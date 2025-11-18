根據彭博新聞稍早報導，Meta 與 Google 旗下兩項長期待辦的關鍵海底電纜 (subsea cable) 計畫，正因紅海區域的緊張局勢而面臨延遲。Meta 發言人將此歸咎於「一系列營運因素、監管問題與地緣政治風險」。

紅海飛彈攻擊、地緣政治風險加劇，Meta 2Africa、Google Blue-Raman海底電纜計畫傳延遲

報導指出，問題核心在於紅海南部 ，建設團隊遭遇了據稱由伊朗支持的胡塞 (Houthi) 武裝組織發動的重覆性飛彈攻擊，迫使工程延誤或繞道而行 。

Meta「2Africa」計畫受阻

Meta 的「2Africa」海纜系統於 2020 年宣布 ，這是一項長達 28000 英里 (約 45000 公里) 的龐大計畫，將環繞非洲大陸，為該地區提供光纖網路，並連接歐洲與亞洲 。

廣告 廣告

然而，由於紅海南部地區的持續衝突，以及難以從地方政府獲得特定許可，目前該計畫仍有一整個區段尚未建成 。

紅海飛彈攻擊、地緣政治風險加劇，Meta 2Africa、Google Blue-Raman海底電纜計畫傳延遲

Google「Blue-Raman」系統時程未定

由 Google 支持的「Blue-Raman」洲際電纜系統同樣在該地區陷入困境 。此計畫於 2021 年宣布，原定 2024 年啟用，路線規劃連接法國、義大利、印度、以色列、約旦、沙烏地阿拉伯與阿曼等國 。

目前，Google 尚未提供此計畫延遲後的更新時程表。

延遲代價高昂，被迫採購替代容量

此次延遲不僅影響新興市場的網路建設，更直接衝擊了科技巨頭的營運成本。

電信公司 Telegeography 的研究總監 Alan Mauldin 分析指出：「他們不僅無法透過這些電纜傳輸數據來將投資變現，還被迫去購買替代電纜的容量，以滿足其近期的（頻寬）需求。」

部分大西洋、環球計畫不受影響

不過，報導也補充，此次紅海危機導致的延遲，應該不會影響 Google 與 Meta 先前宣布的其他兩項海纜計畫。

其中包含 Google 正在建設的、繞行大西洋一側以連接多哥 (Togo) 與歐洲的電纜 ；以及 Meta 正在打造的、不橫跨紅海並計畫連接五大洲的另一套巨型電纜系統 。

海底電纜雖然是提供全球光纖網路的絕佳方式，但也再次凸顯了其在建設與營運上，極易受到地緣政治、自然災害、極端天氣乃至漁業活動等人為因素干擾的脆弱性 。

更多Mashdigi.com報導：

Google.org投入225萬美元、攜手UNECA與PARIS21等業者，協助非洲打造AI世代公共數據基礎設施

Jeff Bezos重返營運前線，擔任AI製造新創Project Prometheus共同執行長

阿里巴巴發表「千問」App、導入Qwen3-Max模型，標榜全球效能前三、對標ChatGPT 5.1