紅海飛彈攻擊、地緣政治風險加劇，Meta 2Africa、Google Blue-Raman海底電纜計畫傳延遲
根據彭博新聞稍早報導，Meta 與 Google 旗下兩項長期待辦的關鍵海底電纜 (subsea cable) 計畫，正因紅海區域的緊張局勢而面臨延遲。Meta 發言人將此歸咎於「一系列營運因素、監管問題與地緣政治風險」。
報導指出，問題核心在於紅海南部 ，建設團隊遭遇了據稱由伊朗支持的胡塞 (Houthi) 武裝組織發動的重覆性飛彈攻擊，迫使工程延誤或繞道而行 。
Meta「2Africa」計畫受阻
Meta 的「2Africa」海纜系統於 2020 年宣布 ，這是一項長達 28000 英里 (約 45000 公里) 的龐大計畫，將環繞非洲大陸，為該地區提供光纖網路，並連接歐洲與亞洲 。
然而，由於紅海南部地區的持續衝突，以及難以從地方政府獲得特定許可，目前該計畫仍有一整個區段尚未建成 。
Google「Blue-Raman」系統時程未定
由 Google 支持的「Blue-Raman」洲際電纜系統同樣在該地區陷入困境 。此計畫於 2021 年宣布，原定 2024 年啟用，路線規劃連接法國、義大利、印度、以色列、約旦、沙烏地阿拉伯與阿曼等國 。
目前，Google 尚未提供此計畫延遲後的更新時程表。
延遲代價高昂，被迫採購替代容量
此次延遲不僅影響新興市場的網路建設，更直接衝擊了科技巨頭的營運成本。
電信公司 Telegeography 的研究總監 Alan Mauldin 分析指出：「他們不僅無法透過這些電纜傳輸數據來將投資變現，還被迫去購買替代電纜的容量，以滿足其近期的（頻寬）需求。」
部分大西洋、環球計畫不受影響
不過，報導也補充，此次紅海危機導致的延遲，應該不會影響 Google 與 Meta 先前宣布的其他兩項海纜計畫。
其中包含 Google 正在建設的、繞行大西洋一側以連接多哥 (Togo) 與歐洲的電纜 ；以及 Meta 正在打造的、不橫跨紅海並計畫連接五大洲的另一套巨型電纜系統 。
海底電纜雖然是提供全球光纖網路的絕佳方式，但也再次凸顯了其在建設與營運上，極易受到地緣政治、自然災害、極端天氣乃至漁業活動等人為因素干擾的脆弱性 。
更多Mashdigi.com報導：
Google.org投入225萬美元、攜手UNECA與PARIS21等業者，協助非洲打造AI世代公共數據基礎設施
Jeff Bezos重返營運前線，擔任AI製造新創Project Prometheus共同執行長
其他人也在看
打開LINE都卡卡的！官方認了「1處出問題」：快點更新
通訊軟體LINE是不少台灣民眾習慣使用的APP，每天都會打開來聊天，但你有發現最近使用起來怪怪的嗎？LINE官方今（18）日公告，部分iPhone用戶在開啟支援中心時，一直無法順利顯示畫面，建議民眾更新到最新版本。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
第一次用手機是什麼型號？大票網友「點名一手機」：傳說級
你還記得自己用的第一支手機是什麼型號嗎？隨著時代變遷，人手一支智慧型手機越來越普遍，有網友也忍不住好奇「大家第一次用手機是什麼型號？」掀起大票網友討論。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 14 小時前
Cloudflare 全球死機，X、Canva、ChatGPT等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了
