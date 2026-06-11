Red Velvet瑟琪表妹秀真突傳死訊 生前最後身影曝光惹鼻酸

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〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓女團Red Velvet瑟琪的表妹(或堂妹)，甜美系YouTuber 「SUJIN」秀真驚傳噩耗，近日家人證實「我們疼愛的秀真在6月7日因突然發生的意外成為天上的星星了」，消息來得突然，令網友難以置信。

秀真最新的影片當中，瑟琪也入鏡，讓網友感到十分驚喜。影片內容是姊妹倆在濟州島旅遊，並聊起天來，瑟琪在影片中不斷稱讚秀真的多才多藝，更誇她無論實力、力氣都比自己強。

瑟琪還在影片尾聲對秀真說出心內話：「因為有秀真在，我才能這樣健康地生活，有一個人可以跟我一起共度小確幸，是很大的安慰，我想成為妳的親姊姊，我是還不足的姊姊，但謝謝妳成為我帥氣的妹妹。」這段話感動了秀真，還哭了出來。

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影片更新不到2週，今(11)日就傳出秀真死訊，留言區不少粉絲悲傷說：前不久才留言，怎麼突然就傳噩耗了」、「不敢相信是真的」、「希望妳在那邊不痛了」、「不知道該說什麼，太突然了」。

南韓女團Red Velvet成員瑟琪。(資料照，記者陳逸寬攝)

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