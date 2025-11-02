彭博新聞記者Mark Gurman在最新「Power On」專欄指出，蘋果預計最快將在美國當地時間11月3日指出iOS 26.1版本的正式更新。而在iOS 26.1正式釋出後，Mark Gurman也預期新版iOS 26.2 Beta測試版本將接續於隔日開始向開發者提供預先測試，包含watchOS、tvOS等平台的26.2版號也會開始提供測試版本。

報導：iOS 26.1最快將於美國時間11/3釋出、iOS 26.2 Beta測試版本接力登場

iOS 26.1：小幅更新，加入Liquid Glass「Tinted」開關

Mark Gurman指出，即將向一般用戶推送正式版本更新的iOS 26.1，整體而言算是一次相對小幅度的更新。

其主要的新功能，是在iOS 26採用的「Liquid Glass」 (液態玻璃) 視覺風格中，加入了一個全新的「Tinted (著色)」切換開關，藉此回應部分使用者對於Liquid Glass過度透明，導致操作介面可讀性下降的抱怨，透過犧牲部分通透美感，來換取更佳的閱讀清晰度。

iOS 26.2：鎖定年底前兩大承諾功能

至於緊隨其後的iOS 26.2測試版本，Mark Gurman預期其第一個Beta版本可能不會包含「重大的新功能」，但相關功能也可能像26.1版本一樣，預期在後續釋出測試版本中才會加入更多重要功能更新。

目前外界對於iOS 26.2的主要期待，分別集中在蘋果先前承諾將在「今年底前」實現的兩項功能：

• 蘋果錢包加入支援美國護照：允許用戶將其美國護照加入錢包App中，作為符合REAL ID規範的數位身分證件。

• RCS端到端加密 (E2EE)：蘋果先前已經承諾將在「未來的軟體更新中」，為RCS訊息 (跨平台訊息標準) 支援端到端加密功能。

iOS 26.2顯然為這兩項功能的實裝提供了下一個，也可能是今年最後一個的機會點。撇除這兩項功能，Mark Gurman認為目前對於iOS 26.2不應該有過多期待。

至於依照往年慣例，iOS 26.2的正式版本預計將在12月向所有用戶推送。

