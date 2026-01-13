Red Velvet JOY出道12年首次個人海外巡迴！ 3/15台北首站出發

JOY宣布將於3月15日在台北 Legacy TERA舉辦個人首場海外演出。（UNI Global 提供）

南韓女團Red Velvet成員JOY日前透過官方宣布《2026 JOY ASIA TOUR ‘JOY SPLASH’》世界巡演的消息，今（13日），官方公開《2026 JOY ASIA TOUR ‘JOY SPLASH’in TAIPEI》的宣傳海報，宣布即將在3月15日於台北 Legacy TERA 舉行首次個人演出。

《2026 JOY ASIA TOUR‘JOY SPLASH’》不僅是JOY出道12年來第一次的個人海外巡演，也是她發行個人首張迷你專輯《From JOY, with Love》後的首次海外舞台演出。

事實上，JOY去年Solo推出首張迷你專輯《From JOY, with Love》時，不僅一口氣錄製了六首歌曲，甚至還參與了作詞，表現出個人的音樂色彩與對音樂的想法，如今這些歌曲及舞台也將透過這次的海外巡演一一被實現，屬於JOY個人色彩的舞台也再度備受矚目。

一直以來給人開朗、甜美及帶來幸福形象的JOY，不只是歌手本業，在戲劇及綜藝方面也有相當亮眼的表現。不僅時隔4年再次以演員身分回歸小螢幕，並接下原創漫改劇《獨一無二羅曼史》的女主角一角；綜藝方面，JOY也因出演綜藝《我獨自生活》再度形成話題。節目中，JOY展現了自然又具親和力的一面，成功獲得大眾的喜愛，圈粉無數，更多演出資訊可關注主辦單位

UNI Global官方臉書或IG。





