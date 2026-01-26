鏡報

Red Velvet JOY出道12年首辦海外巡演！ 台北場3月見證女神全方位魅力

鏡報 潘佳琪
Red Velvet 成員JOY 將於3月來台開唱。UNI Global提供
Red Velvet 成員JOY 將於3月來台開唱。UNI Global提供

出道12年首次舉辦海外個人巡演的 Red Velvet 成員JOY，將以「2026 JOY ASIA TOUR “JOY SPLASH” in TAIPEI」為主題，於3月15日在台北 Legacy TERA 舉行，並已經在年代售票系統正式開賣。

「JOY SPLASH」台灣場主視覺。UNI Global提供
「JOY SPLASH」台灣場主視覺。UNI Global提供

除了台北場外，JOY還將在香港等亞洲巡演與更多海外粉絲見面。本次演出不僅是JOY海外巡演的第一站，更是她在發行首張迷你專輯《From JOY, with Love》後首次舉行的海外個人演出，特別是JOY作為Solo歌手的個人舞台，都令不少海外粉絲都相當期待。

廣告

除了歌手活動，JOY也持續活躍於電視劇、綜藝等多方領域。憑藉明亮可愛的形象深受大眾喜愛的她，隨後更是出演綜藝節目《我獨自生活》，再次引發話題。節目中JOY展現出活潑又可愛的魅力再度受到大眾的矚目，圈粉無數。該集《我獨自生活》更創下同時段首都圈最高收視率，最高瞬間收視更達6.3%。在這樣的熱度下，JOY將透過本次海外巡演，與全球粉絲共度精彩難忘的時光，本次「2026 JOY ASIA TOUR "JOY SPLASH" in TAIPEI」演出相關內容將在後續公開。

< 2026 JOY ASIA TOUR ‘JOY SPLASH’ in TAIPEI >

  • 演出日期：2026年03月15日（日）

  • 演出地點：Legacy TERA (台北市南港區市民大道八段99號)

  • 售票網站：年代售票

  • 售票日期及時間：2026年01月24日(六) 12:00

  • 票價：Ａ區5,600 / B區4,600（全區坐席）/ 身障席 2,800

  • 粉絲福利：Hi BYE/官方小卡/官方海報/團體合照/簽名拍立得/親筆簽名海報/簽名小卡/簽名鑰匙圈

  • 主辦單位: UJIN Entertainment / UNI Global ltd. / Dllm.production

「JOY SPLASH」台灣場福利表。UNI Global提供
「JOY SPLASH」台灣場福利表。UNI Global提供


回到原文

更多鏡報報導
情侶香奈兒戒指？金宣虎「發文前會問高允貞」大量同款小物爆緋聞 坦言醜聞風波「沒想澄清」
陳漢典、Lulu婚宴大贏家出爐！陶晶瑩合照3男神 1次集齊台灣3座發電機「最狂」
離婚天花板！黃曉明、Angelababy結束4年婚同遊被直擊 上海迪士尼為9歲小海綿慶生「1行為全網讚爆」
艾力克斯霍諾德如何成為攀岩界傳奇？收入來源是什麼？6個關於他的熱知識

其他人也在看

許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框　下半身失蹤優雅穿搭成焦點

許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框　下半身失蹤優雅穿搭成焦點

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...

FTNN新聞網 ・ 16 小時前7則留言
真美子飄孕味？大谷獲獎攜愛妻出席晚宴！網友：好像又要有家族新成員了

真美子飄孕味？大谷獲獎攜愛妻出席晚宴！網友：好像又要有家族新成員了

體育中心／綜合報導道奇隊「二刀流」大谷翔平出席全美棒球記者協會（BBWAA）年度頒獎晚宴，身邊還帶著愛妻真美子一起現身，郎才女貌的兩人依舊羨煞眾人；不過也有不少網友發現，穿著露肩晚禮服的真美子，身形似乎有些變化，跟世界大賽期間相比變得「豐滿」一些，腹部似乎還微微隆起，因此紛紛猜測「難道真美子又有喜了嗎？」、「我覺得大谷家要有新成員了」。

