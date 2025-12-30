realme GT 8 Pro 攜手理光 RICOH GR 街拍神器奧斯頓馬丁 F1 限量版震撼登台
realme 正式在台灣發表與攝影界傳奇理光 RICOH GR 合作開發的旗艦新機 realme GT 8 Pro ，這款定位為最強街拍神器的全能旗艦提供風動白與星馳藍兩色，搭載 16GB 記憶體與 512GB 儲存空間，建議售價 30,990 元。同步登場的還有與奧斯頓馬丁 Aramco F1 車隊聯名的限量版，售價 32,990 元，並追加推出 Buds Air7 降噪耳機與 Buds T200 Lite 入門耳機，售價分別為 2,199 元及 999 元。全系列新機即日起開放預購並於 12 月 26 日正式上市，首賣期間登錄官網可享價值最高超過 17,000 元好禮，包含螢幕意外保障與延長保固，更提供 50W 無線閃充與台灣首款支援 eSIM 技術等強悍規格。
這款歷時四年研發的街拍神器 realme GT 8 Pro 深度客製理光 RICOH GR 影像系統，從光學設計到美學理念皆獲得專業級調教。主鏡頭採用 5000 萬畫素理光 GR 防眩光鏡頭，搭配 2 億畫素超光影潛望長焦鏡頭與 5000 萬畫素超廣角鏡頭，完美重現傳奇隨身相機 GR 的拍攝靈魂。新機不僅還原 28mm 與 40mm 兩大黃金街拍焦段，更導入標誌性 SNAP 快拍模式，支援單手下滑快門即可極速啟動拍攝。影像模式內建正片、負片、高對比度黑白等五款經典影調，讓照片呈現迷人理光藍與理光綠質感，隨手拍出具備個性化濾鏡與客製化浮水印的質感大片。
錄影功能同步迎來電影級升級， realme GT 8 Pro 主鏡頭與長焦鏡頭皆支援 4K 120FPS 杜比視界錄製，日常記錄能展現流暢且具層次的光影效果。進階創作者還可運用 10bit Log 專業模式或 8K 30FPS 超高解析度進行後製，提供更豐富創作空間。內建 2 億畫素長焦鏡頭具備 1/1.56 吋感光元件，支援 3 倍光學變焦、 6 倍至 12 倍無損變焦，即使遠距拍攝建築或風景依然能保有清晰銳利度與自然景深。
硬體效能方面堪稱頂規配置，搭載最新高通 Snapdragon 8 Elite 處理器並結合 Hyper Vision+ AI 晶片，雙旗艦晶片架構配合 7000mm² 頂級散熱系統，讓 6.79 吋 2K HyperGlow 螢幕能穩定輸出最高 144Hz 更新率。螢幕峰值亮度高達 7000 尼特，在強烈陽光下依舊清晰可見。續航則由 7000mAh 泰坦電池提供強大後援，配合 120W 超級閃充僅需 43 分鐘即可充飽，且首度支援 50W 無線閃充，解決長時間遊戲或影像創作的電量焦慮。
針對設計美學， realme GT 8 Pro 引領業界推出全球首創機械拼裝設計，讓鏡頭模組展現可切換式機械美學。風動白採用霧面玻璃設計，星馳藍則運用光學奈米雕刻技術結合紙感皮革背蓋。限量版奧斯頓馬丁 F1 則以經典綠搭配萊姆綠線條，金屬漆背蓋還原賽車流動光澤，從系統介面到開機音效皆充滿賽道速度感。你是不是也對這款結合傳奇相機與超跑基因的旗艦機感到心動呢？歡迎在底下留言跟我交流喔。
