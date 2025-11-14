realme 15T 5G 開箱實測｜超過一天使用的大電量、輕薄耐用的實用手機
過去兩年來，為了迎合用戶需求，入門機朝向高畫質、大電量發展，然而作為 realme 15 系列的入門機-realme 15T 5G，配置了更大的電量 7000mAh、拍攝上用上前後5000萬畫素，全機通過 IP69&IP68&IP66 防塵防水標準，除此之外，在螢幕顯示跟 AI 應用上，做到了等同旗艦機的升級，堪稱萬元價位內最值得入手，本篇透過實測跟大家分享相關心得。
開箱
原廠盒裝延續 realme 15 系列的設計，內容物提供了手機、說明書、退卡針、透明保護殼，以及 60W SuperVOOC快充組。
外觀設計：意外輕薄的大電量手機
realme 15T 5G 設計方正，我這次開箱的是鈦空灰版本，大小為158.36 x 75.19 x 7.79mm，背後採用扁平方正的鏡頭模組設計，重量僅有 189.1 克，這點相當讓我意外，因為它是配置了前後5000萬畫素相機、7000mAh 電力的一支長續航手機，然而不管手感還是重量卻完全沒有一點笨重感，而且它擁有 IP66、IP68、IP69 三重防護認證——不只防潑水，連高壓水槍都能應付，印象中 Sharp AQUOS wish5 也有相似的防水效能，然而在比較過後，更進一步發現該手機的優勢。
realme 15T 5G 背面採用霧面設計，手感細膩，即使是裸機使用也不容易沾指紋，機身背後類似貝殼紋路的設計在每個角度都可以呈現斑斕的色彩，手機邊角採弧形處理，這方面已經從過去的 iPhone 得到驗證，不僅可以讓機身設計達到更大電力，長時間握持也不會有不適感。
螢幕與音效：明亮流暢又護眼
螢幕與音效是我這次體驗後覺得 realme 15T 5G 在同級機種相對勝出的地方，重點不在於 6.57 吋 AMOLED 面板、也不是支援 120Hz 畫面更新率與 2160Hz PWM 調光，這方面都是過去在入門機、中階機勉強都找得到的規格，我認為這一代重點在於螢幕邊框R角設計跟亮度，這是在實際體驗後覺得很有感的。
另外是很少人注意到的 R 角設計，相較於 realme 14T 5G 的 5.7mm來說，realme 15T 5G 的 R 角設計來到 8mm，在手持觀看上來說，不僅手感更好，視覺上也更有沉浸感，這部分是只有在實際體驗才會發現的，所以也歡迎大家實際走一趟門市感受看看。
螢幕亮度是我這次體驗有感的地方，realme 15T 5G 配備 6.57 吋 FHD+ AMOLED 顯示面板，擁有 240Hz 觸控採樣率、峰值亮度在戶外最高可達 4000 尼特，大家可以參考一下下方照片，這是手機中午左右的時間拍攝，上面的文字、圖像是相對過去清晰可見，對於在戶外查看訊息、拍攝照片等需求來說，我認為是相較上一代甚至是以往的中階機來說，體驗是相對好很多的。
至於音效方面，該款手機配置了立體聲雙喇叭，實際聽起來比較適合人聲，就是中高音的部分，明顯為了滿足用戶手持看影片的需求。
相機表現：延續 realme 15系列派對血統
經過相機資訊查看，這次 realme 15T 5G 的拍攝主力是透過其 5000 萬像素 Omnivision 感光元件，達成最高10倍光學變焦，而搭配 200 萬景深鏡頭可以做到比以往更自然細膩的人像表現，但我私心希望之後 realme 能夠為這定位的產品添入超廣角鏡頭會更好一些...