FTV Sports ・ 21 小時前7則留言
半個演藝圈都來了！Lulu、陳漢典文華東方大婚笑聲不斷，文定儀式中式造型成驚喜彩蛋

半個演藝圈都來了！Lulu、陳漢典文華東方大婚笑聲不斷，文定儀式中式造型成驚喜彩蛋

半個演藝圈到齊，婚禮現場星光密度破表Lulu 黃路梓茵與陳漢典兩個主持人出身的大婚，賓客名單一曝光就引發熱議。當天包括許光漢、王力宏、吳宗憲、陶晶瑩、邱澤等圈內重量級人物皆親自到場祝福，星光陣容被形容「宛如走進頒獎典禮現場」。賓客橫跨主持、戲劇、音樂多個世代，...

styletc ・ 13 小時前9則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮　合照出爐他卻笑哭了

阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮　合照出爐他卻笑哭了

男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前2則留言
霍諾德91分鐘登101曾說「不想死在好友面前」 摯友華裔奧斯卡大導金國威曝「心碎想法」坦言：掉下去也得繼續拍

霍諾德91分鐘登101曾說「不想死在好友面前」 摯友華裔奧斯卡大導金國威曝「心碎想法」坦言：掉下去也得繼續拍

2026 年 1 月 25 日，美國傳奇攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）以 91 分鐘神速徒手征服台北 101，完成人類史上最震撼的城市攀爬。然而，在這場全球直播的巔峰壯舉背後，支撐畫面的是一場關於生死、友誼與職業道德的極限拉扯。

鏡報 ・ 16 小時前12則留言
男神許光漢桌牌寫「許光漢典」爆笑原因曝光　Lulu甜蜜告白：我只嫁給陳漢典！

男神許光漢桌牌寫「許光漢典」爆笑原因曝光　Lulu甜蜜告白：我只嫁給陳漢典！

面對台下坐著「國民老公」許光漢，新娘Lulu則在台上甜蜜告白老公陳漢典：「雖然許光漢真的很帥，但我眼裡現在只有新郎！就算許光漢站在我面前，我還是要嫁給陳漢典！」讓現場賓客直呼「被閃瞎了」。Lulu、陳漢典在搭檔主持《綜藝大熱門》時就常被開玩笑「推作堆」，到過去無...

CTWANT ・ 1 天前5則留言
典LU婚禮》曾莞婷「水蛇腰」嗨奪捧花！遭Lulu出賣：LINE在這裡

典LU婚禮》曾莞婷「水蛇腰」嗨奪捧花！遭Lulu出賣：LINE在這裡

演藝圈今日（25日）迎來世紀喜事，陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在台北文華東方酒店盛大完婚。現場星光熠熠，身為新娘好閨密的女神曾莞婷，一現身便成為全場焦點。她身穿超貼身深色裙裝，玲瓏有緻的「水蛇腰」曲線畢露，搭配俏皮公主頭造型，甜美又不失性感，一出場就秒殺攝影師底片，稍早更幸運拿下捧花。

自由時報 ・ 1 天前3則留言
Lulu「浴巾包頭」送客！搞笑造型流出　賓客全驚呆

Lulu「浴巾包頭」送客！搞笑造型流出　賓客全驚呆

藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，聚集許多明星到場祝福。兩人的婚禮效果滿分、亮點十足，Lulu最後更以「浴巾包頭」模樣送客，畫面曝光後令網友全笑翻。

三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前11則留言
李毓芬突登「越南雜誌」神隱多年！狂野近況網愣：以為徐若瑄

李毓芬突登「越南雜誌」神隱多年！狂野近況網愣：以為徐若瑄

娛樂中心／周希雯報導女星李毓芬從女團「Dream Girls」單飛後，曾轉往中國發展，2022年突進軍國際推出電音風新歌，還砸300萬在金曲獎典禮「洗版播放」，但因短短1個月就衝破1億觀看數，打破周杰倫、BTS等巨星，一度被質疑買流量。不過她重磅回歸後就再無下文，淡出幕前3年多也鮮少發文，直到近期突然曬出登上越南雜誌封面，造型意外撞臉徐若瑄，意外引發另一波話題。

