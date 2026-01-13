Red Velvet JOY出道12年 海外巡迴3/15台北出發

Red Velvet成員JOY出道12年首次SOLO巡演。（圖／UNI Global 提供）

女團Red Velvet成員JOY日前透過官方宣布《2026 JOY ASIA TOUR ‘JOY SPLASH’》世界巡演的消息，今（13日），官方公開台北站宣傳海報，宣布即將在3月15日於台北 Legacy TERA 舉行首次個人演出，來為這次的海外巡演拉開序幕。JOY的solo歌曲舞台更是讓許多等待已久的海外粉絲期待不已。

此次不僅是JOY出道12年來第一次的個人海外巡演，也是她發行個人首張迷你專輯《From JOY, with Love》後的首次海外舞台演出。事實上，JOY去年Solo推出首張迷你專輯《From JOY, with Love》時，不僅一口氣錄製了六首歌曲，甚至還參與了作詞，表現出個人的音樂色彩與對音樂的想法，如今這些歌曲及舞台也將透過這次的海外巡演一一被實現，屬於JOY個人色彩的舞台也再度備受矚目。

一直以來給人開朗、甜美及帶來幸福形象的JOY，不只是歌手本業，在戲劇及綜藝方面也有相當亮眼的表現。不僅時隔4年再次以演員身份回歸小螢幕，並接下原創漫改劇《獨一無二羅曼史》的女主角一角，在綜藝方面，JOY也因出演綜藝《我獨自生活》再度形成話題。節目中，JOY展現了自然又具親和力的一面，成功獲得大眾的喜愛，圈粉無數。乘著這樣的話題與人氣，也為接下來的巡演帶來另一波新的關注。

JOY將於3/15在台北開唱。（圖／UNI Global 提供）

