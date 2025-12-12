Reddit向澳洲法院提訴 挑戰16歲以下社群禁令

全球線上論壇Reddit今天(12日)向法院提起訴訟，挑戰澳洲實施的全球第一個禁令，使得16歲以下的青少年不能擁有世界最受歡迎社群媒體平台的帳號。

繼位於雪梨的人權團體「數位自由計畫」(Digital Freedom Project)上個月提起訴訟後，總部位於加州的Reddit也向高等法院提告。

這兩件訴訟案都宣稱這項法律違憲，因為侵犯了澳洲憲法隱含的政治溝通自由權利。

Reddit在聲明中表示：「我們認為澳洲政府有更有效的方式，實現保護年輕人的共同目標，社群媒體最低年齡(SMMA)法會對網路上的所有人帶來嚴重的隱私與政治表達問題。」

Reddit補充說：「儘管我們認同保護16歲以下族群的重要性，但這項法律卻具有不幸的後果，也就是迫使成年人和未成年人進行侵入性且可能不安全的驗證程序，使得青少年無法參與適齡社群的經驗，包含政治討論，並創造出有些平台被納入、有些沒有的不符合邏輯拼湊局面。」

Reddit、Facebook、Instagram、Kick、Snapchat、Threads、TikTok、X、YouTube與Twitch等平台，從10日開始如果沒有採取合理措施，移除16歲以下澳洲青少年的帳號，將面臨最高4,950萬澳幣(3,300萬美元)的罰款。

澳洲電子安全委員辦公室(eSafety Commissioner)委員葛蘭特(Julie Inman Grant)是這項法律的執行者，她11日向10家受到年齡限制的平台發出強制性資訊通知，要求它們提供自法律10日生效以來已停用多少未成年人帳號的數據。

葛蘭特先前預測，部分平台可能在收到第一份通知或第一份違規罰款後，才會提起法律訴訟。

電子安全辦公室將每個月發出一次通知，評估各平台遵守法律的情況。

儘管提出法律挑戰，Reddit表示將遵守法律，並繼續與電子安全辦公室保持溝通。