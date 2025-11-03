Realme GT8 Pro確定再推出Aston Martin F1聯名款 採賽車配色、特製鏡頭Deco及銀翼標誌
realme於2025年推出的旗艦機Realme GT8 Pro話題性滿滿，除了宣布與日本Ricoh GR相機合作於影像系統聯名，官方微博確定將循Realme GT7 Pro模式再次與Aston Martin F1車隊推出聯名款，除了採用與Aston Martin F1賽車相同的撞色色調、特製鏡頭Deco外，機背還有Aston Martin的銀翼標誌，預計2025年11月10日在中國上市。
雖然此次的宣布是針對中國市場的版本，不過畢竟2024年realme GT7 Pro上市時台灣也同步推出Aston Martin F1特別版，也許屆時台灣也有機會同步推出realme GT8 Pro Aston Martin F1聯名款。不過有趣的是雖然Realme GT8 Pro與Ricoh GR聯名，但機身上卻未見任何關聯的聯名標誌，僅在相機介面強調雙方合作。
realme GT8 Pro搭載6.79吋QHD+ 144Hz AMOLED螢幕，處理器為高通Snapdragon 8 Elite Gen 5，電量達7,000mAh，主打搭載Ricoh GR認證的50MP主鏡頭、50MP超廣角鏡頭與2億畫素長焦，並在人文街拍模式提供Ricoh GR的28mm、40mm雙焦段與5款合作的濾鏡，鏡頭的Deco(飾圈)採模組化設計，也能夠透過3D列印打造個性化Deco。
更多Cool3C文章
Perplexity Patents測試版發布 搭載AI代理與自然語言專利檢索功能
Intel洽談50億美元收購AI新創SambaNova透過RDU架構設計加速AI轉型
其他人也在看
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
「4G吃到飽」恐被下架 王鴻薇警告NCC了
[NOWnews今日新聞]行動電話電信方案攸關民生議題。國民黨立委王鴻薇今（3）日直指，遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，目前市場觀望，中華電信也...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
帶「藍牙耳機」登機禁放這些地方！長榮、虎航示警：放錯恐違規、被卡關
出國搭機前，藍牙耳機別亂放！不少旅客習慣把耳機連同充電盒一起塞進託運行李。航空公司提醒，藍牙耳機及充電盒因內含鋰電池，若放錯地方恐不符安全要求，建議以手提或隨身方式攜帶上機，避免臨櫃重新調整行李，影響報到速度與登機流程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
出國注意！不只行動電源 多家航空 「1物品」也禁托運
出國注意！不只行動電源 多家航空 「1物品」也禁托運EBC東森新聞 ・ 1 天前
千萬別亂插！「這3種USB裝置」恐害筆電中毒、主機板報銷…很多人都不知道
現代USB孔已是許多電子產品不可或缺的設計，隨著技術演進，USB孔不僅能連結耳機、無線滑鼠或鍵盤等設備、進行超高速資料傳輸，還能提供高功率電力輸出。不過，雖然USB孔看似萬能，但有些東西絕對不要插進電腦或筆電的USB孔中，否則可能會造成裝置損壞，甚至嚴重的資安風險，科技媒體《BGR》也未眾人整理出以下幾項使用USB的注意事項，更建議民眾應購買知名品牌、具信譽的USB產品，以免因小失大。鏡報 ・ 12 小時前
4G吃到飽漸退場 王鴻薇籲NCC注意不合理壟斷下架
[Newtalk新聞] 遠傳電信、台灣大哥大今年９月相繼停售經銷門市的4G 資費方案，外界預期，外界預估，中華電信也可能跟進。國民黨立委王鴻薇今（3日）提醒，即使電信業者已將重心轉向5G，政府仍然應該為多數用戶網路品質及生活成本把關，以全台5G網路基礎建設來看，現階段也不到NCC強制要求電信業者關閉4G網路的地步，國家通訊傳播委員會（NCC）應該注意電信業者是否有不合理壟斷下架特定網路資費狀況，保障合理網路資費環境。 王鴻微表示，根據NCC統計，截至今年，全台4G用戶數仍高達1752萬戶，如果各大電信聯合「壟斷」下架4G吃到飽，這些用戶可能將被迫升級或付更高額的網路資費。已經有不少民眾反應，即便我國對於4G需求不少，但不同家電信業者不約而同默默減少申辦管道，變相迫使消費者升級，或是採用非吃到飽更高資費的方式。 王鴻薇表示，細究消費者不升級原因，根據NCC調查指出，原因主要出在「5G資費較高、部分手機未支援5G、對4G網速與服務滿意」，可以看出經濟考量與設備適配性的因素是主因，如果電信業者聯合下架，對於這將近1700萬的用戶，強迫背上沈重的負擔。 王鴻薇表示，以目前資費來看，各大電信號稱新頭殼 ・ 13 小時前
4G吃到飽恐聯合壟斷下架 王鴻薇憂：全台1700萬用戶被迫提高成本
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，逐步邁向 5G 時代，目前市場觀望，中華電信也極可能跟進。對此，國民黨立委王鴻薇今（3）日表示，根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，截至今年，全台4G用戶數仍高達1752萬戶，如果各大電信聯合「壟斷」下架4G吃到飽，這些用戶可能...匯流新聞網 ・ 13 小時前
