一支能記錄個性生活的遊戲旗艦｜realme GT 8 Pro × RICOH GR 深度實測

realme 正式公開了旗下新一代旗艦機 GT 8 Pro 台灣上市情報，主打「最強街拍神器」，建議售價新台幣 30,990 元起。由於這是全球首款RICOH GR影像手機，壹哥在過去一段時間裡也帶著它進行深度實測，我覺得這一代真的因為與 RICOH 理光合作，讓這款戰神機更加完美。

盒裝內有新意

台版 realme GT 8 Pro 提供了手機保護殼、手機、原廠使用說明書、保固卡、退卡針之外，提供了 120W SUPERVOOC 超級閃充。

除此之外，這次盒裝內還附帶了一支六角螺絲起子，主要原因在於這是第一次有手機廠商設計了機械拼裝的模組設計，轉開螺絲就可以換上不一樣的鏡頭蓋，順帶一提，即便該下鏡頭蓋，手機同樣支援 IP69｜IP68｜IP66極限防水性能，這是最高標準的防水防塵功能，可以阻擋灰塵侵入，還可以承受高溫、高壓水流。

當前最強 Android 旗艦

效能方面，realme GT 8 Pro 台灣版本搭載了高通Snapdragon 8 Elite Gen5 行動平台，提供了 16GB RAM +512GB ROM 版本，安兔兔實測420萬分，CPU 單核 3560、多核 10409，圖形運算得分 24779，Wild Life Extreme 得分 7228、光追 12781、Solar Bay Extreme 得分 1487，以 2025~2026 年旗艦機來說，這是相當頂規的水準。

這樣的效能讓 realme GT 系列大進化，甚至超越同級旗艦機許多許多，在過去部分的遊戲手機雖然可以做到遊戲雙開、甚至三開，然而手機容易因為過載而大量耗電，又或者容易產生卡頓的問題，實測對於 realme GT 8 Pro 來說，我實測《煙雲十六州》、《絕區零》、《傳說對決》三開，手機即時監測溫度約在 40 度上下，但卻都能流暢操作進行，而且該款手機支援「旁路充電」，適合經常用來掛機的玩家們使用。

另外，這是他們第一次導入Hyper Vision+ AI 晶片，可以連動高通的 GPU針對遊戲畫面的邊緣、紋理跟光影做即時動態渲染，最高可以做到 原生120FPS 跟 144Hz 畫面更新率，可以精準呈現 HDR 畫質。透過全新升級的 GT Boost 3.0 則將帶來多項玩法，像是在同樣的GT模式底下，透過「超級影格率」，部分遊戲可以提供最高 144 幀的的畫面幀率，透過「音效增強」則可以提升藍牙耳機的連結效率，甚至在《決勝時刻M》可以聽到遊戲中的腳步聲，搭配藍牙耳機做到聽聲辨位的成果，如果是《崩壞3》、《絕區零》的玩家，則可以在遊戲中開啟 4D 震感，享受更沈浸的遊戲體驗，其他還有 AI 大神輔助，像是在 《無盡對決》裡可以預測即時勝率、顯示精彩對戰時刻，在PUBGM裡甚至可以辨識敵人槍械。

對於絕大多數的玩家來說，AI 自動回覆是相當實用的全新遊戲AI功能，另外我自己私心推薦「遊戲專屬記憶體」，裡面有個AI模式會根據我們的遊戲習慣將專屬的記憶體分配給遊戲，延伸到桌面後，則可以直接點選遊戲icon 快速啟用自己經常玩的遊戲。

限量的奧斯頓馬丁綠、獨特的星馳藍

realme GT 8 Pro 共有星馳藍、風動白跟奧斯頓馬丁F1限量版三個選擇，當然啦！奧斯頓馬丁綠版本是我自己最喜歡的版本，因為機身獨特的紋路與銀翼徽章，都是該款手機與市面上其他智慧型手機非常不同的地方，加上原廠盒裝就標配一組鏡頭蓋可以依照心情做更換，同時還有限定主題、限定浮水印、就連啟用GT模式都有相對應的賽車引擎聲，實際見到本人後，我私心推薦。

