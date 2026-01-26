Red Velvet JOY出道12年首辦海外巡演！ 台北場3月見證女神全方位魅力
出道12年首次舉辦海外個人巡演的 Red Velvet 成員JOY，將以「2026 JOY ASIA TOUR “JOY SPLASH” in TAIPEI」為主題，於3月15日在台北 Legacy TERA 舉行，並已經在年代售票系統正式開賣。
除了台北場外，JOY還將在香港等亞洲巡演與更多海外粉絲見面。本次演出不僅是JOY海外巡演的第一站，更是她在發行首張迷你專輯《From JOY, with Love》後首次舉行的海外個人演出，特別是JOY作為Solo歌手的個人舞台，都令不少海外粉絲都相當期待。
除了歌手活動，JOY也持續活躍於電視劇、綜藝等多方領域。憑藉明亮可愛的形象深受大眾喜愛的她，隨後更是出演綜藝節目《我獨自生活》，再次引發話題。節目中JOY展現出活潑又可愛的魅力再度受到大眾的矚目，圈粉無數。該集《我獨自生活》更創下同時段首都圈最高收視率，最高瞬間收視更達6.3%。在這樣的熱度下，JOY將透過本次海外巡演，與全球粉絲共度精彩難忘的時光，本次「2026 JOY ASIA TOUR "JOY SPLASH" in TAIPEI」演出相關內容將在後續公開。
< 2026 JOY ASIA TOUR ‘JOY SPLASH’ in TAIPEI >
演出日期：2026年03月15日（日）
演出地點：Legacy TERA (台北市南港區市民大道八段99號)
售票網站：年代售票
售票日期及時間：2026年01月24日(六) 12:00
票價：Ａ區5,600 / B區4,600（全區坐席）/ 身障席 2,800
粉絲福利：Hi BYE/官方小卡/官方海報/團體合照/簽名拍立得/親筆簽名海報/簽名小卡/簽名鑰匙圈
主辦單位: UJIN Entertainment / UNI Global ltd. / Dllm.production
更多鏡報報導
情侶香奈兒戒指？金宣虎「發文前會問高允貞」大量同款小物爆緋聞 坦言醜聞風波「沒想澄清」
陳漢典、Lulu婚宴大贏家出爐！陶晶瑩合照3男神 1次集齊台灣3座發電機「最狂」
離婚天花板！黃曉明、Angelababy結束4年婚同遊被直擊 上海迪士尼為9歲小海綿慶生「1行為全網讚爆」
艾力克斯霍諾德如何成為攀岩界傳奇？收入來源是什麼？6個關於他的熱知識
其他人也在看
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 7則留言
真美子飄孕味？大谷獲獎攜愛妻出席晚宴！網友：好像又要有家族新成員了
體育中心／綜合報導道奇隊「二刀流」大谷翔平出席全美棒球記者協會（BBWAA）年度頒獎晚宴，身邊還帶著愛妻真美子一起現身，郎才女貌的兩人依舊羨煞眾人；不過也有不少網友發現，穿著露肩晚禮服的真美子，身形似乎有些變化，跟世界大賽期間相比變得「豐滿」一些，腹部似乎還微微隆起，因此紛紛猜測「難道真美子又有喜了嗎？」、「我覺得大谷家要有新成員了」。FTV Sports ・ 21 小時前 ・ 7則留言
半個演藝圈都來了！Lulu、陳漢典文華東方大婚笑聲不斷，文定儀式中式造型成驚喜彩蛋
半個演藝圈到齊，婚禮現場星光密度破表Lulu 黃路梓茵與陳漢典兩個主持人出身的大婚，賓客名單一曝光就引發熱議。當天包括許光漢、王力宏、吳宗憲、陶晶瑩、邱澤等圈內重量級人物皆親自到場祝福，星光陣容被形容「宛如走進頒獎典禮現場」。賓客橫跨主持、戲劇、音樂多個世代，...styletc ・ 13 小時前 ・ 9則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2則留言
霍諾德91分鐘登101曾說「不想死在好友面前」 摯友華裔奧斯卡大導金國威曝「心碎想法」坦言：掉下去也得繼續拍
2026 年 1 月 25 日，美國傳奇攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）以 91 分鐘神速徒手征服台北 101，完成人類史上最震撼的城市攀爬。然而，在這場全球直播的巔峰壯舉背後，支撐畫面的是一場關於生死、友誼與職業道德的極限拉扯。鏡報 ・ 16 小時前 ・ 12則留言
