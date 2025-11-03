Realme GT8 Pro確定再推出Aston Martin F1聯名款 採賽車配色、特製鏡頭Deco及銀翼標誌

realme於2025年推出的旗艦機Realme GT8 Pro話題性滿滿，除了宣布與日本Ricoh GR相機合作於影像系統聯名，官方微博確定將循Realme GT7 Pro模式再次與Aston Martin F1車隊推出聯名款，除了採用與Aston Martin F1賽車相同的撞色色調、特製鏡頭Deco外，機背還有Aston Martin的銀翼標誌，預計2025年11月10日在中國上市。

雖然此次的宣布是針對中國市場的版本，不過畢竟2024年realme GT7 Pro上市時台灣也同步推出Aston Martin F1特別版，也許屆時台灣也有機會同步推出realme GT8 Pro Aston Martin F1聯名款。不過有趣的是雖然Realme GT8 Pro與Ricoh GR聯名，但機身上卻未見任何關聯的聯名標誌，僅在相機介面強調雙方合作。

realme GT8 Pro搭載6.79吋QHD+ 144Hz AMOLED螢幕，處理器為高通Snapdragon 8 Elite Gen 5，電量達7,000mAh，主打搭載Ricoh GR認證的50MP主鏡頭、50MP超廣角鏡頭與2億畫素長焦，並在人文街拍模式提供Ricoh GR的28mm、40mm雙焦段與5款合作的濾鏡，鏡頭的Deco(飾圈)採模組化設計，也能夠透過3D列印打造個性化Deco。

