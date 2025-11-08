RF-16偵察機全新千里眼 空軍：MS-110偵照莢艙今年起交貨
空軍花費98億元向美國採購的6具新式MS-110型偵照莢艙，國防部戰略規劃司長黃文啓中將透露，目前美方已完成生產，並正在進行測評，預計年底前將開始分批交貨。未來MS-110型偵照莢艙服役後，將可為空軍F-16型戰機提供多重頻譜的先進全天候偵照能力。
MS-110型偵照莢艙原訂於2025年交貨，但先前曾傳出美方在測評時發現莢艙外部出現裂痕，導致訊號不穩定，交貨期程可能延至2026年。不過黃文啓6日在立法院說明時表示，該型莢艙現已完成生產，目前正在測評中，預計年底前就會開始分批運交。
黃文啓強調，MS-110型莢艙採取分批運交方式，並非年底前一次交貨完畢，主要是因為莢艙運抵台灣後，還需要與國軍的地面站台進行媒合作業。MS-110型莢艙未來將配備駐防花蓮空軍基地的第12偵照隊，可加裝在F-16AM型戰機的機腹中線，成為RF-16型偵察機。
MS-110偵照莢艙是美國RTX雷神公司旗下柯林斯（Collins）航太公司的產品，莢艙配備相機採用傾斜拍攝技術，有效偵照距離超過140公里，並可在日、夜間全天候執行偵察任務，性能優於空軍現役的「鳳眼」AN/VDS-5型偵照莢艙。
根據原廠資料，MS-110型改良自RTX雷神公司的DB-110莢艙，採用多種可見光與紅外線頻段的多光譜影像系統，可提供先進全天候廣域長距離彩色偵照能量，甚至能有效辨識偵照目標的紅外線熱源，穿透煙霧與沙塵的阻隔，提供戰場高解析度的清晰影像。
延伸閱讀
鄭麗文出席白色恐怖追思會 徐巧芯：考量兩岸和平立場
誰來對決張善政？徐巧芯超酸力挺王義川披綠袍出征
10月已成立AI專案辦公室 國防部證實：目前僅協調聯絡
其他人也在看
2CIA特工被困紅軍城 ? 傳烏「黑鷹」為此2度突擊 美烏情報同盟全面曝光
[Newtalk新聞] 在俄軍全面包圍烏克蘭東部重鎮米爾諾赫拉德（Mirnohgrad）與紅軍城之際，外媒披露，美國中央情報局（CIA）疑似深度介入烏克蘭軍事情報局（GUR）的秘密行動。兩次代號「黑鷹」（Black Hawk）的突擊任務被指為 CIA 主導，目標是救出被困於紅軍城的高級美方人員，最終卻以全軍覆沒收場。 俄方聲稱，俄軍在 11 月初徹底包圍米爾諾赫拉德，控制紅軍城約 99% 區域。烏軍殘餘部隊孤立無援，補給線中斷。就在此時，GUR 局長基里洛·布達諾夫（Kyrylo Budanov）親自指揮 2 次高風險突擊行動，使用美國提供的「黑鷹」直升機進入戰區。 烏軍殘餘部隊孤立無援，補給線中斷。 圖:翻攝自勝研國際 軍事分析人士指出，這 2 次任務的目的並非普通的戰術支援，而是「救援被困的美方人員」。西方媒體暗示，紅軍城內可能有 2 名 CIA 高級準軍事官員被包圍，這成為行動的核心動機。不過這項消息尚未獲得任何官方證實。 消息人士指出，第一次行動發生於 10 月 28 日深夜，黑鷹直升機在低能見度條件下降落紅軍城西北部的工業區空地，部署 11 名烏軍特戰隊員。任務啟動僅數分鐘後新頭殼 ・ 1 天前
急援紅軍城? 英「風暴陰影」導彈已秘密運抵烏! 戰爭逼近失控邊緣