民視 ・ 15 小時前10則留言
睽違8年！林志玲驚喜現蹤橫店拍戲...古裝造型曝光　網全看呆了

睽違8年！林志玲驚喜現蹤橫店拍戲...古裝造型曝光　網全看呆了

「台灣第一名模」林志玲嫁給Akira後，育有一子，雖然大部分時間都放在家庭中，不過林志玲仍偶爾會出席公開活動，令人驚喜的是，林志玲近日被捕獲到現蹤橫店拍戲，古裝的打扮也掀起大家討論。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前46則留言
61歲玉女嫁養豬大戶30年！甜曬「夫妻親密照」真實近況曝光

61歲玉女嫁養豬大戶30年！甜曬「夫妻親密照」真實近況曝光

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導紅極一時的歌壇玉女裘海正，曾與方文琳、伊能靜組成「飛鷹三姝」。她在23日近日迎來與老公馬文鴻結婚30週年的「珍珠婚」。...

FTNN新聞網 ・ 1 天前18則留言
許瑋甯超挺！趕回台北參加典Lu婚禮 下衣失蹤同框邱澤

許瑋甯超挺！趕回台北參加典Lu婚禮 下衣失蹤同框邱澤

許瑋甯超挺！趕回台北參加典Lu婚禮 下衣失蹤同框邱澤

EBC東森娛樂 ・ 15 小時前2則留言
典LU婚禮》許光漢「這名字」現身全場暴動！Lulu當面拒絕：只要嫁陳漢典

典LU婚禮》許光漢「這名字」現身全場暴動！Lulu當面拒絕：只要嫁陳漢典

陳漢典與 Lulu黃路梓茵今（25）日於台北文華東方酒店舉行盛大婚禮，現場席開 70 桌，星光熠熠的程度被形容「比三金頒獎典禮還誇張」。而婚禮現場最大的驚喜，莫過於「國民老公」許光漢的帥氣現身，他不僅人到場，名字還被諧音幽默玩梗，讓全場賓客笑聲不斷。

自由時報 ・ 1 天前6則留言
黃曉明爆分手葉珂「與Angelababy同遊迪士尼」被直擊　離婚4年私下真實互動全曝光

黃曉明爆分手葉珂「與Angelababy同遊迪士尼」被直擊　離婚4年私下真實互動全曝光

中國男星黃曉明當年舉辦世紀婚禮，喜娶小13歲的Angelababy（楊穎），不過看似幸福美滿的7年婚姻，卻在2022年宣布離婚，雙方一舉一動仍引發關注。據了解，黃曉明分手新歡葉珂後，25日被民眾直擊，一同現身迪士尼，私下真實互動也全被拍下。

鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前9則留言
才痛失男友！卜星慧遭傳被逼24小時內搬家　長文首發聲：錯愕又難過

才痛失男友！卜星慧遭傳被逼24小時內搬家　長文首發聲：錯愕又難過

歌手卜星慧曾參加《超級星光大道》、《中國好歌曲》等選秀節目，去年更憑藉自創歌曲〈送給前男友〉在網路上創下345萬次觀看，受到不少關注。近日卻遭《鏡週刊》爆料，她交往多年的製作人男友在上個月因心肌梗塞猝逝，對方姊姊卻在當天就要求她搬離住處，且不得帶走任何物品，引發外界譁然。對此，卜星慧稍早首度發聲回應，坦言對於某些報導內容感到錯愕與難過。

中天新聞網 ・ 12 小時前11則留言
典Lu婚禮破冰坐同桌？吳宗憲、辛龍私下真實互動曝光

典Lu婚禮破冰坐同桌？吳宗憲、辛龍私下真實互動曝光

男星辛龍在2020年痛失愛妻劉真。劉真因心臟手術後病況不佳，與病魔搏鬥45天仍不幸離世，享年44歲。喪妻之痛讓辛龍一度選擇隱身，遠離螢光幕前，專注照顧女兒與創作生活。多年低調後，他日前宣布復出，加盟新經紀公司；昨（25）日他也與昔日老闆吳宗憲一同出席陳漢典與Lulu的婚宴，兩人被安排坐在同桌，互動引發外界關注。