互聯網基礎設施巨頭 Cloudflare 於香港時間今晚（11 月 18 日）爆發嚴重故障，導致全球大量網站與應用程式無法連線。受影響名單包括社交平台 X（前稱 Twitter）、設計工具 Canva、甚至 AI 巨頭 OpenAI 等熱門服務。這場「數碼災難」最諷刺的一幕，莫過於專門用來回報死機狀況的網站 Downdetector，竟也因為使用 Cloudflare 的服務而跟隨「陪葬」，令用戶求助無門。Yahoo Tech ・ 4 小時前
iPhone 17 Pro宇宙橙「濕紙巾一擦就掉漆」 網友質疑造假
根據外媒報導，一名國外網友在社群平台X上分享照片指出，當地有使用者以濕紙巾清潔iPhone 17 Pro Max，結果竟導致機身大面積掉漆。照片中可見，原本應呈現橘色金屬質感的外殼，在鏡頭模組周圍及側邊按鍵區域幾乎只剩下金屬本色，僅有少許橘色塗層殘留，整體觀感大受影響。這...CTWANT ・ 1 天前
三星Galaxy手機裝以間諜軟體? 外媒曝：「默認」安裝程式 幾乎無法刪除
[Newtalk新聞] 隨著科技發展不斷進步，民眾對於資訊安全的關注程度也日益提升，越來越多民眾將保護個人資安視為使用電子產品的優先事項。近期有外媒爆料稱，在中東地區販賣的部分三星產品中，裝有幾乎無法被刪除、持續蒐集用戶個人資訊的以色列間諜軟體「AppCloud」。雖然許多網友針對以色列間諜軟體可能造成的資安風險表示擔憂，但截至目前為止，三星仍尚未針對相關指控進行表態。 根據卡達媒體《半島電視台》報導，總部位於黎巴嫩首都貝魯特、長期關注西亞與北非地區數字安全的非政府組織「社群媒體交流會」( SMEX ) 近期再次三星的產品提出指控，認為該公司在旗下的 Galaxy A 系列與 M 系列手機中，預先裝有「AppCloud」這個以色列間諜軟件，且無法透過傳統方法禁用或解除安裝，對三星手機用戶的資訊安全造成巨大的威脅。不過這項報導尚未獲得證實。 報導稱，「AppCloud」是由以色列 IronSource 研發的手機 APP ，可用於下載其他存在於商店內的 APP 應用程式。然而，「AppCloud」卻在協助用戶下載 APP 的同時，暗中蒐集用戶的個人資料與偏好，對三星手機用戶的資訊安全造成新頭殼 ・ 8 小時前
蘋果不只秋季出新機？ 傳明年發表會改「一年兩次」
蘋果不只秋季出新機？ 傳明年發表會改「一年兩次」EBC東森新聞 ・ 12 小時前
史努比魅力注入Sandisk PHILIPS FunCube 3.0上市
為慶《花生漫畫》（Peanuts）75 週年，Sandisk 攜手全球最紅狗狗「史努比」，推出全新產品系列，其中包含限量版行動固態硬碟與 Phone Drive 雙用隨身碟。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
是德攜手聯發科 推進Pre-6G整合感測與通訊技術
（中央社記者張建中新竹17日電）是德科技（Keysight Technologies）今天宣布，與聯發科攜手推進Pre-6G整合感測與通訊（ISAC）技術，將資料傳輸與感測功能整合於單一無線電架構，是邁向6G實驗部署的關鍵一步。中央社 ・ 1 天前
新竹通APP不好用 議員憂成錢坑
新竹市政府推出的新竹通APP今年8月上線，但民進黨新竹市議員施乃如指出，新竹通評分低，且錯誤修復速度慢，APP內甚至無回報機制，要求市府訂定使用預算規範，勿放任其成為「錢坑APP」，市府回應，會依各界回饋意見及需求，持續規畫擴增各項整合服務。中時新聞網 ・ 1 天前
當AI黑化....Claude遭中國駭客「策反」，協助主動滲透美國目標：一鍵發動攻擊、效率輾壓人類
美國AI新創公司Anthropic上週（14日）發布最新報告，揭露了人類歷史上第一起由AI大規模策劃並自主執行的網路間諜活動。Anthropic指出，該公司「高度確信」這場網路攻勢是由具有中國政府背景的駭客組織主使，成功「欺騙」並操縱了該公司以安全著稱的先進AI模型「Claude」，針對全球約三十個目標發動滲透攻擊，目標涵蓋大型科技公司、金融機構、化學製造商......風傳媒 ・ 1 天前