就日間實拍來說，realme 15T 5G 不論是逆光、順光面對建築物、花卉的拍攝來說，調色上都顯得銳利、真實，也就是說在光線充足的前提下，realme 15T 5G 可以呈現清澈、自然、寫實的畫面，相較過去可能會有些銳利度不足的狀況，在這個場景是有所升級的。
自拍鏡頭具備 5000 萬畫素的拍攝品質，但是在臉部的優化上有特別下功夫，不至於太過細膩，感光效果也都還行。
然而在低光源拍攝時，整體畫質因為感光能力不足的關係而滑落，色彩表現也出現失真的狀況，甚至夜景方面放大觀察會有些模糊的狀況，但是整體品質還算可以接受的範圍，尤其透過接下來會介紹的 AI 圖像助理，就能夠修正大部分的問題。
realme 15T 5G 的「AI 圖像助理」一共提供了 AI 靈感成片、AI 消除、AI 超高解析度、AI 最佳表情、AI 消除拖影、AI 消除反光、AI 去除眩光、AI 除霧這些功能，可以說大大彌補了拍攝上的不足，我這邊舉幾個例子，像是下方這張照片是我在信義區拍攝的，畫面中有路人、有反光的問題。
因此我透過使用AI消除、AI 消除反光的方式，來讓照片變成我心目中想要的樣子（讓畫面不要那麼反光、保留中間那對路人），下面正中間那張照片，就是我最後的成果：
△調整前。
△消除反光、路人前（中間圖片）後（右邊圖片）結果。
再來分享更進階的玩法，下圖是我在雙十節期間拍攝的 101 煙火，對於任何相機、手機來說，這個畫面同時會有眩光、起霧、反光、拖影等問題。
因此，在調整上，我同時使用 AI 去眩光、AI 除霧、AI 消除拖影、AI 消除反光，最後使用AI 超高解析度，最終我得到了一張幾乎不違反真實拍攝的照片。
△調整前。
△調整後。
對於多數人來說，他們可能不太知道要怎麼做調整，所以到了這一代，有了更值得推薦的模式，那就是「AI圖像精靈」，打開任何一張照片，點下去這個圖像精靈，他馬上就會分析照片，然後很快的給予相對應的建議，在你允許執行下，它就會做相對應的調整，另外，這一代也允許對話生成來實現靈感。
效能：更流暢穩定的表現
效能方面，realme 15T 5G 搭載聯發科天璣 6400 Max 5G 八核心處理器，這是一款採用 6nm 製程製造的中階晶片，最高主頻段可達 2.5GHz，有趣的是在散熱能力上，該款手機配備了高達 6050mm² 大小的 AirFlow 液冷散熱模組，這是該款手機即使是玩遊戲也可以順跑的主要原因，實際在 GT 模式底下，Geekbenh 6 CPU單核808、多核2065，OpenGL 分數為1423。
我這次評測的是 12GB ＋256GB 儲存空間版本，搭載基於 Android 15 的 realme UI 6.0 作業系統，不過，台灣市售版市8GB+256GB，最高支援 18GB 動態記憶體，在遊戲方面，除了上一代就有的 GT 模式，而透過既有的「遊戲專屬記憶體」選項，可以讓遊戲獨佔記憶體空間，加快遊戲啟動速度，在流暢度方面，預設開啟的 AI 模式，可以將專屬記憶體分配給該款常玩的遊戲，如此一來既可以快速啟動、也能常保遊戲的穩定性，至於無線方面支援 WiFi 5 和藍牙 5.3，因此總結來說，除了《原神》這類高負載遊戲則建議開中低畫質，其餘像是《王者榮耀》、《PUBG》，操作上都算流暢。
驚人的電力
雖然當前市場上已經有 7500mAh 電力的旗艦機，我這次在美國出差，實際滿電帶它出去外面一整天不連網使用下來，晚間10點回到飯店還剩下65% 電量，我認為一般用戶大約可以使用超過2天的時間。
快充方面，該款手機支援 60W SUPERVOOC 快充，我在手機電力剩下10% 進行充電測試，10 分鐘左右充至 31%，25 分鐘充至接近 50% 左右，大約 1 小時又 10 分鐘左右達到滿電，電池設定當中提供GT模式、電池模式可依照需求選擇，在觀看影片方面又支援「影片長續航模式」，真心的說，沒有一款入門機調校上比這支手機電力還充足。
總結
大致上來說，realme 15T 5G 並不是給那些重度玩遊戲的玩家，或者是重視拍照的用戶，它的定位一直都在於入門用戶，他們可能預算不高、或者甚至還在入門 5G 應用，對於日常使用智慧型手機還在學習階段，而對於這些人來說，他們重視的可能是手機的電力、需要記錄生活的時候拍照夠不夠力，看 TikTok、聊 LINE、滑 FB 會不會卡，甚至偶爾玩遊戲是不是能玩等等。
眼見為憑，我想 realme 15T 5G 除了驚人的電量與只有 7.79mm 的厚度之外，它在影音體驗、拍照方面表現都是非常好的。所以說，這一代適合的可能是想要超長續航、不想天天充電的用戶，當然對於業務、學生來說，這次一支在預算以內，可以獲得的超乎想像體驗的實用手機。
