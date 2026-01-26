Red Velvet JOY出道12年首辦海外巡演！ 台北場3月見證女神全方位魅力

Red Velvet 成員JOY 將於3月來台開唱。UNI Global提供

出道12年首次舉辦海外個人巡演的 Red Velvet 成員JOY，將以「2026 JOY ASIA TOUR “JOY SPLASH” in TAIPEI」為主題，於3月15日在台北 Legacy TERA 舉行，並已經在年代售票系統正式開賣。

「JOY SPLASH」台灣場主視覺。UNI Global提供

除了台北場外，JOY還將在香港等亞洲巡演與更多海外粉絲見面。本次演出不僅是JOY海外巡演的第一站，更是她在發行首張迷你專輯《From JOY, with Love》後首次舉行的海外個人演出，特別是JOY作為Solo歌手的個人舞台，都令不少海外粉絲都相當期待。

除了歌手活動，JOY也持續活躍於電視劇、綜藝等多方領域。憑藉明亮可愛的形象深受大眾喜愛的她，隨後更是出演綜藝節目《我獨自生活》，再次引發話題。節目中JOY展現出活潑又可愛的魅力再度受到大眾的矚目，圈粉無數。該集《我獨自生活》更創下同時段首都圈最高收視率，最高瞬間收視更達6.3%。在這樣的熱度下，JOY將透過本次海外巡演，與全球粉絲共度精彩難忘的時光，本次「2026 JOY ASIA TOUR "JOY SPLASH" in TAIPEI」演出相關內容將在後續公開。

< 2026 JOY ASIA TOUR ‘JOY SPLASH’ in TAIPEI >

演出日期：2026年03月15日（日）

演出地點：Legacy TERA (台北市南港區市民大道八段99號)

售票網站：年代售票

售票日期及時間：2026年01月24日(六) 12:00

票價：Ａ區5,600 / B區4,600（全區坐席）/ 身障席 2,800

粉絲福利：Hi BYE/官方小卡/官方海報/團體合照/簽名拍立得/親筆簽名海報/簽名小卡/簽名鑰匙圈

主辦單位: UJIN Entertainment / UNI Global ltd. / Dllm.production

「JOY SPLASH」台灣場福利表。UNI Global提供



