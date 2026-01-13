Red Velvet JOY出道12年首次個人海外巡迴 3月台北首站出發

韓星JOY終於要來台開唱，與粉絲相約3月15日見。（UNI Global提供）

女團Red Velvet成員JOY日前透過官方宣布世界巡演的消息，13日更公開了宣傳海報，並宣布即將在3月15日於台北 Legacy TERA舉行首次個人演出，來為這次的海外巡演拉開序幕，JOY的個人歌曲舞台更是讓許多等待已久的海外粉絲期待不已。

這不僅是JOY出道12年來第1次的個人海外巡演，也是她發行個人首張迷你專輯《From JOY, with Love》後的首次海外舞台演出。事實上，JOY去年Solo推出首張迷你專輯《From JOY, with Love》時，不僅一口氣錄製了6首歌曲，甚至還參與了作詞，表現出個人的音樂色彩與對音樂的想法，如今這些歌曲及舞台也將透過這次的海外巡演一一被實現。

一直以來給人開朗、甜美及帶來幸福形象的JOY，不只是歌手本業，在戲劇及綜藝方面也有相當亮眼的表現，不僅時隔4年再次以演員身份回歸小螢幕，並接下原創漫改劇《獨一無二羅曼史》的女主角，在綜藝方面，JOY也因出演綜藝《我獨自生活》再度形成話題。