男神許光漢桌牌寫「許光漢典」爆笑原因曝光 Lulu甜蜜告白：我只嫁給陳漢典！
面對台下坐著「國民老公」許光漢，新娘Lulu則在台上甜蜜告白老公陳漢典：「雖然許光漢真的很帥，但我眼裡現在只有新郎！就算許光漢站在我面前，我還是要嫁給陳漢典！」讓現場賓客直呼「被閃瞎了」。Lulu、陳漢典在搭檔主持《綜藝大熱門》時就常被開玩笑「推作堆」，到過去無...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5則留言
典LU婚禮》曾莞婷「水蛇腰」嗨奪捧花！遭Lulu出賣：LINE在這裡
演藝圈今日（25日）迎來世紀喜事，陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在台北文華東方酒店盛大完婚。現場星光熠熠，身為新娘好閨密的女神曾莞婷，一現身便成為全場焦點。她身穿超貼身深色裙裝，玲瓏有緻的「水蛇腰」曲線畢露，搭配俏皮公主頭造型，甜美又不失性感，一出場就秒殺攝影師底片，稍早更幸運拿下捧花。自由時報 ・ 1 天前 ・ 3則留言
Lulu「浴巾包頭」送客！搞笑造型流出 賓客全驚呆
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，聚集許多明星到場祝福。兩人的婚禮效果滿分、亮點十足，Lulu最後更以「浴巾包頭」模樣送客，畫面曝光後令網友全笑翻。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 11則留言
李毓芬突登「越南雜誌」神隱多年！狂野近況網愣：以為徐若瑄
娛樂中心／周希雯報導女星李毓芬從女團「Dream Girls」單飛後，曾轉往中國發展，2022年突進軍國際推出電音風新歌，還砸300萬在金曲獎典禮「洗版播放」，但因短短1個月就衝破1億觀看數，打破周杰倫、BTS等巨星，一度被質疑買流量。不過她重磅回歸後就再無下文，淡出幕前3年多也鮮少發文，直到近期突然曬出登上越南雜誌封面，造型意外撞臉徐若瑄，意外引發另一波話題。民視 ・ 15 小時前 ・ 10則留言
睽違8年！林志玲驚喜現蹤橫店拍戲...古裝造型曝光 網全看呆了
「台灣第一名模」林志玲嫁給Akira後，育有一子，雖然大部分時間都放在家庭中，不過林志玲仍偶爾會出席公開活動，令人驚喜的是，林志玲近日被捕獲到現蹤橫店拍戲，古裝的打扮也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46則留言
61歲玉女嫁養豬大戶30年！甜曬「夫妻親密照」真實近況曝光
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導紅極一時的歌壇玉女裘海正，曾與方文琳、伊能靜組成「飛鷹三姝」。她在23日近日迎來與老公馬文鴻結婚30週年的「珍珠婚」。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 18則留言
許瑋甯超挺！趕回台北參加典Lu婚禮 下衣失蹤同框邱澤
許瑋甯超挺！趕回台北參加典Lu婚禮 下衣失蹤同框邱澤EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 2則留言
典LU婚禮》許光漢「這名字」現身全場暴動！Lulu當面拒絕：只要嫁陳漢典
陳漢典與 Lulu黃路梓茵今（25）日於台北文華東方酒店舉行盛大婚禮，現場席開 70 桌，星光熠熠的程度被形容「比三金頒獎典禮還誇張」。而婚禮現場最大的驚喜，莫過於「國民老公」許光漢的帥氣現身，他不僅人到場，名字還被諧音幽默玩梗，讓全場賓客笑聲不斷。自由時報 ・ 1 天前 ・ 6則留言
黃曉明爆分手葉珂「與Angelababy同遊迪士尼」被直擊 離婚4年私下真實互動全曝光
中國男星黃曉明當年舉辦世紀婚禮，喜娶小13歲的Angelababy（楊穎），不過看似幸福美滿的7年婚姻，卻在2022年宣布離婚，雙方一舉一動仍引發關注。據了解，黃曉明分手新歡葉珂後，25日被民眾直擊，一同現身迪士尼，私下真實互動也全被拍下。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 9則留言
