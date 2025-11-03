Yahoo奇摩遊戲編輯部

Red Bull《俄羅斯方塊》台灣區「Power老師」奪冠前往杜拜參加全球決賽

Yahoo奇摩遊戲編輯部
Yahoo奇摩遊戲編輯部

俄羅斯方塊遊戲史上第一次，從手機挑戰到無人機的電競對決Red Bull Tetris，歷經線上預賽後，台灣決賽於1日晚間在「台北白晝之夜」登場，現場以三局兩勝制、每局三分鐘的競速對戰張力吸引大量民眾駐足觀戰，超過500人在現場見證冠軍誕生，感受以經典再造經典的遊戲魅力。

Red Bull Tetris台灣決賽於1日晚間在「台北白晝之夜」登場，冠軍賽由人稱Power老師的「謝博淮」對決「Sunday Lee」。（來源：Red Bull Taiwan官方提供）
Red Bull Tetris台灣決賽於1日晚間在「台北白晝之夜」登場，冠軍賽由人稱Power老師的「謝博淮」對決「Sunday Lee」。（來源：Red Bull Taiwan官方提供）

最終，全球挑戰賽中由遊戲影片創作者，同時也是人稱「Power老師」的「謝博淮」，以 2:1 逆轉奪冠，並突破51萬高分、創下當天最佳成績，他將代表台灣於 12 月前往杜拜，與全球 60 個國家的冠軍爭奪世界第一的榮耀，挑戰在杜拜之框玩俄羅斯方塊遊戲。

決賽上演驚天逆轉秀，謝博淮以 51 萬高分奪冠

Red Bull Tetris 台灣決賽舞台坐落於台北白晝之夜的心臟地帶，賽事自16強開打後戰況激烈，選手們在方塊掉落與道具攻防中展現驚人反應，晉級至四強賽的選手更是高手雲集，玩家操控的速度之快，讓現場觀眾看得目瞪口呆，而YouTube影片創作者「欸你這週要幹嘛」Ariel在現場觀賽，頻頻驚呼：「這速度是人類嗎？！」。最終由全球線上預賽排名第一的「謝博淮」與同樣展現強大實力的「Sunday Lee」雙雙以 2:0 的壓倒性勝利，搶下冠軍賽門票。

廣告

當冠軍賽「謝博淮」對決「Sunday Lee」，現場氣氛緊張至最高點，第一局 Sunday Lee 表現穩定在倒數 15 秒的關鍵時刻，以 3,000 分的些微差距驚險拿下首局；然而，謝博淮在第二局隨即穩住陣腳扳回一城；進入決勝第三局，謝博淮發揮擅長的道具戰略，以行雲流水的操作快速累積倍率，最終以 51 萬分的當日最高分，上演 2:1 的精采逆轉勝，奪下 Red Bull Tetris 台灣冠軍！

每日高強度苦練Red Bull Tetris，誓言為台爭光

拿下冠軍的瞬間，謝博淮難掩激動心情，直呼「練習那麼久終於實現挑戰！」他坦言，決賽的張力確實有讓他緊張，但他告訴自己要放鬆心情、每局都重新調整穩住節奏。為了這場決賽，他每天長達 3-4 小時的高強度訓練。他即將在 12 月前往杜拜，面對來自全球 60 多個國家的頂尖好手，謝博淮展現了強烈信心，期許自己：「至少能打入最終賽程，登上杜拜之框，為自己留下全球性的紀錄！」

YouTube影片創作者「欸你這週要幹嘛」 Ariel除了觀賽，現場也與粉絲進行表演賽，她表示：「在進行線上預賽時就發現，這完全打破了對俄羅斯方塊的想像！Red Bull Tetris的玩法不只是消方塊，還必須在高速對戰中累積能量、活用道具，是場極度考驗策略與技巧的瘋狂對決。」

