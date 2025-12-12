Reddit狀告澳洲禁止兒童使用社媒法侵犯自由

（德國之聲中文網）網絡論壇平台Reddit周五（12月12日）就澳洲禁止16歲以下用戶使用社交媒體的法律提出訴訟。澳大利亞的這項法律堪稱全球首例，已於周三生效，總部位於美國的Reddit也在被禁的名單上。

Reddit向澳洲高等法院提出對該案復審要求，認為自己作為討論論壇，不應寫入被禁止的社交媒體名單上。

在提交給法院的訴訟文件中，Reddit質疑該法律的合法性，稱其“侵犯了政治表達的自由”。

Reddit表示，它同意應該保護16歲以下的青少年兒童。但該法律強勢介入，加上可能不安全的驗證程序，會使年齡較大的青少年和年輕成年人，失去參與同齡人活動的能力，包括政治討論。

這份聲明中還稱，“與其他受該法律約束的平台不同，Reddit絕大多數用戶都是成年人，我們不會針對18 歲以下的兒童進行營銷或投放廣告。”“簡而言之，16歲以下的用戶並非Reddit的主要市場群體，我們也無意讓他們成為主要市場群體。”

很多澳洲的孩子正在尋找替代平台

澳大利亞政府拒絕直接對此置評，只表示政府“站在澳洲家長和孩子的一邊，而不是站在平台的一邊”。

澳大利亞立法要求Reddit、Facebook、Instagram、Kick、Snapchat、Threads、TikTok、X、YouTube和Twitch，刪除16歲以下兒童的賬戶。如果這些平台違反該法，將面臨最高4950萬澳元（約合3290萬美元）的罰款。

據悉，自該法律周三生效以來，一些未上“黑名單”的不太知名的社媒平台下載量激增，孩子們顯然在尋找替代平台。

