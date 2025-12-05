距離Facebook將公司名稱更名為Meta、並且宣示全力進軍「元宇宙」 (Metaverse)僅僅幾年時間，這家社群平台業者似乎正面臨重大的策略轉彎。根據彭博新聞報導指稱，Meta正計畫大幅削減其元宇宙部門Reality Labs的開支，預算縮減幅度可能高達30%，甚至不排除在2026年初進行裁員。

傳Meta計畫大幅削減元宇宙開支，Reality Labs面臨30%預算刪減與裁員、重心全面轉向AI

這項消息，據傳是在Meta執行長Mark Zuckerberg位於夏威夷的私人莊園索舉行一系列預算會議中被討論。知情人士透露，Reality Labs團隊經費被要求進行「比平均更深」的削減，顯示公司對該領域的耐心正逐漸耗盡。

四年燒掉700億美元，投資人失去耐心

Reality Labs作為Meta發展VR (虛擬實境)、AR (擴增實境)的核心部門，自2021年以來累計虧損已經超過700億美元。雖然Mark Zuckerberg曾多次強調這是對未來的長期投資，但對於投資人而言，這更像是一個無底洞般的資源消耗。

廣告 廣告

報導指出，元宇宙的概念在消費者端並未如預期般爆發。雖然玩家仍願意購買VR頭戴裝置玩遊戲 (例如射擊遊戲)，但對於在虛擬世界 (如Horizon Worlds)中閒逛，或花真錢購買虛擬服飾的意願依然低落。

此次預算削減預期將直接衝擊Meta Horizon Worlds虛擬世界平台，以及Quest系列頭戴裝置的硬體開發進程。

戰略轉向：從虛擬世界轉進AI與智慧眼鏡

雖然Mark Zuckerberg表示仍相信人們最終將在虛擬世界中度過絕大部分時間，但此次削減預算被視為一種訊號，亦即Mark Zuckberg已經理解到這個願景距離實現還需要數年，甚至數十年的時間。

那麼，省下來的錢要花去哪？答案顯然是目前最火熱的AI。

報導指稱，Meta未來的支出重心將轉移至開發大型AI模型、聊天機器人，以及與AI體驗緊密連結的硬體產品。例如近期獲得市場好評的Ray-Ban Meta智慧眼鏡。這也解釋為何Mark Zuckerberg近期在公開場合與財報會議中，越來越少提及「元宇宙」，轉而大談AI代理與開源模型的發展。

更多Mashdigi.com報導：

遭Sony指控抄襲《地平線》系列，騰訊同意暫停《荒野起源》宣傳與測試

印度政府政策大轉彎！宣布「不再強制」手機預載Sanchar Saathi防詐App

亞馬遜Alexa+導入Prime Video「場景搜尋」新功能，只要說出台詞或描述即可跳轉至電影精彩片段