相較於風動白平滑的背蓋手感，我這次開箱實測的是「星馳藍」版本，機身背蓋採用回收塑料跟紙材所製成的紙感皮革，摸起來會比較偏皮革的感受，藍色表面上在不同色溫看起來的顏色感受不盡相同，整體相當沉穩、但不失低調。

realme GT 8 Pro採用了圓角平面設計、透過正反雙2.5D的圓潤設計來提升手機握持感。順帶一提，這一代電量提升到7000mAh，但是他的厚度卻只有8.3mm（星馳藍），重量實測大約215克左右，我想這也是該款手機手持起來手感很好的原因之一。

這次因為跟 RICOH 影像合作，所以機身鏡頭組旁邊提供了跟 realme 同方向的 RICOH GR雕刻，正是這個 0.02mm 雕刻讓這些文字帶有真實觸感，這也是這支手機的價值，甚至這次的手機比上一代的「火星橙」還推薦裸機使用。

RICOH GR 填補了 realme 旗艦機最後一哩路

在接觸這支手機來說，我最期待同時也最好奇的，就是realme跟 RICOH雙公司在影像上的結合，在打開相機之後，我發現 RICOH GR 模式中的拍攝焦段上會從原本主鏡頭的 24mm 改成 28mm，而原本的2倍無裁切則是切換到40mm，這兩組焦段都是由主鏡頭拍攝，換句話說，啟動RICOH GR 模式，就好像帶著一顆定焦鏡頭在拍攝我們的生活一樣，相比原本的主鏡頭，不只直式照片會感覺更長、橫向照片卻在左右兩邊更寬廣，在拍攝模式上，包括招牌的標準、正片、負片、單色、高對比度黑白，這支手機通通玩得到，而且還有 5 種客製化浮水印，上方還有 Snap 模式，透過對焦鎖定，成就真正的「街拍王者」，這邊快速分享幾張實拍照片，詳細心得可以到《壹哥的科技生活》YouTube 頻道觀賞。

在一般拍攝來說，這次配備了 5000 萬畫素理光GR 防眩光主鏡頭（F1.8、7P高透鏡片、22mm）、5000 萬畫素超廣角（F2.0、6P高透鏡片、16mm）、2億畫素超光影潛望長焦（F2.6、5P、65mm），以及 3,200萬畫素AI自拍鏡頭（24mm、F2.4）。我發現因為鏡頭本身高透光、低反射的關係，讓感光元件可以做到很細膩的相機細節處理，尤其面對光影變化的細節處理，可以說層次分明，近拍呈現的散景也很自然，即是到了晚上光源複雜的環境，他也可以拍出很精彩的畫面。

更強大的螢幕顯示

realme GT 8 Pro 擁有相比以往更強大的螢幕顯示效果，它配備了 6.79 吋 AMOLED 顯示螢幕，具備 2K解析度、144Hz 的畫面更新率，一般亮度可以到1000尼特，戶外峰值亮度最高可以來到7000尼特。這可以說放眼望去所有強調「電競」二字的遊戲手機幾乎都沒有過的規格，現在真實發生在這支 realme GT 8 Pro 身上。

我認為 realme 會持續投資在螢幕顯示的原因，除了玩家的口味越來越重，許多輕遊戲族群，他們不僅重視遊戲、也喜歡用手機追劇、滑脆追偶像、拍照，基於這些理由，realme 給出了一塊更好的顯示面板，同時讓亮度提升滿足遊戲需求，然而可能他們也在這樣不知不覺中，觸碰到了市面上那些強調「頂規」的旗艦手機，舉例來說，在手機裡面有個「影片動態內插影格」的功能，這是近年來 AI 電視才有的 MEMC 功能，讓消費者在看運動賽事可以得到無殘影的觀看體驗，現在在 realme GT 8 Pro 也有提供。