其他人也在看
有線耳機成最潮配件！為什麼年輕人都在戴「老派」耳機？背後原因解密
在無線藍牙耳機稱霸市場多年後，「有線耳機」竟然華麗回歸！這股復古風潮在日本、歐美等地成為近年最受矚目的潮流趨勢之一，這個看似「退步」的選擇，背後究竟藏著什麼樣的魅力？Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 1 天前
全支付盜刷事件炸鍋 金管會限7日內說明
全支付遭到詐騙集團盜用，金管會要求在11/17前提報完整說明(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前
普發一萬到手換！iPhone 17 Pro狂降千元、三星旗艦省1.7萬元
普發一萬元現金陸續入帳，傑昇通信祭出「普發一萬到手換」優惠活動，自11月13日起限時四天，全店手機、平板、耳機全面降價；最熱門的iPhone 17 Pro系列直降2千、三星摺疊旗艦最高現省1.7萬元、還有人氣中階機三星Galaxy A56下殺61折等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
iPhone Air太輕賣不好！傳下一代新機「改成史上最胖」
蘋果iPhone Air輕薄設計未受市場青睞，爆料指出明（2026）年登場的iPhone 18 Pro Max手機可能增重至243公克，成為史上最重的iPhone。外媒推測與電池容量、材質或散熱設計相關，iPhone 18系列變化引發果粉關注。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
Apple新充電器登場 40W動態輸出台灣正式開賣
【記者趙筱文／台北報導】Apple今日正式在台灣官網開賣全新的 「40W動態電源轉接器（最高輸出 60W）」。這款配件自iPhone 17系列亮相後就備受關注，主打口袋等級體積，卻具備接近中高瓦數的快充效能，成為今年Apple配件線的新焦點。壹蘋新聞網 ・ 6 小時前
最強AI無痕機！AQUOS開賣sense10價格出爐 核心亮點一次看
台灣夏普今（13）日宣布，旗下最新中階智慧手機 AQUOS sense10 正式在台上市！這款新機延續日本SHARP「半步先行」的嚴謹設計精神，搭載高效能處理器、超低功耗Pro IGZO OLED螢幕與強勁續航力，並首度引進兩大創新AI功能：「Vocalist AI降噪魔法棒」和「AI智慧拍照去陰影技術」，為台灣消費者帶來質感、實用兼具的日系智慧生活體驗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
入門機天花板？！realme 15T上市 挑戰萬元內最強規格
realme今（14）日宣布推出realme 15T，這是「數字系列T版本」首次在台亮相。 realme 15T延續系列在影像、輕薄長續航等核心升級基因，進一步將入門機體驗推升至新高度，以用戶需求為理念設計，搭載價位段唯一前後5000萬畫素AI相機及7000mAh最大電池容量。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
HTC推VIVE Eagle 抗UV、抗藍光透明鏡片款 AI連續對話模式同步登場
HTC宏達電今（13）日宣布，VIVE Eagle AI 智慧眼鏡推出「抗藍光透明鏡片款」與多項軟體升級功能，持續推動 AI 穿戴科技邁向生活化與人性化的全新階段。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
行動自然人憑證需求增加 使用次數逾1261萬次
（中央社記者賴于榛台北14日電）2025資訊月與台灣教育科技展登場，內政部也設置行動自然人憑證主題館。內政部長劉世芳今天表示，民眾對行動化服務需求日增，行動自然人憑證應用也快速成長，截至10月底，累計使用次數已超過1261萬次。中央社 ・ 10 小時前
科技熱議》最冷的銷售成績，卻帶來最熱的人潮！蘋果iPhone Air究竟是毒藥或補藥
iPhone Air 被稱為蘋果迄今最薄的智慧型手機，但根據調查顯示，在 iPhone 17系 列剛開售的前幾週，只有 10% 的買家選擇了 iPhone Air。一些用戶在網上抱怨 Air 的相機功能配置較低、音質不佳、電池續航能力不足以及價格偏高，但卻有人認為 iPhone Air 正為蘋果實體店帶來人潮。到底哪種說法比較接近事實？快看…點擊此處，VVI......風傳媒 ・ 7 小時前
