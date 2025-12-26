realme GT 8 Pro 搭載 RICOH GR 影像系統亮相 主打街拍體驗的新旗艦登場

realme 發表全新旗艦手機 realme GT 8 Pro，最大的亮點，是與被許多街拍愛好者視為隨身相機代表的理光 RICOH GR 合作，把 GR 相機的拍攝理念搬到手機裡。realme 表示，這次雙方合作歷時四年，希望讓手機的影像風格更接近街頭攝影常見的自然、直接，也更貼近日常生活的紀錄習慣。

realme GT 8 Pro 主鏡頭採用 5000 萬像素的 GR 防眩光鏡頭，並導入 GR 系列經典的 28mm 與 40mm 街拍焦段，還加入 SNAP 快拍模式，能在預設好對焦距離後直接按下快門，捕捉街上稍縱即逝的畫面。五種 GR 影調，包括正片、負片、標準、高對比黑白與單色，也完整收錄在手機裡，使用者可以根據喜好調整風格，還能套用 GR 客製化浮水印，畫面風格更具個性。

除了主鏡頭之外，realme 也在長焦鏡頭上下了不少功夫。2 億像素的潛望長焦鏡頭採用大型感光元件，即使拉近距離仍能保留細節；在人像拍攝方面，3 倍光學變焦能呈現較自然的景深，配合多幀演算法，臉部與髮絲細節都能清楚呈現。手機同時支援 6 倍與最高 12 倍的無損變焦，讓使用者拍遠景更有彈性。

錄影部分則升級到 4K 120FPS 杜比視界規格，畫面細節與光影層次都有一定水準。若有後製需求，也能選擇 10bit Log 或 8K 30FPS 錄影模式，讓影片拍攝不只侷限於日常紀錄。

在效能與續航方面，realme GT 8 Pro 採用 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，搭配 Hyper Vision+ AI 晶片與大型 VC 散熱系統，針對長時間遊戲與重度使用進行調整。螢幕則配置 6.79 吋 2K HyperGlow 螢幕，最高支援 144Hz 更新率，峰值亮度提升到 7000 尼特，在戶外使用也能看得清楚。

這次電池也加大到 7000mAh，並搭配 120W 有線閃充與 50W 無線閃充。realme 也首次在台灣推出支援 eSIM 的旗艦機，對經常出國的人來說，使用上更方便。

realme 近年主打的智慧功能也同步更新，包括 AI 語音摘記、記憶倉、AI 通知摘要等，手機會依內容自動整理常用資訊；影像部分則加入 AI 構圖大師，拍照時會提供構圖建議。

外觀上，realme GT 8 Pro 也做了較大的調整，採用全新的 realme UI 7.0，主打光影玻璃設計。星馳藍版本使用回收材質打造背蓋，並透過光學奈米雕刻呈現特殊紋理；風動白則是霧面玻璃的清爽路線。兩款皆採用雙 2.5D 弧度設計與啞光金屬框。

realme 也同步推出與奧斯頓馬丁 Aramco F1 車隊合作的限量版。這款主打更強烈的賽車風格，以奧斯頓馬丁綠搭配萊姆綠線條，背蓋採金屬漆處理，並加入銀翼徽章。聯名版本的介面也套用專屬 UI，包含動態桌布、icon、浮水印與 GT 模式音效，整體風格更接近賽車主題。限量版盒裝則附上銀翼保護殼、F1 賽車造型 SIM 卡針與鏡頭模組工具組，強調收藏價值。

與手機同步亮相的還有兩款真無線藍牙耳機。realme Buds Air7 主打 52dB 降噪、12.4mm 動圈單體與 3D 空間音效，續航最高可達 52 小時；realme Buds T200 Lite 走日常款路線，同樣配備大尺寸單體與 AI 通話降噪，續航最長達 48 小時。

realme GT 8 Pro 提供風動白與星馳藍兩色，16GB + 512GB 售價 NT$ 30,990。奧斯頓馬丁 F1 限量版為奧斯頓馬丁綠，售價 NT$ 32,990。兩款皆開放預購後於 12 月 26 日上市。耳機部分，realme Buds Air7 售價 NT$ 2,199，realme Buds T200 Lite 售價 NT$ 999，同樣於 12 月 26 日開賣。

自開賣日起到 2026 年 1 月 31 日購買手機，於指定通路登錄後可獲得螢幕意外保障與延長保固，各通路也會另外提供不同的早鳥優惠或贈品，數量有限。

