報導：新款Apple TV、HomePod mini恐延後推出，蘋果2026年將有15款新品推出
根據彭博新聞記者Mark Gurman在其最新「Power On」專欄的說法，蘋果零售店員工正被要求為美國當地時間11月11日晚間的「通宵更新」 (overnight refresh) 做準備，此舉意味11月12日將有新動態。不過，Mark Gurman則認為外界不必對新硬體的立即亮相抱持過高期望。
或許僅為假期佈置更新，明年推出的新版Siri才是關鍵
先前市場預期蘋果可能在年底前更新Apple TV與HomePod mini產品，尤其目前這兩款產品的庫存正在「日益緊縮」，而這通常是新品即將發表的「訊號」。不過，Mark Gurman提出了相反的論點，考量到當前時機點，11月12日的店面更新「更有可能」只是為了迎接假期購物季的視覺陳列調整，而非新品上架。
其次，蘋果執行長Tim Cook在上週的財報會議中才剛表示：「我們很高興能在進入假期季節之際，分享我們最非凡的產品陣容。」此言論被Mark Gurman解讀為「蘋果今年的產品陣容已全數發表完畢」，意味不久前發表更新為M5處理器的新款MacBook Pro為2025年壓軸新品。
不過，Mark Gurman也保留了彈性，認為Tim Cook的發言可能僅針對Mac、iPad等貢獻主要營收產品。由於Apple TV及HomePod mini對蘋果整體營收佔比影響較低，或許Tim Cook並未將其營收計算在內。
而Mark Gurman總結道，即使這兩款產品未能在年底前亮相，預期也會在短時間內對外更新，因為Apple TV和HomePod mini被認為將是「協助展示2026年新版Siri與Apple Intelligence功能的「關鍵硬體」，因此勢必會在明年AI新功能正式推出前更新。
2026年成「關鍵年」：換上M5與M6處理器的Mac、折疊設計iPhone、新款自研數據晶片齊發
相較於2025年底的不確定性，Mark Gurman認為2026年將是蘋果近年來「最關鍵的一年」，將面臨Apple Intelligence技術應用全面推廣、App Store監管壓力與新關稅風險等多重挑戰，同時也將迎來至少15款新產品的密集發表，分別如下：
2026年初：
• iPhone 17e (平價入門款)
• iPad (第12代) (搭載A18晶片)
• iPad Air (搭載M4晶片)
• MacBook Air (搭載M5晶片)
• MacBook Pro (搭載M5 Pro / M5 Max晶片)
• 新款外接顯示器
2026年春季 (三月至四月)：
• 新版Siri與Apple Intelligence服務全面推送
• 全新智慧家庭顯示器 (Smart Home Display)，提供揚聲器底座與壁掛選項
2026年秋季：
• 新款Apple Watch
• iPhone 18系列
• iPhone 18 Pro (預計將放棄Qualcomm數據晶片，首度採用蘋果自研的數據機晶片)
• 首款摺疊iPhone (Foldable iPhone)
2026年期間：
• 智慧家庭安全產品 (如攝影機)
• Mac mini (搭載 M5 晶片)
• 新款 Mac Studio
• 新款 iPad mini (搭載 OLED 螢幕)
(註：iPad Pro預計要等到2027年才會更新)
2026年底：
• 重新設計的MacBook Pro (搭載 M6 Pro / M6 Max 晶片、更薄機身、觸控螢幕 (Touchscreen) 與 OLED 顯示器)
• 蘋果的智慧眼鏡 (Smart Glasses) 產品預覽
從這份密集且雄心勃勃的藍圖來看，蘋果正在為其2026年的50週年，準備一場涵蓋AI、新晶片 (M5/M6/C1) 與新硬體型態 (折疊機、智慧顯示器、觸控 Mac) 的盛大發表。
更多Mashdigi.com報導：
