Red Velvet JOY出道12年首次海外個唱 3月台北站搶先登場

Red Velvet成員JOY出道12年，終於要首次舉辦海外個人巡演，以《2026 JOY ASIA TOUR "JOY SPLASH" in TAIPEI》為主題，於3月15日在台北Legacy TERA登場。這不僅是JOY海外巡演的第一站，更是她在發行首張迷你專輯《From JOY, with Love》後首次舉行的海外個人演出！

Red Velvet JOY台北場門票熱賣中。（圖／UNI Global ）

除了歌手身份外，JOY也持續活躍於電視劇、綜藝等多方領域，展現全方位藝人的多元發展。憑藉明亮可愛的形象，JOY深受大眾喜愛，她近期參與的綜藝節目《我獨自生活》再次引發熱烈話題。節目中JOY展現出活潑又可愛的魅力，成功吸引大眾目光，圈粉無數。該集《我獨自生活》更創下同時段首都圈最高收視率，最高瞬間收視更達6.3%，證明她的高人氣。

Red Velvet JOY首場海外巡演獻給台北。（圖／UNI Global ）

在這樣的高人氣加持下，JOY即將透過本次海外巡演，與全球粉絲共度精彩難忘的時光。台北場作為首站，將率先體驗JOY的個人魅力舞台，隨著演出日期逐漸接近，粉絲們的期待值也持續攀升，門票已在年代售票系統正式開賣。

Red Velvet JOY台北場帶超好福利， 3月正式開唱。（圖／UNI Global ）

※2026 JOY ASIA TOUR ‘JOY SPLASH’ in TAIPEI

演出日期：2026年03月15日（日）

演出地點：Legacy TERA

售票網站：年代售票 https://ticket.com.tw/application/UTK02/UTK0201_.aspx?PRODUCT_ID=P15NIDVV

票價：Ａ區5,600 / B區4,600（全區坐席）/ 身障席 2,800

粉絲福利：Hi BYE/官方小卡/官方海報/團體合照/簽名拍立得/親筆簽名海報/簽名小卡/簽名鑰匙圈