中時新聞網 ・ 9 小時前2則留言
霍諾德登頂101有愛的後盾！愛妻首次聽演講就主動留電話

霍諾德登頂101有愛的後盾！愛妻首次聽演講就主動留電話

美國攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨（25日）順利完成挑戰，只花了91分鐘就達成徒手攀爬登頂台北101大事，當下他的老婆桑妮在平台上等著他，開心給他一個大大的擁抱，兩人也甜蜜親吻，桑妮一直是霍諾德的堅強後盾，因為這次霍諾德來台挑戰，兩人的愛情故事也再被美國媒體報導出來。

自由時報 ・ 21 小時前41則留言
Lulu陳漢典婚禮今登場　康熙鐵三角恐難合體　世界級名畫代替本尊到場

Lulu陳漢典婚禮今登場　康熙鐵三角恐難合體　世界級名畫代替本尊到場

（娛樂中心／綜合報導）知名主持人Lulu與陳漢典的婚宴，於今日在台北文華東方酒店盛大舉行，演藝圈好友紛紛獻上祝 […]

引新聞 ・ 1 天前28則留言
胡瓜《週末最強大》驚爆暫時休息　華視緊急回應

胡瓜《週末最強大》驚爆暫時休息　華視緊急回應

胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲（歐弟）主持的《週末最強大》上月中才開心慶祝首播電視收視率破 1，沒想到今（1╱26）卻被爆本周是節目最後1次錄影，對此，華視也緊急回應了。

太報 ・ 13 小時前2則留言
「典Lu」世紀婚禮狂放閃　催淚誓詞「不能沒有你」逼哭眾人

「典Lu」世紀婚禮狂放閃　催淚誓詞「不能沒有你」逼哭眾人

台北市 / 綜合報導 藝人陳漢典和Lulu昨（25）日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，共席開70桌、宴請約650位親朋好友，眾人要一起見證這幸福的時刻；Lulu一襲純白婚紗現身，頭紗上還有可愛蝴蝶結，陳漢典西裝筆挺迎娶美嬌娘，這對新人在進場時就忍不住落淚，和雙方父母見面時，更是一群人哭成一片，親友齊喊，今後要一直幸福甜蜜下去。擁抱接吻，甜蜜接吻愛的抱抱，小倆口還有點害羞，尖叫聲不斷，藝人Lulu，一襲純白婚紗現身，頭紗上還有可愛蝴蝶結，陳漢典則是西裝鼻挺現身，兩人登記後，選在昨（25）日舉行婚禮，現場不止鎂光燈閃不停，兩人也瘋狂放閃。藝人陳漢典說：「事實上，為什麼會跟妳結婚，就是，我就是貪圖妳的美貌。」兩人滿眼都是愛，在眾人的祝福之下，即將步入人生下一個階段，但Lulu這時偷爆料，爸爸超級捨不得，藝人陳漢典VS.Lulu黃路梓茵說：「爸爸一開始守得很好，然後他就看到Lulu，(第一滴眼淚飆出來)，先掉眼淚，然後爸爸就直接受不了了，就直接崩潰，(崩潰...)，直接沒辦法好好講話，直接爆掉那種。」Lulu擁抱父母後，由爸爸親手將她交託給陳漢典，婚禮進入最催淚時刻，而且不止交手儀式，催淚誓詞也讓全場哭紅雙眼，藝人陳漢典說：「我會好好感受現在，用力地記住，這所有的一切。」藝人Lulu黃路梓茵說：「嫁給你，有一個小小的缺點，原本我以為我自己很獨立很勇敢，但現在的我變膽小了，因為我變得不能沒有你。」「典LU」婚禮，現場充滿笑容，與幸福的淚水，親友齊喊，今後要一直幸福甜蜜下去。 原始連結

華視影音 ・ 20 小時前11則留言