REDMI Note 15新機上市 防塵防水防摔當小金剛

手機陪著主人「上山下海」，不僅拍照功能要強，更要耐摔和防水。小米今(16)日在台發表全新REDMI Note 15 Series新機，其中REDMI Note 15 Pro 5G與Pro+ 5G除了擁有2億畫素相機外，更通過長效防水、高強度防護認證，成為手機界的「小金剛」。宏碁則推出Iconia V系列及Iconia A系列平板電腦，採用最新Android 15作業系統與八核心處理器，建議售價都在萬元內。

小米REDMI Note 15 Series手機正式上市，4款機型中，REDMI Note 15 Pro 5G與Pro+ 5G主打2億畫素相機，搭載1/1.4吋感光元件，支援2倍、4倍光學級無損變焦與全新AI Engine，涵蓋23mm至92mm多焦段拍攝。REDMI Note 15 5G與REDMI Note 15則使用1.08億畫素OIS相機，並結合多種AI影像功能，在生活中隨手拍出清晰畫面。

學生族、運動族手機常會下水或掉落，REDMI Note 15 Pro 5G與Pro+ 5G均具有IP68防塵防水等級，並通過TÜV SÜD南德五星長效防水品質認證、SGS整機高強度防護金標五星認證，從2.5公尺高處掉落都沒問題，且提供AI濕手觸控2.0功能，遇到雨天、滿身汗水或潮濕環境下操作都沒問題。雙機選用6,500mAh與6,580mAh矽碳負級高效能電池，且有反向快衝功能。

外觀方面，REDMI Note 15 Pro+ 5G有摩卡棕、玄夜黑與冰川藍3色可選，12GB+512GB、12GB+256GB售價1萬3,999元、1萬2,999元。REDMI Note 15 Pro 5G有鈦空金、玄夜黑、冰川藍與煙霞紫4色，12GB+512GB、12GB+256GB價格為1萬1,999元、1萬999元。

REDMI Note 15 5G有冰川藍、玄夜黑與煙霞紫等色，8GB+256GB、6GB+128GB建議售價9,999元、8,999元。REDMI Note 15則有冰川藍、玄夜黑、羅蘭紫、青森綠等色，8GB+256GB、6GB+128GB分別為6,999元、5,999元。即日起可在全台經銷通路購機。

宏碁開賣Iconia V系列及Iconia A系列平板電腦，皆為最新Android 15作業系統。Iconia V11平板機身為全金屬材質，11吋大螢幕支援90Hz刷新率，並採用高通八核心處理器，還支援雙頻WiFi 6，建議售價8,090元起。Iconia A8平板僅有8寸大小，機身重量只有410公克，適合親子一起使用，電池容量6,000mAh可連續播放影片10小時，建議售價4,290元。

