Red Bull《俄羅斯方塊》台灣區「Power老師」奪冠前往杜拜參加全球決賽
俄羅斯方塊遊戲史上第一次，從手機挑戰到無人機的電競對決Red Bull Tetris，歷經線上預賽後，台灣決賽於1日晚間在「台北白晝之夜」登場，現場以三局兩勝制、每局三分鐘的競速對戰張力吸引大量民眾駐足觀戰，超過500人在現場見證冠軍誕生，感受以經典再造經典的遊戲魅力。
最終，全球挑戰賽中由遊戲影片創作者，同時也是人稱「Power老師」的「謝博淮」，以 2:1 逆轉奪冠，並突破51萬高分、創下當天最佳成績，他將代表台灣於 12 月前往杜拜，與全球 60 個國家的冠軍爭奪世界第一的榮耀，挑戰在杜拜之框玩俄羅斯方塊遊戲。
決賽上演驚天逆轉秀，謝博淮以 51 萬高分奪冠
Red Bull Tetris 台灣決賽舞台坐落於台北白晝之夜的心臟地帶，賽事自16強開打後戰況激烈，選手們在方塊掉落與道具攻防中展現驚人反應，晉級至四強賽的選手更是高手雲集，玩家操控的速度之快，讓現場觀眾看得目瞪口呆，而YouTube影片創作者「欸你這週要幹嘛」Ariel在現場觀賽，頻頻驚呼：「這速度是人類嗎？！」。最終由全球線上預賽排名第一的「謝博淮」與同樣展現強大實力的「Sunday Lee」雙雙以 2:0 的壓倒性勝利，搶下冠軍賽門票。
當冠軍賽「謝博淮」對決「Sunday Lee」，現場氣氛緊張至最高點，第一局 Sunday Lee 表現穩定在倒數 15 秒的關鍵時刻，以 3,000 分的些微差距驚險拿下首局；然而，謝博淮在第二局隨即穩住陣腳扳回一城；進入決勝第三局，謝博淮發揮擅長的道具戰略，以行雲流水的操作快速累積倍率，最終以 51 萬分的當日最高分，上演 2:1 的精采逆轉勝，奪下 Red Bull Tetris 台灣冠軍！
每日高強度苦練Red Bull Tetris，誓言為台爭光
拿下冠軍的瞬間，謝博淮難掩激動心情，直呼「練習那麼久終於實現挑戰！」他坦言，決賽的張力確實有讓他緊張，但他告訴自己要放鬆心情、每局都重新調整穩住節奏。為了這場決賽，他每天長達 3-4 小時的高強度訓練。他即將在 12 月前往杜拜，面對來自全球 60 多個國家的頂尖好手，謝博淮展現了強烈信心，期許自己：「至少能打入最終賽程，登上杜拜之框，為自己留下全球性的紀錄！」
YouTube影片創作者「欸你這週要幹嘛」 Ariel除了觀賽，現場也與粉絲進行表演賽，她表示：「在進行線上預賽時就發現，這完全打破了對俄羅斯方塊的想像！Red Bull Tetris的玩法不只是消方塊，還必須在高速對戰中累積能量、活用道具，是場極度考驗策略與技巧的瘋狂對決。」
