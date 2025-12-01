隨著AI浪潮持續推升對高效能運算的需求，先進製程產能已經成為科技巨頭兵家必爭之地。根據電子時報取得消息，NVIDIA與蘋果正為爭奪台積電接下來的A16與A14埃米級製程產能展開激烈競爭，而知名分析師郭明錤更釋出看法指出，蘋果有意分散供應鏈風險，傳將與Intel合作18AP製程，將用於入門款M系列處理器代工。

傳NVIDIA、蘋果爭搶台積電A16先進製程產能，Intel可能以18AP製程取得蘋果入門M系列晶片訂單

台積電產能吃緊，NVIDIA與蘋果爭奪先進製程產能

由於近期AI算力強勁需求，台積電正持續擴充其先進製程產能，主要為了滿足蘋果、NVIDIA等長期合作客戶的代工生產需求。目前台積電不僅在南科 (STSP) 晶圓廠加速提高3nm產能，更已著手規劃更先進的埃米級節點，包含A16與A14製程。

廣告 廣告

這也意味著，身為台積電最大客戶的蘋果，未來在爭取最先進製程的首發產能時，將面臨來自NVIDIA前所未有的強力挑戰。甚至除了面臨NVIDIA爭搶先進製程代工資源，包含AMD、聯發科等與台積電長期合作客戶也將爭取台積電先進製程訂單。

郭明錤：Intel 18AP或許成為蘋果「第二供應商」選項

就在台積電產能供不應求之際，分析師郭明錤提出了另一種可能。他指稱，Intel旗下的晶圓代工服務Intel Foundry，將有機會憑藉其18AP製程技術，成功爭取到蘋果的青睞。

郭明錤預測若合作成局，Intel最快將在2027年開始為蘋果出貨代工晶片。不過，這並不代表蘋果會將代工訂單需求全數移出台積電，目前Intel代工合作範圍可能僅限於入門款M系列處理器，這類晶片通常用於iPad及 MacBook Air等對極致效能與功耗要求相對較低的產品線。

雙贏局面：Intel獲背書、蘋果增議價籌碼

這項潛在的合作對雙方都具有相當重大的戰略意義。

對Intel而言，若能拿下蘋果這個全球最挑剔的晶片客戶，無疑是對其轉型後的晶圓代工技術與良率提供了最強而有力的背書，有助於其在代工市場建立信譽，挑戰台積電的霸主地位。

而對蘋果來說，將入門款處理器晶片交由Intel代工，除了能有效分散地緣政治與單一供應商的風險外，更重要的是能藉此獲得對台積電的議價籌碼。同時，這也能讓蘋果將台積電寶貴的先進製程產能 (如A16)，集中保留給利潤更高、效能要求更嚴苛的iPhone Pro系列，以及更高階的M系列處理器規格使用。

更多Mashdigi.com報導：

iPhone 17e渲染圖曝光：換上「動態島」、告別瀏海，搭載A19處理器

觀察／Google Gemini 3強勢反攻，OpenAI領先優勢面臨最嚴峻挑戰、AI三強鼎立新局成形

前「終身」果粉轉戰Google，Pixel行銷副總裁談AI時代的裝置策略與「Agentic AI」願景