Red Bull Tetris台灣冠軍由人稱Power老師的「謝博淮」以2比1逆轉奪冠，並創下當天最佳成績的紀錄。（來源：Red Bull Taiwan官方提供）
Red Bull Tetris台灣冠軍由人稱Power老師的「謝博淮」以2比1逆轉奪冠，並創下當天最佳成績的紀錄。（來源：Red Bull Taiwan官方提供）
Red Bull Tetris 決賽舞台坐落台北白晝之夜的心臟地帶，現場吸引大量民眾觀戰，見證以經典再造經典的遊戲魅力。（來源：Red Bull Taiwan官方提供）
Red Bull Tetris 決賽舞台坐落台北白晝之夜的心臟地帶，現場吸引大量民眾觀戰，見證以經典再造經典的遊戲魅力。（來源：Red Bull Taiwan官方提供）
晉級至四強賽的選手們高手雲集，隨著比賽強度提高也炒熱現場民眾的觀賽氣氛。（來源：Red Bull Taiwan官方提供）
晉級至四強賽的選手們高手雲集，隨著比賽強度提高也炒熱現場民眾的觀賽氣氛。（來源：Red Bull Taiwan官方提供）
Red Bull Tetris台灣決賽採三局兩勝制，考驗選手們方塊掉落的反應力與運用道具的策略。（來源：Red Bull Taiwan官方提供）
Red Bull Tetris台灣決賽採三局兩勝制，考驗選手們方塊掉落的反應力與運用道具的策略。（來源：Red Bull Taiwan官方提供）
YouTube影片創作者 Ariel 也現身體驗，她對選手的表現驚呼：「這根本不是人可以操控的速度吧！」。（來源：Red Bull Taiwan官方提供）
YouTube影片創作者 Ariel 也現身體驗，她對選手的表現驚呼：「這根本不是人可以操控的速度吧！」。（來源：Red Bull Taiwan官方提供）
Red Bull為現場民眾提供能量補給，一同觀戰節奏緊張刺激的Red Bull Tetris台灣決賽。（來源：Red Bull Taiwan官方提供）
Red Bull為現場民眾提供能量補給，一同觀戰節奏緊張刺激的Red Bull Tetris台灣決賽。（來源：Red Bull Taiwan官方提供）

以上內容為廠商提供資料原文

其他人也在看

手繪解謎遊戲《As I Began to Dream》11月20日正式推出宣傳片搶先公開

手繪解謎遊戲《As I Began to Dream》11月20日正式推出宣傳片搶先公開

印尼開發團隊 Strayflux 與新加坡發行商 Soft Source 欣喜宣布，手繪解謎遊戲 《As I Began to Dream》 將於 2025 年 11 月 20 日 全球推出！

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前
2025《傳說對決》GCS夏季總決賽閃電狼贏得冠軍與250萬獎金寫下三連霸新紀錄

2025《傳說對決》GCS夏季總決賽閃電狼贏得冠軍與250萬獎金寫下三連霸新紀錄

《Garena 傳說對決》GCS 2025 夏季準決暨冠軍賽於 11 月 2 日在台北和平籃球館盛大舉行，現場湧入超過千名熱血玩家，共同見證年度最強冠軍隊伍的誕生。最終，閃電狼 Flash Wolves（FW）以壓倒性氣勢，4：1 擊敗 Hong Kong Attitude（HKA），不僅勇奪夏季賽冠軍與 250 萬元獎金，更締造 GCS 聯賽史上首支「三連霸」戰隊的歷史紀錄。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前

Realme GT8 Pro確定再推出Aston Martin F1聯名款 採賽車配色、特製鏡頭Deco及銀翼標誌

realme於2025年推出的旗艦機Realme GT8 Pro話題性滿滿，除了宣布與日本Ricoh GR相機合作於影像系統聯名，官方微博確定將循Realme GT7 Pro模

Cool3c ・ 2 小時前

資安所：短網址 廣泛隱匿釣魚網站

短網址服務具易讀、美觀及便利優勢，但經常遭到濫用。資安院歸納今年1至9月全球共1,500萬餘筆釣魚網站威脅指標，前10名中有過半為常見的短網址服務（如bit.ly、tinyurl.com、t.co），凸顯廣泛被用於隱匿釣魚網站，讓使用者點擊連結前難以辨識真偽。

