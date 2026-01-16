今天去小米新品拍照會啦～ 現場不是讓你直接好好站著拍照，直接上演暴力測試！這次 REDMI Note 15 Series 就是走一個 4 耐路線，耐拍、耐用、耐摔、耐水,，而且一次在台灣上四款，REDMI Note 15 Pro+ 5G、REDMI Note 15 Pro 5G、REDMI Note 15 5G、REDMI Note 15，價格從NT$ 5,999 元起,，至於「耐用小金剛」有多耐用？繼續看下去

REDMI Note 15 系列主打 4 耐！

廣告 廣告

REDMI Note 15 系列主打 4 耐！

現場最有感的是耐摔跟耐水, 認證跟測試直接給你看

耐用可不只是隨便說說，Pro+ 跟 Pro 兩台都有 SGS 整機高強度防護金標五星認證，也有 TÜV SÜD 南德五星長效防水品質認證，全系列也通過 SGS 防震防摔測試，最厲害的是，現場還擺出拳擊機跟足球，實在太酷了～再來就是最高 2.5 公尺跌落測試，螢幕用的是 Corning Gorilla Glass Victus 2，康寧大猩猩螢幕穩的

REDMI Note 15 系列主打 4 耐！

拍照這塊不只喊 2 億！焦段跟變焦一起補齊

這代 Pro+ 跟 Pro 主打 2 億畫素超清晰相機，首發 1/1.4 吋感光元件，支援 2 倍跟 4 倍光學級無損變焦，焦段涵蓋 23mm 到 92mm，再加上全新 AI Engine 深度運算，我覺得它想做的是，不管你是旅遊想拉遠，還是日常隨手記錄，甚至夜景逆光那種容易翻車的場景，都能把細節穩住，然後 Note 15 5G 是 1.08 億畫素 OIS 超清晰相機，主打拍起來更穩，Note 15 則補上多項 AI 影像功能，讓入門款也能拍得乾淨好看

REDMI Note 15 系列主打 4 耐！

Pro 系列直接刷新 Note 系列最大電量

續航是今天一直被提到的重點，Pro+ 是 6500mA，Pro 是 6580mAh，都是矽碳負極高效能電池，也是 Note 系列最大電量配置，Pro+ 還支援 100W 極速快充，兩台 Pro 也都有反向快充，你可以把它想成，自己很耐用，還能順便救一下朋友的手機～另外 Note 15 5G 跟 Note 15 最高也有 6000 mAh，再加上快速充電支援，通勤外出一整天都不焦慮

REDMI Note 15 系列主打 4 耐！

濕手觸控，就算下雨跟流汗都照滑

Pro+ 跟 Pro 有 IP68 防塵防水等級，也通過 TÜV SÜD 南德五星長效防水品質認證，全系列還有 AI 濕手觸控 2.0，也就是即便螢幕有水珠，或手濕濕的，觸控還是維持很靈敏，我聽到這段真的有點被打到心裡，因為台北的雨，真的很常讓人崩潰（北漂仔尖叫），不用一直擦手機，還是可以穩定操控手機，真的很貼心欸

REDMI Note 15 系列主打 4 耐！

Pro+ 還把一卡通塞進 Google 錢包

效能這代也分得很清楚，Pro+ 用 Snapdragon 7s Gen 4、台積電 4nm、1+3+4 核心配置， 還首次導入冰封循環冷泵設計，散熱面積 5,228 mm²，Pro 用 MediaTek Dimensity 7400-Ultra，也是台積電 4nm,、八核心 CPU，Note 15 5G 用 Snapdragon 6 Gen 3，Note 15 用 MediaTek Helio G100-Ultra，日常影音娛樂跟多工都很穩，然後重點來了！Pro+ 這次還有一個很生活的點，首度把 iPASS 一卡通虛擬卡整合進 Google 錢包，不只可以用在大眾運輸，也能做多元支付，手機輕觸就完成交易，能少帶一張卡就是快樂

小結

最後也幫大家把上市時間跟價格一次整理好，REDMI Note 15 系列將在 1 月 16 日上午 10:30 正式開賣，小米官方通路、各大電商平台以及電信通路都能買得到

這次一共推出四款機型，價位跟定位分得很清楚，最高階的 REDMI Note 15 Pro+ 5G 提供摩卡棕、玄夜黑與冰川藍三種顏色，12GB＋512GB 售價為 NT$13,999，12GB＋256GB 售價為 NT$12,999，主打規格跟耐用度一次到位

REDMI Note 15 Pro 5G 則有鈦空金、玄夜黑、冰川藍與煙霞紫四色可選，12GB＋512GB 售價 NT$11,999，12GB＋256GB 售價 NT$10,999，想要 2 億畫素，又希望價格再甜一點，這台就很適合

萬元內的選擇是 REDMI Note 15 5G，提供冰川藍、玄夜黑與煙霞紫三種顏色，8GB＋256GB 售價 NT$9,999，6GB＋128GB 售價 NT$8,999，大電量加高畫素，CP 值真的很高

至於最入門的 REDMI Note 15，顏色選擇最多，有冰川藍、玄夜黑、羅蘭紫與青森綠，8GB＋256GB 售價 NT$6,999，6GB＋128GB 售價 NT$5,999，小資族也能輕鬆入手

整體看下來真的就是一句話：放心拍、放心用、放心帶出門，這一代真的很照顧大家的日常，有夠暖～

🌟電獺少女也有 TikTok 了！各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！





更多電獺少女報導

iOS 26.3 Beta 2 釋出 主打穩定度升級 可以跨系統轉移了

出門｜OPPO Reno15 系列台灣首發：2 億畫素＋「出圈拼圖」＋螢幕補光，主打 Z 世代潮拍

iQOO 15 首度登台！電競魂大爆發

Pixel Watch 4 實測！雙頻 GPS、抬手即啟 Gemini 通通來了！

ChatGPT 語音聊天主介面來啦！解放雙手超方便