Reno15系列1月進電信 Watch S智慧錶先上架

搶攻新年換機潮，手機品牌力推新產品。OPPO Reno15系列新機明(2026)年1月2日於3大電信門市開賣，4款機種分別瞄準專業影像創作者與日常輕攝影用戶；全新智慧手錶OPPO Watch S即日上市，價格6,500元有找。Sony從1月1日起展開Xperia手機優惠活動，購買指定機種送最高2,000元配件金，還有旅行好禮3選2。

OPPO Reno15系列手機共有Reno15 Pro Max、Reno15 Pro、Reno15與Reno15 F共4款機型。Pro Max與Pro機型鎖定專業影像創作者，使用2億畫素主鏡頭、3.5倍長焦氛圍人像、5,000萬畫素100度超廣角前鏡頭，具備4K HDR錄影功能，加上6.78吋、6.32吋螢幕，不僅攝影更方便，也能滿足大螢幕愛好者。

廣告 廣告

Reno15 與 Reno15 F選用高通高效能晶片，5,000萬畫素主鏡頭與100°超廣角鏡頭，分別搭配3.5X潛望式長焦鏡頭、微距鏡頭，讓年輕使用者可以輕鬆拍出個性化的照片與影片。

Reno15 Pro Max外觀有暮光金、夜漠棕雙色，12GB+512GB建議售價2萬4,990元。Reno15 Pro有極光藍、夜漠棕雙色，12GB+256GB售價2萬990元。Reno15設計極光白、蒼穹藍雙色，12GB+512GB、12GB+256GB售價1萬9,990元、1萬7,990元。

以上3款機種已經在官方通路上架，預計1月2日在各大電信門市銷售。Reno15 F則有極光藍、蒼穹藍，12GB+256GB、8GB+256GB價格為1萬4,990元、1萬3,990元，自1月15日起全通路販售。

OPPO同步開發全新智慧錶款OPPO Watch S，支援Android與iOS雙系統，錶身重量僅35公克，配備1.46吋高亮度螢幕，提供百種運動模式與60秒快速健檢，可即時監測心率、血氧，並整合近期身心狀態與睡眠等健康數據。日常使用續航可達10天，並具備IP68 與 5ATM 防水。機身有星耀銀、幻影黑雙色，建議售價6,490元。

Sony於1月1日至2月28日強打Xperia手機新春購機優惠，選購年度旗艦機Xperia 1 VII、日系美型中階機 Xperia 10 VII，送旅行好禮3選2或1,000元即享卡，有旅行乾濕分離旅行包、摺疊露營椅或吊掛盥洗包可選。入手旗艦機Xperia 1 VII，贈送配件購物金2,000元，持舊手機換新額外加碼折價1,000元。

原文出處

延伸閱讀