，能應付長時間外出或重度使用，玩遊戲、追劇、拍照都能兼顧，整體性能、續航、拍照效果如何? 哪些融合日常的 AI 應用? 來看開箱吧~

電量加大，機身依然輕薄

這代 realme 15T 乍看之下變化不大，但實際握在手上後有種熟悉的握感，四角採用與 iPhone 相近的大 R 角設計，圓潤流線的邊緣讓握感更貼合掌心，直角中框線條俐落，加上防護力提升，不管直式或橫式使用上握感舒適，也在防護與耐用性上全面升級。

此外，機身還搭載同價位中最輕薄的 7000mAh 高能量密度石墨電池，而機身 VC 散熱面積相比上代提升 3.5 倍，在維持僅 181g 的輕薄機身下，能兼顧長續航與散熱效能，背蓋則採霧面質感設計，不僅觸感細緻，還有效防止指紋沾染的優點。

相機模組採用鋁合金材質，高度也壓至1.57mm 低凸設計，讓機身更為平衡。

全機也具備IP69&IP68&IP66 極限防水性能，除了能應付日常潑水，還支援最深水下2公尺、單次最長30分鐘水下拍攝，對於機車族或重視高強防護的族群來說，無論在日常或戶外活動都能無負擔使用。

4000尼特護眼螢幕

正面則採用 6.57吋平面AMOLED 護眼螢幕，四個圓潤R 角與框架一體成形的設計，讓視野上更寬廣討喜，局部峰值亮度更高達 4000尼特，搭配同級最強 2160Hz PWM調光， 在戶外高光之下使用也能清楚看到畫面，同時降低螢幕閃爍帶來的疲勞感。

這塊螢幕解析度為 FHD 1080*2372，具備 10bit 色域，支援 120Hz 更新率與 240Hz觸控採樣率，在追劇或玩高解析遊戲在畫質上都十分流暢，5,000,000:1 高對比度讓夜景與暗色場景細節更分明。

玩競速類遊戲，手指在螢幕滑動的操控感十分滑順，靈敏回饋、反應迅速，整體手感銜接自然，幾乎沒有卡頓或延遲狀況，加上雙立體聲喇叭帶來方向聲效與包圍感，讓 realme 15T 在娛樂影音體驗的互動更為沈浸。

硬體規格/性能

基本上，智慧手機最重要一環之一就是聯網能力了，realme 15T 不僅擁有大電量和多元的智慧 AI功能，搭載的「全速矩陣天線 2.0」能依環境智慧切換最佳天線，同時在手機不管拿直式或橫式，都能不影響網路連線穩定性，即使在電梯、地下停車場這種信號容易微弱的場所上網查資料、社群 PO圖文、發送重要訊息、遊戲和通話等能不中斷，讓中階手機在日常使用中也能享受流暢網路。

處理器則採用台積電 6nm製程八核心聯發科天璣 6400 Max 5G，內建同級最大 6050mm²氣流VC均熱板，透過系統協調運作，在 CPU與GPU長時間多工重負載下，能維持效能和溫控，同時，使用手機一周後，系統會幫你優化 3個平日最常用APP的啟動速度，讓使用操作上無縫順手，安兔兔跑分也有接近 48萬分的實力，續航力也跑出達 22hrs以上，整體性能表現出色。

此外，與realme UI 6.0作業系統深度結合後，讓軟硬體在 AI應用與遊戲場景下表現更加優異，不僅提升拍攝影像質量，對於應付 AI 生成任務也能游刃有餘，全新的小膠囊狀態列也能隨時掌握事件提醒，加上內建的 8GB + 256GB儲存容量，在安裝大型遊戲或殘留數據清理能自動最佳化，而且最高還可擴充至 18GB 動態記憶體(8GB+10GB)臨時使用，讓後台運作保持流暢。

遊戲體驗/GT Boost 3.0 遊戲體驗方面，realme的 GT 遊戲底層調度技術幾乎已深耕旗下每款機型，最新的 GT Boost 3.0 同樣導入到 realme 15T，實際遊玩很吃資源的大型遊戲，過程中幾乎無明顯掉幀或延遲，溫控也很不錯，其中 Free Fire 更能保持 60FPS 穩幀，在同價位的機型中表現亮眼，對於重視續航、幀率穩定和操作反應速度的用戶，15T 在娛樂體驗上完全可以滿足需求。