工商時報 ・ 3 小時前

Realme公開GT8 Pro具備的Ricoh GR元素 五款經典濾鏡、快拍模式與經典雙焦段切換

Realme宣布與Ricoh Image進行戰略合作，將Ricoh傳奇街拍相機GR的元素與新一代旗艦機Realme GT8 Pro結合，在Realme官方微博陸續釋出雙方影像技術合

Cool3c ・ 2 小時前

KKTV宣布併入LINE TV 未來仍重點經營日本內容並爭取持續引進日劇、動畫、大河劇與晨間劇

成立於2016年的KKTV宣布與LINE TV合併，KKTV服務將併入LINE TV，既有KKTV預計於2026年1月1日停止服務；在官方聲明當中提到整併後雖然會因為平台併入LIN

Cool3c ・ 2 小時前
第三屆金V獎公布入圍名單，線上頒獎典禮12月6日登場帶給觀眾VTuber狂歡慶典

第三屆金V獎公布入圍名單，線上頒獎典禮12月6日登場帶給觀眾VTuber狂歡慶典

公共電視主辦之2025年第三屆「金V獎」2日線上直播公布入圍名單，今年總徵件數達358件，其中「年度最佳演唱實力獎」再創新高達88件、新設立的「年度最佳雜談獎」56件、「年度最佳翻車沒極限獎」50件，為此次投稿數競爭最激烈的前三名。雜談獎為今年新設立的獎項，不靠畫面取勝，而是以過往直播的無剪輯五分鐘雜談進行評分，最後增額入圍六位，由考娜、晚晚配音中、尼貝爾、海霓、珂賽特、東域艾瑞兒共同角逐，用VTuber最基本的武器「說話」來一決勝負。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 7 小時前

中華電信取得SES O3b中軌衛星商用許可

(記者謝政儒綜合報導)中華電信歷時14個月，終於在114年10月30日通過主管機關審驗程序，正式取得SES O3b中軌衛星固定通信商用營運許可，成為國內首家涵蓋高軌(GEO)、中軌(MEO)、低軌(L...

自立晚報 ・ 6 小時前

Google不再開放非Pixel Watch的WearOS智慧錶下載Google時鐘app

Google近幾年不斷強化對Pixel硬體的布局，也包括不再把Pixel裝置視為專為開發者優先的小眾產品，而是希望成為與三星、小米、OPPO、vivo同樣針對大眾的產品；Googl

Cool3c ・ 2 小時前
唔駛飛去北海道，坐定定用 AI 輕鬆幫你拍出動人雪景靚相

唔駛飛去北海道，坐定定用 AI 輕鬆幫你拍出動人雪景靚相

上網見到好多朋友分享雪地相？其實用 AI 就可以幫大家輕鬆幫你拍出動人雪景靚相。

Yahoo Tech ・ 9 小時前

虎航、長榮、立榮、華航與華信航空紛紛宣布藍牙耳機禁止託運 需手提或隨身登機

許多人可能會在出國遊玩時因為價差、特價、在地限定商品等原因購入藍牙耳機，不過受到近期陸續發生行動電源、手機等小型電子設備在大眾運輸工具使用或充電發生燃燒現象，包括台灣虎航、長榮、立

Cool3c ・ 2 小時前
SES商轉 中華電信完成多軌衛星布局

SES商轉 中華電信完成多軌衛星布局

中華電信3日宣布，歷時14個月，終於在10月30日通過主管機關審驗程序，正式取得SES O3b中軌衛星固定通信商用營運許可，中華電信成為國內首家涵蓋高軌（GEO）、中軌（MEO）、低軌（LEO）多軌衛星系統營運許可的電信業者。

工商時報 ・ 3 小時前
《電馭叛客2》銀手強尼回歸有望？世界觀主創：歡迎基努李維聯絡我！

《電馭叛客2》銀手強尼回歸有望？世界觀主創：歡迎基努李維聯絡我！

在《電馭叛客2077》（Cyberpunk 2077）中，由好萊塢知名男星基努李維（Keanu Reeves）飾演的靈魂人物「銀手強尼」（Johnny Silverhand），以其獨特的魅力和深刻的劇情，成為玩家心中難以取代的角色。而先前，基努李維本人就表示，很樂意再次扮演強尼。對此，《電馭叛客》主創也回應，表示只要對方聯絡他，他就有辦法實現！

