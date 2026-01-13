「Red Velvet」JOY出道12年 首次海外巡演獻台北

「Red Velvet」JOY於3月15日在台北Legacy TERA舉行「JOY SPLASH」亞洲巡演。UNI Global提供



韓國女團「Red Velvet」成員JOY今（1╱13）宣布3月15日將在台北Legacy TERA舉行「JOY SPLASH」亞洲巡演，這也是她出道12年來第1次的個人海外巡演。

去年JOY推出首張迷你專輯《From JOY, with Love》，不僅錄製6首歌曲，還參與作詞，表現出個人的音樂色彩與對音樂的想法，如今這些歌曲及舞台也將透過這次海外巡演展現她的個人色彩。

外型開朗、甜美的JOY不只是歌手，在戲劇及綜藝方面也有亮眼表現，不僅時隔4年回歸小螢幕，接演原創漫改劇《獨一無二羅曼史》，也在韓綜《我獨自生活》中展現自然又具親和力的一面，圈粉無數。

