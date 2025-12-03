Reol 現身《樂團祭》前夜祭 重量級卡司齊聚、最終集開放入場

為響應《樂團祭》推動樂團文化的精神，日本超人氣音樂人 Reol 將於 12 月 5 日前夜祭以 FULL BAND 全樂團編制華麗登場，特別集結堪稱夢幻的日本頂尖樂手陣容：包含人氣樂團「ずっと真夜中でいいのに（永遠是深夜有多好）」的合作貝斯手二家本亮介（Nikamoto Ryosuke） 與吉他手菰口雄矢（Komoguchi Yuya），以及現象級歌手藤井風 的巡演合作鼓手 上原俊亮（Uehara Shunsuke）。

這支全明星班底將以最堅強的音樂火力，成為 Reol 爆發性歌喉與強大舞台魅力的最佳後盾，在《樂團祭》獻上最具震撼力的演出體驗。

Reol 12 億播放人氣爆棚 多領域跨界創作歌姬

Reol 在全球數位平台累積超過 12 億次播放量，以融合電子、搖滾、饒舌等元素的強烈風格，打造出極具辨識度的「超高中毒性音樂」。她不僅是 日本首位 YouTube 頻道訂閱破百萬的女性個人歌手，代表作〈第六感〉更創下破億次點聽佳績，成為家喻戶曉的熱門金曲。

她亦跨足多部知名動畫主題曲創作與演唱，包括《棒球大聯盟 2nd》、《數碼寶貝大冒險：》、《神劍闖江湖－明治劍客浪漫譚－》及《青之驅魔師 雪之果篇》。在遊戲領域，Reol 同樣備受矚目，演唱拳頭遊戲「VALORANT 特戰英豪」Riot Games ONE 官方主題曲〈SCORPION〉，並為《崩壞：星穹鐵道》製作角色 PV 主題曲。她近期也與 Hololive VTuber 寶鐘瑪琳 合作，再次展現橫跨虛實的無限創作能量。

May Forth (JP)。圖／五条文化

《樂團祭》最終集「新世紀的決心」將於 12 月 5 日在新北大都會公園舉行前夜祭錄影，並全面開放免費入場。民眾僅需於官網完成會員註冊即可參與（https://bandstival.com/）。除了 Reol 的 FULL BAND 演出外，前夜祭也集結多組台灣新世代樂團，包括：梁河懸、共振效應、南極菠蘿、夕陽武士、宇宙資料庫、核果人、壓克力柿子，共同釋放最蓬勃的現場能量。

緊接前夜祭後，12 月 6 日至 7 日將舉行為期兩天的《樂團祭》音樂祭活動。除了節目中的 24 組樂團全數登場，更邀請多組國際與台灣知名藝人，包括：韓國另類 K-pop 團體 Balming Tiger (KR)、台語搖滾代表 拍謝少年、日本前衛浪漫樂團 JYOCHO、名古屋青春龐克樂團 May Forth、另類搖滾 Some Life等多組卡司。活動雙日票為 $2,700，更多資訊請至《樂團祭》官方社群平台查詢。

Balming Tiger (KR)。圖／五条文化

《樂團祭》Bandstival 新世紀的決心

日期：2025年12月5日（五）～12月7日（日）

地點：新北大都會公園水漾啵啵廣場

