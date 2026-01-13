Red Velvet JOY首次海外巡迴 3/15臺北開唱

記者王丹荷／綜合報導

韓國女團Red Velvet成員JOY日前透過官方宣布《2026 JOY ASIA TOUR ‘JOY SPLASH’》世界巡演的消息，今（13）日，官方更公開了臺北場的宣傳海報，宣布3月15日將在臺北 Legacy TERA舉行首次個人演出，為這次的海外巡演拉開序幕。

《2026 JOY ASIA TOUR‘JOY SPLASH’》不僅是JOY出道12年來第1次的個人海外巡演，也是她發行個人首張迷你專輯《From JOY, with Love》後的首次海外舞台演出。JOY去年Solo推出首張迷你專輯《From JOY, with Love》時，不僅一口氣錄製了6首歌曲，甚至還參與了作詞，表現出個人的音樂色彩與對音樂的想法，如今這些歌曲及舞台也將透過這次的海外巡演一一被實現。

廣告 廣告

一直以來給人開朗、甜美及帶來幸福形象的JOY，不只是歌手本業，在戲劇及綜藝方面也有相當亮眼的表現。不僅時隔4年再次以演員身份回歸小螢幕，並接下原創漫改劇《獨一無二羅曼史》的女主角，在綜藝方面，JOY也因出演綜藝《我獨自生活》展現了自然又具親和力的一面圈粉無數，再度形成話題，也為接下來的巡演帶來另一波新的關注。

「Red Velvet」JOY將於3月15日臺北開唱。（UNI Global提供）

JOY將於3月15日在臺北Legacy TERA舉行演出。（UNI Global提供）