倒數計時！「3類人」無法使用LINE 這幾款iPhone遭淘汰
隨著科技快速發展、資訊傳遞越來越便捷，手機與LINE早已成為現代人生活中不可或缺的工具。根據統計，全台LINE用戶已超過2200萬人。不過，LINE官方近日公告，自11月4日起將停止支援LINE應用程式13.20.0以下版本，這代表部分舊型手機、作業系統版本過低的使用者，以及Apple Watch版本過舊的用戶，將無法再使用LINE的訊息與通話功能。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
今晚就關 Liquid Glass！可調整透明度的 iOS 26.1 正式版據稱快將上線
在 iOS 26.1 beta 4 公測版中，Apple 已經為嚐鮮體驗者帶來了 Liquid Glass 透明度切換和鎖屏滑動啟用相機開關這兩項非常實用的改進。而根據彭博 Mark Gurman 的說法，對應的 iOS 26.1 正式版可能在今晚或是明晨便會上線。Yahoo Tech ・ 16 小時前
3充電習慣超傷電池！專家示警「有火災風險」：壽命直接砍半
一直讓手機充著電真的好嗎？專家指出，如果長時間充電的話，可能會縮短電池壽命，建議將手機電量維持在20%至80%之間，也要避免在睡著時充電，否則會加速電池老化。鏡報 ・ 22 小時前
AI 教父押 6G 翻轉電信業
輝達攜手諾基亞展開6G與AI-RAN合作，業界看好，輝達執行長黃仁勳押注AI-RAN，將翻轉電信產業，他看到的是未來電信...聯合新聞網 ・ 22 小時前
AI即將取代一切！馬斯克大膽預言5年內「手機、App全消失」
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近日針對未來科技發展做出大膽的預言，他認為未來5到6年內，智慧型手機和App都會被AI取代，手機...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
立榮航空禁止藍牙耳機託運 星宇華航表態了
近年來，飛機上電子設備的安全問題日益受到關注，特別是公共交通工具上行動電源自燃的意外時有所聞，各大航空公司對含有鋰電池的電子產品規範也愈來愈嚴鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
Apple 三產品傳 2026 年起改用 OLED 螢幕，但 iPad mini 可能會漲價
繼 iPhone、Apple Watch 與 iPad Pro 導入 OLED 顯示技術之後，有不少傳聞稱蘋果打算讓其他產品線也導入 OLED 螢幕。根據《彭博社》科技記者 M三嘻行動哇 ・ 17 小時前
電信業首家完成多軌衛星布局！ 中華電信取得SES O3b中軌商用許可
中華電信今日（11/3）表示，該公司歷時14個月，終於在上週四（10/30）通過主管機關審驗程序，正式取得SES O3b中軌衛星固定通信商用營運許可，成為國內首家涵蓋高軌（GEO）、中軌（MEO）、低軌（LEO）多軌衛星系統營運許可的電信業者。太報 ・ 18 小時前
三大電信兩家停售4G吃到飽 王鴻薇憂壟斷！喊話要NCC出手
遠傳和台灣大哥大自今年9月起全面停售經銷通路提供「4G吃到飽」方案，中華電信也可能跟進。對此，國民黨立委王鴻薇今（3）日指出，多家電信業者已開始停售4G吃到飽方案，但全台仍有破千萬用戶，恐有聯合壟斷疑慮，呼籲國家通訊傳播委員會(NCC)應注意此情況，以保障消費者權益。中天新聞網 ・ 12 小時前
18歲大學生當執行長 靠AI APP人生提前起飛
18歲就開著超跑住著豪宅，全靠高中時期就寫程式設計的APP爆紅，成為新創科技執行長。現在正在在邁阿密唸大學，認識很多很多像他一樣的年輕科技新貴，用不同的方式享受大學生活。這波AI熱潮，也讓很多年輕人看到人生更多的可能性。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
Samsung Internet瀏覽器正式登陸Windows平台，支援跨平台同步、為「環境AI」願景鋪路
三星稍早宣布，正式為 Windows 10 與 Windows 11 平台推出其「Samsung Internet」網頁瀏覽器，不僅將其原本在行動裝置上的瀏覽器體驗帶到 PC，支援書籤、瀏覽紀錄等跨平台同步，更被視為三星在 AI 瀏覽器競賽中的重要佈局，將推進其「環境 AI」 (ambient AI) 願景。Mashdigi ・ 1 天前
最完整 iPhone 17 必開設定清單公開！新手老手都該改的隱藏功能總整理
【APPLEFANS 蘋果迷報導】剛入手 iPhone 17 的你，一定要先了解這幾項「 iPhone 17 必開設定 」！蘋果雖然在出蘋果迷 ・ 16 小時前
Google免費線上課！9堂Vibe Coding解鎖Gemini模型程式碼，教你串接API突破LLMs限制
Google推出免費 Vibe Coding 課程，教導使用Gemini API 打造 AI 應用程式、如何撰寫高效的提示詞指令等。數位時代 ・ 13 小時前