報導：iOS 26.1最快將於美國時間11/3釋出、iOS 26.2 Beta測試版本接力登場
Elon Musk於訪談中透露Tesla的飛行車計畫，稱最快年底前展示原型
其他人也在看
帶「藍牙耳機」登機禁放這些地方！長榮、虎航示警：放錯恐違規、被卡關
出國搭機前，藍牙耳機別亂放！不少旅客習慣把耳機連同充電盒一起塞進託運行李。航空公司提醒，藍牙耳機及充電盒因內含鋰電池，若放錯地方恐不符安全要求，建議以手提或隨身方式攜帶上機，避免臨櫃重新調整行李，影響報到速度與登機流程。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
uTagGo App新升級 eTag停車報帳免跑繳費機
[NOWnews今日新聞]eTag停車報帳效率大躍進！遠通電收表示，為解決差旅用戶報帳痛點，全面升級uTagGoApp「發票/報帳專區」服務。無論是需開立統一編號的停車場發票或是路邊停車繳費明細，都能...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
不只行動電源⋯藍牙耳機也禁託運！航空公司規範曝光
生活中心／李明融報導近年行動電源爆炸事件頻傳，尤其若發生在交通運輸進行的過程中，恐怕會波及到其他乘客的安危，對此，航空公司為了更確保飛航安全，宣布全面禁止託運藍牙耳機，限以手提、隨身方式攜帶上機，包括長榮航空、台灣虎航、星宇航空都將實施這樣的規定，相關規範也曝光。民視 ・ 13 小時前
立榮航空宣布「藍牙耳機不得託運」 這3國籍航空也禁止
立榮航空表示，由於藍牙耳機（含充電盒）屬個人可攜式電子設備（PED），耳機放入充電盒中會自動充電處於待機狀態，若放置託運行李內即不符合PED託運需完全關閉之要求。因此，為確保飛航安全，藍牙耳機（含充電盒）禁止託運，限以手提、隨身方式攜帶上機。長榮航空也指出，個...CTWANT ・ 16 小時前
長榮航空公告「藍牙耳機禁託運」 立榮、虎航也禁了
為防電子產品在搭機時發生爆炸起火意外，行動電源、鋰電池相關產品已被嚴格規範禁託運，且不得在飛行時間使用。近日，長榮航空、立榮航空、台灣虎航相繼說明，由於藍牙耳機被收在充電盒，會自動充電且在待機狀態，無法完全關機，為此，即日起全面禁止託運。太報 ・ 13 小時前
立榮公告「藍牙耳機」禁託運 華航等6航空公司規定曝
行動電源在公共運輸中起火的事件層出不窮，航空公司對電子設備的安全規範也愈趨嚴，立榮航空宣布新規定，藍牙耳機（含充電盒）因具備自動充電功能，若放入託運行李中將處於待機狀態，不符合可攜式電子設備必須「完全關閉」的託運要求，為確保飛航安全，即日起全面禁止託運，旅客僅能以手提或隨身方式攜帶上機。中時新聞網 ・ 13 小時前
立榮航空公告藍牙耳機禁託運 長榮、虎航也有規範
為確保飛航安全，國內多家航空公司針對藍牙耳機訂定嚴格規範。立榮航空近日公告，全面禁止藍牙耳機（含充電盒）託運，僅能以手提或隨身方式攜帶上機。長榮航空及台灣虎航也採取相同措施，禁止藍牙耳機託運。中天新聞網 ・ 16 小時前
不再矇查查，YouTube 將為低畫質的影片加入 AI 解像度升級功能
YouTube 推出「Super resolution」功能，利用 AI 為低解像度影片帶來升級，在大電視上睇片時不會再覺得「起格」。Yahoo Tech ・ 1 天前
MLB世界大賽》道奇老將Rojas用生涯最重要一轟寫傳奇 「這支全壘打出現在我人生最重要的一刻」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在第9局落後1分局面，靠著老將Miguel Rojas關鍵陽春砲追平，最後道奇也成功在延長賽中以5比4勝出，奪得世界大賽冠軍。賽後Rojas也感性發言：「我想這應該是我今年第一次對右投手轟出全壘打（加上例行賽為第2支），而它卻出現在我人生、我職業生涯中最重要的一刻。」Yahoo奇摩運動 ・ 10 小時前