更長的電力、更進化的「閃充」

在評測上一代 realme GT 7 Pro 的時候，6,500mAh 超大容量泰坦電池與 120W SPUERVOOC超級閃充，不管是在續航還是電力回補的體驗上都值得推薦，而我沒想到的是這一次realme GT 8 Pro電力又往上提升到7000mAh泰坦電池，實測打傳說約6~7小時才會出現低電量警告，而且因為效能提升的關係，相比上一代遊戲爽度更高。

更值得推薦的是，這次多了最高50W的無線閃充與10W無線反向充電，這也是第一款支援無線充電的 realme 手機，1%~100% 大約 79 分鐘內可以充飽，而我實測120W SPUERVOOC超級閃充時還發現，只要點擊充電動畫，就可以迅速提升閃充到極限，這個動畫非常有趣大家有機會可以操作看看，在實測過程中充電5分鐘18%、10分鐘33%，15分鐘47%，30分鐘77%，40 分鐘94%，最後大概45分鐘從1%達到滿電。

更多的實用 AI

realme GT 8 Pro 的 AI 模式挺多的，除了realme 15系列就有的 AI 圖像精靈、AI 最佳表情、AI 靈感成片、AI消除反光、AI除霧、AI去除眩光、AI消除拖影、AI消除2.0、AI超高解析度2.0等功能之外（相關介紹可以看先前影片）。

我個人推薦這次全新加入的「記憶倉」，這是自 OPPO FIND X9 系列發表以來的新功能，如今為 realme GT 8 Pro 所用，大家可以透過三指截圖的方式暫存自己的螢幕內容，這包括文章、照片、網路新聞等等都可以，甚至可以幫你辨識內容加入行事曆，是個相當方便的功能。

另外我還有提前嘗試到「AI戶外模式」，開啟之後會讓螢幕更亮、更清晰、音量會更大聲、網路跟系統都會更流暢，甚至還能夠選擇「重複來電響鈴」避免錯失重要電話，但我個人強烈建議這是「被載的人」才必須要開啟的，如果你是騎士的話，建議開啟「專注騎行」的功能，啟用後則可以選擇車速如果高於 10~50 Km/h 時就「不提醒來電」，官方也有提到這項功能之後會做升級更新。

realme GT 8 Pro × RICOH GR=面面俱到的遊戲旗艦

上市情報方面，realme GT 8 Pro 提供「風動白」、「星馳藍」雙色，台灣引進的版本是 16GB RAM、512GB ROM 版本，建議售價新台幣 30990 元，即日起開放預購、12 月 26 日上市。同步上市的還有realme GT 8 Pro 奧斯頓馬丁F1限量版，這是雙方第二次的合作，台灣引進的是單一主色「奧斯頓馬丁綠」，容量同樣是 16GB RAM、512GB ROM，建議售價新台幣 32,990 元。

我覺得撇開受到晶片、記憶體、關稅價格纏身的各家廠商不得不上調價格的議題不說，今年的 GT 8 Pro 可以說是歷年最強的 GT 系列，他在螢幕顯示、拍照、電量跟遊戲體驗，都是當前的一時之選，尤其喜歡 RICOH GR 的人，一定要感受一下，畢竟過去只要談到電競手機、遊戲手機，經常會聽到我說的一句話：「他不只是電競手機，拍照功能也有重視到」，但是重視、並不代表真的能夠滿足所有消費者，我也經常在心得上真心跟大家說過：「如果著重拍照功能的人，可以建議選擇其他款手機...」等之類的話，然而 realme GT 8 Pro 這次跟 RICOH GR 合作，真心在遊戲手機上做了重大突破，同時也是過去主打街拍的realme，最後的一哩路，用一句話來覆蓋，那就是它因為 RICOG GR已經成就了「街拍王者」稱號，透過 realme GT 8 Pro，我可以拍出真正的「生活態度」與「個人風格」。