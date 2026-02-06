RentAHuman顛覆想像：AI做老闆人類接單跑腿

▲「Rentahuman.ai」本週正式上線，訴求就是讓AI代理僱用真人，以完成取包裹、遛狗、簽文件等AI因為沒有肉身無法完成的事。（圖／翻攝自「Rentahuman.ai」官網）

[NOWnews今日新聞] AI時代似乎變得越來越挑戰人類認知的邊界，本週一個名為「Rentahuman.ai」的新平台正式上線，訴求就是讓AI代理僱用真人，以完成取包裹、遛狗、簽文件等AI因為沒有肉身無法完成的事，宣傳標語簡單直接「Robots need your body」，機器人需要你的肉體，又一次顛覆了人們的傳統認知。

根據《Forbes》報導，AI代理已經能夠處理許多曾經由人類員工完成的任務，像是網路搜尋找資料、編代碼、協商合約、監控系統並發起交易等等。但是AI代理仍然面對一項阻礙，那就是在現實世界中執行任務所需的實體，而如今這道界線正在被打破。「Rentahuman.ai」讓AI代理可以僱用真人跑腿，完成AI過去無法完成的事。

廣告 廣告

藉由API串接，AI代理能針對人類自訂的服務報價，篩選特定地點、專長及時段的可用人力。AI代理選定合適的真人執行者後，便會下達指令；任務一結束，就由系統自動撥款。對AI而言，「僱用人類」的操作邏輯與「調用雲端運算資源」完全相同。

瀏覽Rentahuman.ai上列出的服務項目後，會發現這些需求非常務實且具體。像是前往需要身分驗證的地點收送包裹、親自出席會議或活動以確認參與狀況、實地走訪不動產現場勘查屋況與居住事實、在辦公室或機房安裝硬體、在不接受數位簽署的情況下簽署實體文件等等。

而對人類來說，你只需要在平台上註冊身份，留下自己擅長完成的任務領域以及需要的時薪，接下來便是等待媒合，發單接單，跟傳統的零工經濟很像，只是你的老闆是AI。

對於那些正在大規模部署AI自主的企業而言，「Rentahuman.ai」提供的實體世界服務至關重要，這讓AI的自動化工作不會再因為遭遇實體環節就停滯，服務模式變得更靈活，在這情境中，人類不再是決策者，而是執行者。

AI僱用人類跑腿引發的爭論

當然，這也引發了一系列令人不安的問題。當AI代理將跑腿人類派往危險地點時，誰該負責？背景調查如何進行？AI代理的指令含糊不清該怎麼辦？

更重要的或許是，替AI跑腿可能會改變人們如何看待自己，及其自身所代表的人性價值。雖然在勞動條件持續惡化的今日世界，許多員工早就認為，在辦公室工作也常常會面臨磨滅人性，員工只是被企業當成隨時可替換的零件的狀況。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

AI社交神話破滅？Moltbook遭爆由人假扮 專家籲拒用：遲早成災難

不裝了！澳門酒店撤「黃金大道」撬磚變現狂賺3.6億 原謊稱整修

幣圈強心針？摩根大通逆風喊多：比特幣長期吸引力超越黃金