把握好天氣！週末水氣減 全台氣溫回升｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播洪簡廷卉Tuhi。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 12 小時前
新北 公司遭駭 男向前妻求償敗訴
曾入圍金馬獎、金鐘獎的知名動畫公司「砌禾數位動畫」遭駭客以「LockBit」勒索，導致損失近千萬，負責人王俊雄怪罪當時在公司擔任副總經理的陳姓前妻沒買防毒軟體、防火牆，提告求償994萬餘元，被新北地方法院以沒有相當因果關係駁回。中時新聞網 ・ 17 小時前
中國駭客劫持美國AI！Anthropic揭全球首宗「AI主導網攻」
[Newtalk新聞] 美國人工智慧公司 Anthropic 日前公開指出，受到中國駭客團隊利用其 AI 系統 Claude 的「智能體」功能，發動大規模、自動化的網絡間諜行動。該公司強調，這是全球首例由外國政府利用 AI 主導的網絡攻擊事件，目標涵蓋科技企業、金融機構、化工製造商以及多個政府單位，其中至少四起攻擊成功入侵。 Anthropic 14 日於 X 上發布文章表示，他們成功瓦解一場高度精密的 AI 主導間諜活動，且該行動由中國政府所支持的駭客團隊所執行。指出攻擊者透過一系列誘騙技術，使 Claude 誤以為正在協助一家合法的網路安全公司執行防禦任務，藉此繞過系統原本的安全防護。 駭客將惡意指令拆解為看似正常的小型任務，讓 Claude 在未察覺異常的情況下執行多步驟操作，包括掃描目標系統、檢查資料庫、撰寫漏洞利用程式以及蒐集登入憑證等。整體行動中，Claude 自主完成了約八至九成的任務，使攻擊的規模和速度遠超過人力駭客的能力範圍。 Anthropic 表示，這類攻擊已顯示出 AI 對網路威脅的效果。AI 能在極短時間內發出大量請求，讓過去需要數天或數週的人力滲透作業如今能新頭殼 ・ 4 小時前
「真無線藍牙耳機」怎麼選？4大趨勢一次搞懂 輕鬆找到你的命定耳機
真無線藍牙耳機(TWS)已經從高端配件演變成日常必需品，一副好耳機能為生活品質帶來顯著提升，面對琳瑯滿目的選擇，到底該如何下手？本文將帶你深入了解TWS耳機的選購重點，讓你找到適合自己的耳機！Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 1 天前
DJI 首款 360° FPV 空拍機「Avata 360」曝光！規格、售價、照片， 有望於 2025 年底發表
360 度空拍機競爭又有新對手要出現了！根據外媒與知名爆料者 Igor Bogdanov（@Quadro_News）最新消息，DJI 正在開發一款全新 FPV三嘻行動哇 ・ 22 小時前
Sharp 推出「眼鏡型」頭戴裝置 Xrostella VR1，超輕量 198 克、900 度近視免戴眼鏡、手機也能玩 VR！
Sharp 夏普向來以電視與顯示面板聞名，但從 2025 年起似乎開始跨足 VR 虛擬實境市場，繼 7 月公開一款號稱能模擬不同材質觸感的三嘻行動哇 ・ 1 天前
鳳凰飛走了雨卻沒停？！ 北海岸續發豪雨特報｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
谷歌起訴中國駭客平台！揭開全球「釣魚即服務」帝國黑幕
據《The Hacker News》報導，這起案件揭示了1個龐大且成熟的跨國網路犯罪生態系統，以及1個將網路詐騙工業化、制度化的「黑色服務產業」。透過販售「釣魚套件」（phishing kits）與網路基礎設施，「Lighthouse」協助詐騙者進行大規模釣魚簡訊攻擊（SMS phishing），偽裝成各...CTWANT ・ 1 天前
ＷSJ：中國駭客利用美國AI模型自動化入侵 幾乎「一鍵執行攻擊」
《華爾街日報》報導，中國政府支持的駭客9月利用美國Anthropic公司的Claude人工智慧（AI）模型，自動化入侵多家大型企業與外國政府，幾乎到了「一鍵執行攻擊」的地步。Anthropic公司週四（11/13）表示，該公司資安系統成功攔阻大部分攻擊，但仍有四起攻擊讓駭客得逞。太報 ・ 12 小時前
vivo 聯手聯發科技打造 X300 系列影像系統 如何從晶片源頭共創影像新標準？
在手機拍照已幾乎成為每個人日常習慣的時代，怎樣的影像才算「好看」？又或者，更該問的是：「怎麼樣的畫面才能真實記錄當下？」 成立至今已 30 年的 vivo，雖然現在是以智慧型手機點子生活 ・ 1 天前