realme 15T 5G 開箱實測｜超過一天使用的大電量、輕薄耐用的實用手機

過去兩年來，為了迎合用戶需求，入門機朝向高畫質、大電量發展，然而作為 realme 15 系列的入門機-realme 15T 5G，配置了更大的電量 7000mAh、拍攝上用上前後5000萬畫素，全機通過 IP69&IP68&IP66 防塵防水標準，除此之外，在螢幕顯示跟 AI 應用上，做到了等同旗艦機的升級，堪稱萬元價位內最值得入手，本篇透過實測跟大家分享相關心得。

開箱

原廠盒裝延續 realme 15 系列的設計，內容物提供了手機、說明書、退卡針、透明保護殼，以及 60W SuperVOOC快充組。

外觀設計：意外輕薄的大電量手機

realme 15T 5G 設計方正，我這次開箱的是鈦空灰版本，大小為158.36 x 75.19 x 7.79mm，背後採用扁平方正的鏡頭模組設計，重量僅有 189.1 克，這點相當讓我意外，因為它是配置了前後5000萬畫素相機、7000mAh 電力的一支長續航手機，然而不管手感還是重量卻完全沒有一點笨重感，而且它擁有 IP66、IP68、IP69 三重防護認證——不只防潑水，連高壓水槍都能應付，印象中 Sharp AQUOS wish5 也有相似的防水效能，然而在比較過後，更進一步發現該手機的優勢。

realme 15T 5G 背面採用霧面設計，手感細膩，即使是裸機使用也不容易沾指紋，機身背後類似貝殼紋路的設計在每個角度都可以呈現斑斕的色彩，手機邊角採弧形處理，這方面已經從過去的 iPhone 得到驗證，不僅可以讓機身設計達到更大電力，長時間握持也不會有不適感。

螢幕與音效：明亮流暢又護眼

螢幕與音效是我這次體驗後覺得 realme 15T 5G 在同級機種相對勝出的地方，重點不在於 6.57 吋 AMOLED 面板、也不是支援 120Hz 畫面更新率與 2160Hz PWM 調光，這方面都是過去在入門機、中階機勉強都找得到的規格，我認為這一代重點在於螢幕邊框R角設計跟亮度，這是在實際體驗後覺得很有感的。

另外是很少人注意到的 R 角設計，相較於 realme 14T 5G 的 5.7mm來說，realme 15T 5G 的 R 角設計來到 8mm，在手持觀看上來說，不僅手感更好，視覺上也更有沉浸感，這部分是只有在實際體驗才會發現的，所以也歡迎大家實際走一趟門市感受看看。

螢幕亮度是我這次體驗有感的地方，realme 15T 5G 配備 6.57 吋 FHD+ AMOLED 顯示面板，擁有 240Hz 觸控採樣率、峰值亮度在戶外最高可達 4000 尼特，大家可以參考一下下方照片，這是手機中午左右的時間拍攝，上面的文字、圖像是相對過去清晰可見，對於在戶外查看訊息、拍攝照片等需求來說，我認為是相較上一代甚至是以往的中階機來說，體驗是相對好很多的。

至於音效方面，該款手機配置了立體聲雙喇叭，實際聽起來比較適合人聲，就是中高音的部分，明顯為了滿足用戶手持看影片的需求。

相機表現：延續 realme 15系列派對血統

經過相機資訊查看，這次 realme 15T 5G 的拍攝主力是透過其 5000 萬像素 Omnivision 感光元件，達成最高10倍光學變焦，而搭配 200 萬景深鏡頭可以做到比以往更自然細膩的人像表現，但我私心希望之後 realme 能夠為這定位的產品添入超廣角鏡頭會更好一些...

就日間實拍來說，realme 15T 5G 不論是逆光、順光面對建築物、花卉的拍攝來說，調色上都顯得銳利、真實，也就是說在光線充足的前提下，realme 15T 5G 可以呈現清澈、自然、寫實的畫面，相較過去可能會有些銳利度不足的狀況，在這個場景是有所升級的。

自拍鏡頭具備 5000 萬畫素的拍攝品質，但是在臉部的優化上有特別下功夫，不至於太過細膩，感光效果也都還行。

然而在低光源拍攝時，整體畫質因為感光能力不足的關係而滑落，色彩表現也出現失真的狀況，甚至夜景方面放大觀察會有些模糊的狀況，但是整體品質還算可以接受的範圍，尤其透過接下來會介紹的 AI 圖像助理，就能夠修正大部分的問題。

realme 15T 5G 的「AI 圖像助理」一共提供了 AI 靈感成片、AI 消除、AI 超高解析度、AI 最佳表情、AI 消除拖影、AI 消除反光、AI 去除眩光、AI 除霧這些功能，可以說大大彌補了拍攝上的不足，我這邊舉幾個例子，像是下方這張照片是我在信義區拍攝的，畫面中有路人、有反光的問題。