才痛失男友！卜星慧遭傳被逼24小時內搬家 長文首發聲：錯愕又難過
歌手卜星慧曾參加《超級星光大道》、《中國好歌曲》等選秀節目，去年更憑藉自創歌曲〈送給前男友〉在網路上創下345萬次觀看，受到不少關注。近日卻遭《鏡週刊》爆料，她交往多年的製作人男友在上個月因心肌梗塞猝逝，對方姊姊卻在當天就要求她搬離住處，且不得帶走任何物品，引發外界譁然。對此，卜星慧稍早首度發聲回應，坦言對於某些報導內容感到錯愕與難過。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 11則留言
典Lu婚禮破冰坐同桌？吳宗憲、辛龍私下真實互動曝光
男星辛龍在2020年痛失愛妻劉真。劉真因心臟手術後病況不佳，與病魔搏鬥45天仍不幸離世，享年44歲。喪妻之痛讓辛龍一度選擇隱身，遠離螢光幕前，專注照顧女兒與創作生活。多年低調後，他日前宣布復出，加盟新經紀公司；昨（25）日他也與昔日老闆吳宗憲一同出席陳漢典與Lulu的婚宴，兩人被安排坐在同桌，互動引發外界關注。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2則留言
霍諾德登頂101有愛的後盾！愛妻首次聽演講就主動留電話
美國攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨（25日）順利完成挑戰，只花了91分鐘就達成徒手攀爬登頂台北101大事，當下他的老婆桑妮在平台上等著他，開心給他一個大大的擁抱，兩人也甜蜜親吻，桑妮一直是霍諾德的堅強後盾，因為這次霍諾德來台挑戰，兩人的愛情故事也再被美國媒體報導出來。自由時報 ・ 21 小時前 ・ 41則留言
Lulu陳漢典婚禮今登場 康熙鐵三角恐難合體 世界級名畫代替本尊到場
（娛樂中心／綜合報導）知名主持人Lulu與陳漢典的婚宴，於今日在台北文華東方酒店盛大舉行，演藝圈好友紛紛獻上祝 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 28則留言
胡瓜《週末最強大》驚爆暫時休息 華視緊急回應
胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲（歐弟）主持的《週末最強大》上月中才開心慶祝首播電視收視率破 1，沒想到今（1╱26）卻被爆本周是節目最後1次錄影，對此，華視也緊急回應了。太報 ・ 13 小時前 ・ 2則留言
「典Lu」世紀婚禮狂放閃 催淚誓詞「不能沒有你」逼哭眾人
台北市 / 綜合報導 藝人陳漢典和Lulu昨（25）日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，共席開70桌、宴請約650位親朋好友，眾人要一起見證這幸福的時刻；Lulu一襲純白婚紗現身，頭紗上還有可愛蝴蝶結，陳漢典西裝筆挺迎娶美嬌娘，這對新人在進場時就忍不住落淚，和雙方父母見面時，更是一群人哭成一片，親友齊喊，今後要一直幸福甜蜜下去。擁抱接吻，甜蜜接吻愛的抱抱，小倆口還有點害羞，尖叫聲不斷，藝人Lulu，一襲純白婚紗現身，頭紗上還有可愛蝴蝶結，陳漢典則是西裝鼻挺現身，兩人登記後，選在昨（25）日舉行婚禮，現場不止鎂光燈閃不停，兩人也瘋狂放閃。藝人陳漢典說：「事實上，為什麼會跟妳結婚，就是，我就是貪圖妳的美貌。」兩人滿眼都是愛，在眾人的祝福之下，即將步入人生下一個階段，但Lulu這時偷爆料，爸爸超級捨不得，藝人陳漢典VS.Lulu黃路梓茵說：「爸爸一開始守得很好，然後他就看到Lulu，(第一滴眼淚飆出來)，先掉眼淚，然後爸爸就直接受不了了，就直接崩潰，(崩潰...)，直接沒辦法好好講話，直接爆掉那種。」Lulu擁抱父母後，由爸爸親手將她交託給陳漢典，婚禮進入最催淚時刻，而且不止交手儀式，催淚誓詞也讓全場哭紅雙眼，藝人陳漢典說：「我會好好感受現在，用力地記住，這所有的一切。」藝人Lulu黃路梓茵說：「嫁給你，有一個小小的缺點，原本我以為我自己很獨立很勇敢，但現在的我變膽小了，因為我變得不能沒有你。」「典LU」婚禮，現場充滿笑容，與幸福的淚水，親友齊喊，今後要一直幸福甜蜜下去。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前 ・ 11則留言