iPhone 自製鈴聲超容易！2025 完整攻略讓你 1 分鐘做出 iPhone 來電鈴聲｜免電腦、免 GarageBand、任何聲音都可以！還有 iOS 18 手機鈴聲設定 替代方案！
【APPLEFANS 蘋果迷報導】過去想在 iPhone 上自製鈴聲，對許多使用者來說都是一段麻煩的流程：不是得接電腦、就是得用 GarageBand 繞一大圈，對新手極不友善蘋果迷 ・ 14 小時前
iPhone Air 2 主要升級 2nm 晶片及續航力？雙相機「技術上可行但不合理」
此前有不少流言提到，由於 iPhone Air 銷量不佳，所以第二代產品將無限期推遲。而根據彭博名記 Mark Gurman 的說法，蘋果其實從未打算按年更新該產品線。Yahoo Tech ・ 1 天前
高通公布Qualcomm Dragonwing IQ‑X嵌入式處理器 以AI PC經驗提供具出色能耗效率的AI工業級處理器
高通宣布推出Qualcomm Dragonwing IQ‑X高階工業級處理器，旨在解決當前工業處理器難以面面俱到的痛點，結合具有出色單執行緒的CPU，具備達45 AI TOPS的NCool3c ・ 23 小時前
東北季風增強秋意漸濃 迎風面留意局部大雨｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播張倍滋。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
Mac Pro 傳被蘋果「邊緣化」？外媒：Mac Pro 在 2026 年可能不會有重大更新
Apple 蘋果旗艦桌機 Mac Pro 的前景再度亮起紅燈！根據《彭博社》科技記者 Mark Gurman 最新爆料，Mac Pro 桌上型電腦的開發計劃已經三嘻行動哇 ・ 14 小時前
【開箱】ROG Xbox Ally X 開箱：Windows 掌機介面大進化
你是打電腦遊戲長大的嗎？不管是在家搶電腦，還是跟同學一起去打咖，PC 遊戲佔了很多人回憶中美好的一部分[emoji]8J+lsA==[/emoji]，只可惜電腦這麼大一台，要玩電獺少女 ・ 9 小時前
資安院：資安防護仍須強化 應透過弱點掃描強化管理
（中央社記者趙敏雅台北17日電）114年度公務機關暨特定非公務機關資安事件原因統計近日公布，資安院指出，今年截至10月底，兩類機關於資安事件型態呈現明顯差異，反映防護需求不同，但在系統防護上均仍有改善空間，建議應透過弱點掃描強化管理。中央社 ・ 1 天前
阿里巴巴AI助手「千問app」上線 立即塞爆網路
大陸「阿里巴巴」集團旗下的人工智慧助手「千問app」，今（17）日正式開放公測，網頁與PC版同步開放。據阿里巴巴表示，「千問app」的應用場合，涵蓋辦事、地圖、健康、購物等多個生活場景。而「千問app中廣新聞網 ・ 1 天前
專為行動工作者打造！高達115 TOPS AI算力「TravelMate X4 14 AI」商務筆電 用AI重新定義工作效率
Acer TravelMate X4 14 AI 商務筆電，搭載 Intel Core Ultra 5、97 TOPS AI 算力，主打輕薄高效、軍規耐用與企業級安全，成為混合辦公最強 AI 商務筆電選擇！Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 13 小時前
三星推出Galaxy Tab A11+萬元內Android平板 主打11吋大螢幕與支援AI智慧功能
三星的Android平板產品提供自旗艦到平價、從大螢幕到一手可掌握的廣泛產品類型，其中Galaxy Tab A9+是在相當受消費者歡迎的高CP值平板，也是台灣連續兩年AndroidCool3c ・ 23 小時前