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 13 小時前
東京人文賞楓三熱點 紅葉與文化交織的錦秋散步

東京人文賞楓三熱點 紅葉與文化交織的錦秋散步

小石川後樂園的園林一景，彷彿被艷麗紅葉點燃，一訪內庭寧靜悠然的秋色空間。圖片提供：公益財団法人東京都

旅遊經 ・ 14 小時前
好事多磨！《泰拉瑞亞》1.4.5最快2025年底推出，確定內建繁體中文

好事多磨！《泰拉瑞亞》1.4.5最快2025年底推出，確定內建繁體中文

《泰拉瑞亞》（Terraria）1.4.5 版本更新終於有了新的進度啦！開發團隊 Re-Logic 近日表示，更新內容已接近完成，並已在多平台上同步展開 Beta 測試，好讓他們可以繼續找到錯誤並修正。這次更新的一大重點在於在地化工作，除了優化現有翻譯的校正外，更讓亞洲玩家振奮的是，遊戲將正式新增韓文、日文以及「繁體中文」共 3 種語言，讓更多玩家能享受完整的遊戲體驗。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 14 小時前
AI即將取代一切！馬斯克大膽預言5年內「手機、App全消失」

AI即將取代一切！馬斯克大膽預言5年內「手機、App全消失」

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近日針對未來科技發展做出大膽的預言，他認為未來5到6年內，智慧型手機和App都會被AI取代，手機...

FTNN新聞網 ・ 9 小時前

18歲大學生當執行長　靠AI APP人生提前起飛

18歲就開著超跑住著豪宅，全靠高中時期就寫程式設計的APP爆紅，成為新創科技執行長。現在正在在邁阿密唸大學，認識很多很多像他一樣的年輕科技新貴，用不同的方式享受大學生活。這波AI熱潮，也讓很多年輕人看到人生更多的可能性。

TVBS新聞網 ・ 14 小時前
家有失能、失智者已聘外籍看護工注意！ 今年新增「三類服務」

家有失能、失智者已聘外籍看護工注意！ 今年新增「三類服務」

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 家有失能、失智親屬且已經聘有外籍看護工的民眾注意！台北市衛生局今（3）日提醒，還有更多服務可以申請，可撥打1966長照專線申請長照服務，被照顧者只要經台北市長期照顧管理中心照顧管理專員評估為長期照顧需要等級第2級（含）以上者，即可申請「專業服務」、「喘息服務」與「短期照顧服務」等。 王女士就是一例，罹患慢性病多年，近...

匯流新聞網 ・ 20 小時前

資安院歸納前9月釣魚網站威脅指標 前10名半數為短網址

短網址服務具易讀、美觀及便利優勢，但經常遭到濫用。資安院歸納今年1至9月全球共1,500萬餘筆釣魚網站威脅指標，前10名中有過半為常見的短網址服務（如bit.ly、tinyurl.com、t.co），凸顯廣泛被用於隱匿釣魚網站，讓使用者點擊連結前難以辨識真偽。

中時財經即時 ・ 12 小時前
XGP漲價惹民怨！《決勝時刻》團隊卻大讚「好事一件」

XGP漲價惹民怨！《決勝時刻》團隊卻大讚「好事一件」

微軟旗下的遊戲訂閱服務 Xbox Game Pass 先前調漲價格 50%，引發了全球玩家社群的不滿。許多玩家認為，這完全背離了 Game Pass 當初高 CP 值的遊戲方案初衷。然而，與玩家看法相反，動視（Activision）旗下的《決勝時刻》（Call of Duty）開發團隊卻對這次的價格調整抱持著正面態度，認為價格上漲為公司帶來更高的收入，能讓團隊對該遊戲品牌擁有更多的自主權。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 13 小時前