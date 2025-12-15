今年11月傳出Intel有意以50億美元收購AI新創SambaNova，預計藉由RDU架構設計加速AI轉型消息後，目前則是再次傳出實際交易金額可能縮減至16億美元。

傳Intel斥資收購AI晶片獨角獸SambaNova的金額大幅縮減為16億美元

依照彭博新聞報導指稱，相比先前傳出將以50億美元收購SambaNova的消息，此次消息則是指稱此筆交易金額可能僅以16億美元左右價格成交。

若此價格屬實，對於SambaNova而言無疑是「流血價」。這家成立於2017年的新創公司，在2021年募資時的估值就已超過50億美元，而這也反映當前AI硬體市場強者恆強(NVIDIA獨大)的局勢下，二線AI晶片新創面臨生存壓力與估值修正的事實。

執行長陳立武是關鍵推手

這樁潛在交易背後，Intel現任執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 的角色耐人尋味。

SambaNova的投資人陣容原本就相當豪華，包括SoftBank、Google Ventures，以及Intel自家的Intel Capital。至於陳立武個人的投資公司Walden International也是早期投資人之一，而陳立武本人在去年5月曾被任命為SambaNova的執行董事，因此在這層深厚淵源關係上，被外界視為促成雙方談判加速的關鍵催化劑。

買它做什麼？瞄準「推論」與「整機」市場

SambaNova的核心競爭力在於其DataScale系統與SN40L處理器，專注於高效能的生成式AI推論 (Inference) 與微調 (Fine-tuning)。不同於NVIDIA專注在通用GPU運算，SambaNova採用的是軟體定義硬體 (Software Defined Hardware)的架構，因此對Intel來說，收購SambaNova有幾個戰略意義：

• 補強推論算力：隨著Gaudi系列在市場上與H100/B200的競爭陷入苦戰，SambaNova技術能提供Intel在特定領域 (如大型語言模型推論)的差異化優勢。

• 整機解決方案：SambaNova不只賣晶片，更擅長提供包含硬體、編譯器到模型服務 (Model-as-a-Service) 的完整解決方案，這正是Intel目前試圖轉型「系統晶圓代工」與「企業AI服務」所欠缺的拼圖。

分析觀點：併購容易整合難

筆者認為，Intel此舉顯然是為了快速縮短與競爭對手的技術差距。16億美元對於現在財務吃緊的Intel來說不算小數目，但也許是不得不為的賭注。

不過，Intel過去在AI領域的併購紀錄並不算完美 (例如當年的Nervana與Habana Labs的整合陣痛期)。這次若真能拿下SambaNova，如何將其獨特的架構順利融入Intel現有的OneAPI生態系，並且不與自家的Gaudi產品線產生排擠效應，將是陳立武團隊最大的考驗。

目前Intel、SambaNova皆拒絕對此消息發表評論，交易最快可能在數週內定案，但也可能因盡職調查而延後。