中國武術大師出戰打耳光！接3掌翻白眼倒地
[NOWnews今日新聞]中國功夫只是花架子？中國祁家通背拳被譽為殺傷力最強的傳統武術，第9代傳人趙鴻剛近日參加世界職業打耳光大賽，傳出賽前曾展示劈磚頭、砸扳手等絕技，但上場僅吃三掌就被打到眼角流血、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
黃明志驚傳驗尿4種毒品陽性！經紀公司緊急回應 發文自清反遭打臉
31歲有「護理系女神」之稱的謝侑芯，日前在馬來西亞驟逝，震驚演藝圈。今（2日）馬國警方證實，歌手黃明志當時也在飯店現場，並親自替謝侑芯進行CPR搶救，仍無力回天。事件持續延燒，外界揣測不斷，對此黃明志稍早在社群發文，首度回應駁斥吸毒傳聞，沒想到卻遭馬來西亞《光明日報》報導爆料「驗毒4陽性」，形成強烈對比。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
粿粿家人PO文揭范姜「真實面」：軟爛愛計較 網友翻兩年前訪問打臉粿粿
粿粿家人KIWI於社群平台發文，指控范姜彥豐長期以工作為由，拒絕獨自照顧家人，讓粿粿承擔大部分照顧責任，更直言范姜「軟爛愛計較」，不是稱職的父親。然而，針對粿粿指控范姜彥豐戴抗噪耳機隔絕哭聲，網友隨即翻出兩年前粿粿接受訪問的內容，當時粿粿對同一事件的描述卻是「沒生氣，只覺得好笑」。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
從小跟班到道奇王牌！ 山本由伸世界大賽3勝 堪比巨怪強森
今年世界大賽的MVP，是日本投手山本由伸！他在7場世界大賽中3度登板，結果拿下3勝，防禦率更低到只有1.09。這樣的成績，幾乎能和名人堂投手「巨怪」強森，在2001年世界大賽的表現相提並論。去年轉戰美國職棒大聯盟，山本已經從大谷翔平的小跟班，躍升為道奇的絕對王牌。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
全聯重大突破！「驚人1改變」曝光 網讚爆：大賣場、超商請跟進
量販超市不僅能買齊三餐食材，還是補充日常用品的好地方。全聯福利中心便是其中之一，還時常推出促銷折扣，讓消費者的荷包增量不少。近日有人前往全聯就發現一項驚人變化，在社群上引發討論，令不少人嘖嘖稱奇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嗆問黃明志「到底在隱瞞什麼？」 謝侑芯猝死！經紀人：未見過她碰毒
大馬歌手黃明志，遭當地警方指控涉毒，且和台灣網紅「護理女神」謝侑芯（享年31歲）猝死飯店浴缸命案有關。黃明志本人稍早否認涉毒，希望外界等候司法結果調查。對此，謝侑芯的經紀人Chris發聲，質疑黃明志的聲明與警方說詞不一、前後矛盾，嗆問黃明志「到底在隱瞞什麼？」且強調從未見過謝侑芯接觸過毒品。太報 ・ 6 小時前
范姜、粿粿、王子三方聲明滿天飛！網紅律師：但這三人有一共識
范姜、粿粿、王子三方聲明滿天飛！網紅律師：但這三人有一共識造咖 ・ 15 小時前
少鹽還不夠！研究揭「1飲品」超穩血壓 幾乎治百病
高血壓是沉默的殺手，常見於中老年人。營養師薛曉晶表示，一項研究指出，高血壓患者普遍鈉攝取過高、鉀攝取不足，水分攝取量也明顯偏低，導致血壓控制困難，因此，高血壓患者每次喝足2000～2500cc水，並以白開水為主。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 7 小時前
大型股災即將來臨？《富爸爸》作者示警 揭「4類自保資產」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（RobertKiyosaki）再度發出警訊，直言「大規模崩盤即將開始」，數百萬人...FTNN新聞網 ・ 7 小時前