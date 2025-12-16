Reno15系列12/26登台！OPPO預熱竟送BABYMONSTER演唱會門票、抽票方式曝

記者李鴻典／台北報導

OPPO在11月17日於中國發表Reno15系列手機，OPPO在中國還找來韓國女團i-dle成員宋雨琦代言，主攻年輕族群意味濃厚。台灣確定將於12月26日推出Reno15系列國際版。OPPO透過粉專釋出消息，年末壓軸驚喜來襲，Reno15即將閃耀登場，Z世代影像創作者全新命定款輕旗艦，這個冬天，就是要你走到哪就拍到哪！也將粉專封面換成Reno15系列。

OPPO在中國找來韓國女團i-dle成員宋雨琦代言。（圖／翻攝自OPPO中國官網）

OPPO昨（15）天也對台灣媒體發出邀函，強調Reno15系列從年輕世代的生活靈感出發，以極光美學打造動態外型，集結輕旗艦影像實力與全新OPPO AI創作功能，讓影像清晰有型、構圖更自由，滿足多元拍攝與創作想像，重新定義潮流拍照體驗。

廣告 廣告

台灣確定將於12月26日推出Reno15系列國際版。（圖／OPPO提供）

全新系列將於12月26日正式登場，實現「怎麼拍都型，走到哪拍到哪」的拍照自由。OPPO智慧生態圈再添新軍，OPPO Watch S同步亮相，展現智慧生活完整樣貌。

Reno15系列主打極窄四等邊螢幕，內建聯發科天璣8450處理器，並搭載2億畫素主鏡頭，同時具備最高IP69防塵防水等級。Reno15 Pro更針對超廣角前鏡頭加入防手震技術，帶來更穩定的自拍與錄影效果。

OPPO在11月17日於中國發表Reno15系列手機。（圖／翻攝自OPPO中國官網）

跟在中國找宋雨琦代言不同，OPPO粉專在台灣推出活動為手機預熱，「隨著Reno15系列即將登場，O編要先來公布第一波驚喜，沒搶到票的MONSTIEZ看過來！這一次OPPO要帶你去看演唱會【BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT 台北站】」。

OPPO粉專在台灣推出活動為手機預熱，開抽BABYMONSTER 'LOVE MONSTERS' ASIA FAN CONCERT台北站演唱會門票。（圖／翻攝自OPPO粉專）

即日起至 2025/12/21(日)23:59 止，追蹤OPPO Taiwan官方Instagram帳號，於OPPO Taiwan官方IG指定抽票貼文底下Tag兩位好友，再標註#OPPOReno15Series #怎麼拍都型，寫下你想說的話，即可獲得抽獎資格。「範例：@朋友1 @朋友2，我真的好想去小巨蛋看BABYMONSTER！#OPPOReno15Series #怎麼拍都型」。

OPPO小編也強調，活動請至OPPO Taiwan官方Instagram參與，每人最多1次抽獎機會。

更多三立新聞網報導

12月穿戴裝置熱銷TOP10出爐！AirPods Pro 3沒有意外直接空降冠軍

迎春！花蓮福容春節住房2340元起 台北凱撒「蛇馬都有」吃喝玩樂全搞定

Visa公佈2026年度禮遇 JCB揭示年輕族群三最強場景、升級服務權益

被罵日本鬼子、各種的罵！夢多：台灣就是國家，永遠都不會變