因此我透過使用AI消除、AI 消除反光的方式，來讓照片變成我心目中想要的樣子（讓畫面不要那麼反光、保留中間那對路人），下面正中間那張照片，就是我最後的成果：

△調整前。

△消除反光、路人前（中間圖片）後（右邊圖片）結果。

再來分享更進階的玩法，下圖是我在雙十節期間拍攝的 101 煙火，對於任何相機、手機來說，這個畫面同時會有眩光、起霧、反光、拖影等問題。

因此，在調整上，我同時使用 AI 去眩光、AI 除霧、AI 消除拖影、AI 消除反光，最後使用AI 超高解析度，最終我得到了一張幾乎不違反真實拍攝的照片。

△調整前。

△調整後。

對於多數人來說，他們可能不太知道要怎麼做調整，所以到了這一代，有了更值得推薦的模式，那就是「AI圖像精靈」，打開任何一張照片，點下去這個圖像精靈，他馬上就會分析照片，然後很快的給予相對應的建議，在你允許執行下，它就會做相對應的調整，另外，這一代也允許對話生成來實現靈感。

效能：更流暢穩定的表現

效能方面，realme 15T 5G 搭載聯發科天璣 6400 Max 5G 八核心處理器，這是一款採用 6nm 製程製造的中階晶片，最高主頻段可達 2.5GHz，有趣的是在散熱能力上，該款手機配備了高達 6050mm² 大小的 AirFlow 液冷散熱模組，這是該款手機即使是玩遊戲也可以順跑的主要原因，實際在 GT 模式底下，Geekbenh 6 CPU單核808、多核2065，OpenGL 分數為1423。

我這次評測的是 12GB ＋256GB 儲存空間版本，搭載基於 Android 15 的 realme UI 6.0 作業系統，不過，台灣市售版市8GB+256GB，最高支援 18GB 動態記憶體，在遊戲方面，除了上一代就有的 GT 模式，而透過既有的「遊戲專屬記憶體」選項，可以讓遊戲獨佔記憶體空間，加快遊戲啟動速度，在流暢度方面，預設開啟的 AI 模式，可以將專屬記憶體分配給該款常玩的遊戲，如此一來既可以快速啟動、也能常保遊戲的穩定性，至於無線方面支援 WiFi 5 和藍牙 5.3，因此總結來說，除了《原神》這類高負載遊戲則建議開中低畫質，其餘像是《王者榮耀》、《PUBG》，操作上都算流暢。

驚人的電力

雖然當前市場上已經有 7500mAh 電力的旗艦機，我這次在美國出差，實際滿電帶它出去外面一整天不連網使用下來，晚間10點回到飯店還剩下65% 電量，我認為一般用戶大約可以使用超過2天的時間。

快充方面，該款手機支援 60W SUPERVOOC 快充，我在手機電力剩下10% 進行充電測試，10 分鐘左右充至 31%，25 分鐘充至接近 50% 左右，大約 1 小時又 10 分鐘左右達到滿電，電池設定當中提供GT模式、電池模式可依照需求選擇，在觀看影片方面又支援「影片長續航模式」，真心的說，沒有一款入門機調校上比這支手機電力還充足。

總結

大致上來說，realme 15T 5G 並不是給那些重度玩遊戲的玩家，或者是重視拍照的用戶，它的定位一直都在於入門用戶，他們可能預算不高、或者甚至還在入門 5G 應用，對於日常使用智慧型手機還在學習階段，而對於這些人來說，他們重視的可能是手機的電力、需要記錄生活的時候拍照夠不夠力，看 TikTok、聊 LINE、滑 FB 會不會卡，甚至偶爾玩遊戲是不是能玩等等。

眼見為憑，我想 realme 15T 5G 除了驚人的電量與只有 7.79mm 的厚度之外，它在影音體驗、拍照方面表現都是非常好的。所以說，這一代適合的可能是想要超長續航、不想天天充電的用戶，當然對於業務、學生來說，這次一支在預算以內，可以獲得的超乎想像體驗的實用手機。