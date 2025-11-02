根據彭博新聞記者Mark Gurman在其最新「Power On」專欄的說法，蘋果零售店員工正被要求為美國當地時間11月11日晚間的「通宵更新」 (overnight refresh) 做準備，此舉意味11月12日將有新動態。不過，Mark Gurman則認為外界不必對新硬體的立即亮相抱持過高期望。

報導：新款Apple TV、HomePod mini恐延後推出，蘋果2026年將有15款新品推出

或許僅為假期佈置更新，明年推出的新版Siri才是關鍵

先前市場預期蘋果可能在年底前更新Apple TV與HomePod mini產品，尤其目前這兩款產品的庫存正在「日益緊縮」，而這通常是新品即將發表的「訊號」。不過，Mark Gurman提出了相反的論點，考量到當前時機點，11月12日的店面更新「更有可能」只是為了迎接假期購物季的視覺陳列調整，而非新品上架。

其次，蘋果執行長Tim Cook在上週的財報會議中才剛表示：「我們很高興能在進入假期季節之際，分享我們最非凡的產品陣容。」此言論被Mark Gurman解讀為「蘋果今年的產品陣容已全數發表完畢」，意味不久前發表更新為M5處理器的新款MacBook Pro為2025年壓軸新品。

不過，Mark Gurman也保留了彈性，認為Tim Cook的發言可能僅針對Mac、iPad等貢獻主要營收產品。由於Apple TV及HomePod mini對蘋果整體營收佔比影響較低，或許Tim Cook並未將其營收計算在內。

而Mark Gurman總結道，即使這兩款產品未能在年底前亮相，預期也會在短時間內對外更新，因為Apple TV和HomePod mini被認為將是「協助展示2026年新版Siri與Apple Intelligence功能的「關鍵硬體」，因此勢必會在明年AI新功能正式推出前更新。

2026年成「關鍵年」：換上M5與M6處理器的Mac、折疊設計iPhone、新款自研數據晶片齊發

相較於2025年底的不確定性，Mark Gurman認為2026年將是蘋果近年來「最關鍵的一年」，將面臨Apple Intelligence技術應用全面推廣、App Store監管壓力與新關稅風險等多重挑戰，同時也將迎來至少15款新產品的密集發表，分別如下：

2026年初：

• iPhone 17e (平價入門款)

• iPad (第12代) (搭載A18晶片)

• iPad Air (搭載M4晶片)

• MacBook Air (搭載M5晶片)

• MacBook Pro (搭載M5 Pro / M5 Max晶片)

• 新款外接顯示器

2026年春季 (三月至四月)：

• 新版Siri與Apple Intelligence服務全面推送

• 全新智慧家庭顯示器 (Smart Home Display)，提供揚聲器底座與壁掛選項

2026年秋季：

• 新款Apple Watch

• iPhone 18系列

• iPhone 18 Pro (預計將放棄Qualcomm數據晶片，首度採用蘋果自研的數據機晶片)

• 首款摺疊iPhone (Foldable iPhone)

2026年期間：

• 智慧家庭安全產品 (如攝影機)

• Mac mini (搭載 M5 晶片)

• 新款 Mac Studio

• 新款 iPad mini (搭載 OLED 螢幕)

(註：iPad Pro預計要等到2027年才會更新)

2026年底：

• 重新設計的MacBook Pro (搭載 M6 Pro / M6 Max 晶片、更薄機身、觸控螢幕 (Touchscreen) 與 OLED 顯示器)

• 蘋果的智慧眼鏡 (Smart Glasses) 產品預覽

從這份密集且雄心勃勃的藍圖來看，蘋果正在為其2026年的50週年，準備一場涵蓋AI、新晶片 (M5/M6/C1) 與新硬體型態 (折疊機、智慧顯示器、觸控 Mac) 的盛大發表。