[Newtalk新聞] 俄烏戰火未歇之際，外媒披露英國秘密向烏克蘭交付「風暴陰影」（Storm Shadow）遠程巡航導彈，標誌著這場戰爭正朝不可控方向推進。這款被西方稱為「幽靈殺手」的隱形武器，不僅使烏軍具備打擊俄軍後方的能力，更被視為公然觸碰俄羅斯總統普丁所劃定的安全紅線。 據報導，「風暴陰影」由歐洲多國聯合研發，射程可達 560 公里，採用慣性導航、衛星定位與地形匹配的複合制導系統，命中精度可達公尺級。其隱形氣動外型與超低空突防能力，使其能避開防空雷達偵測與常規攔截，足以摧毀加固掩體、彈藥庫與指揮中心等戰略目標。 對長期缺乏遠程精準打擊能力的烏軍而言，「風暴陰影」的加入使戰場態勢出現質變，俄軍後勤與指揮體系首度暴露在烏軍火力之下。分析指出，英國此舉象徵西方援烏政策從「防禦性支援」邁向「攻擊性介入」，不僅打破先前的「克制底線」，更以秘密方式繞過國際公開監管，強化對俄施壓。 英國此舉被視為從協助防禦到協助進攻的重要轉折。 圖：翻攝自全球觀察室 俄方則多次警告，若西方提供可打擊俄境內目標的遠程武器，將視為「直接挑釁」。普丁早前強調，俄方將採取「對等且強硬」的反制。隨著「風暴之影」導彈被新頭殼 ・ 1 天前
從「黑熊」變「獵豹」 軍備局輪型戰車研發差點成棄嬰
國防部軍備局研發生產105公厘輪型戰車可以用「跌宕起伏」來形容，從最早的「黑雄專案」，到目前的「獵豹」，都因為無法符合需求單位的規範而差點成為棄嬰，而束之高閣，所幸最後研發人員不辱使命，終於提供讓陸軍看上眼，但仍需要經過最後「戰術測評」一關，才能確定其未來的命運。鏡報 ・ 20 小時前
旅宿業缺工5大原因若未能解 明年起開放啟用中階移工有用嗎？
[Newtalk新聞] 行政院日前拍板「跨國勞動力精進方案」，開放中階移工從事旅宿業，將開放中階移工從事房務、清潔、櫃檯及餐飲等4項工作，以觀光旅館及一般旅館為主，而民宿則不在開放範圍內，業者預計最快明年第一季就可以引進移工，但是否能圈此解決旅宿業長期以來的缺工問題，尚有待觀察。 觀光署旅宿組副組長鄭憶萍接受媒體聯訪時補充，目前規劃聘請中階移工的業者需要1比1，也就是替1名本國勞工加薪2000元，才能聘請1名移工；聘請移工的人數上限為勞保投保員工的10%，也就是說，若業者在勞保有100名員工，最高只能聘任10名移工。 另根據1111人力銀行「觀光旅宿餐飲業缺工調查」指出，旅宿業缺工的原因在於：少子化49.4%、青年就業意向改變48.2%、假日上班/輪班39.6%、薪資水準偏低32.2%以及工時過長27.5%。 由於旅宿業工作型態使然，寒暑假及周末假日都是來客量最大、最需要人手的時候，但假日輪班、薪資低、工時長這三大抗性，使得求職者從業意願始終不高，人力缺口也愈加吃緊。現在業者除了加薪搶人，也祭出許多福利措施留才，包括：提供員工餐、彈性調整工時、激勵獎金、掃房獎金、年終獎金、留任獎金以及新頭殼 ・ 1 天前
（影）烏軍濃霧中擊退俄軍滲透! 紅軍城激戰重創俄軍 還從「這裡」發動反攻
[Newtalk新聞] 近期，烏克蘭東部戰線持續激烈交火。根據烏軍總參謀部通報，儘管濃霧一度影響防禦與偵察行動，烏軍仍成功阻止俄軍在波克羅夫斯克 ( 紅軍城 )（Pokrovsk）地區的滲透企圖，並在多布羅皮利亞（Dobropillia）一帶發動反擊，造成俄軍重大損失。烏方指出，俄軍指揮部試圖利用機車隊與步兵，在濃霧掩護下從西部方向滲透至波克羅夫斯克市郊，並於人口稠密地區附近建立前進陣地。然而，烏軍偵察單位及時發現異動，迅速展開反擊行動，有效殲滅入侵部隊，挫敗俄方計畫。 為牽制俄軍在波克羅夫斯克方向的進攻，烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）下令在多布羅皮利亞地區發起重點反擊。烏軍部隊運用無人機搭載擴音器廣播投降指令，並藉助秋季泥濘的地形優勢，包圍並清除多個俄軍據點。部分俄軍在彈藥與補給斷絕的情況下大規模投降，而原計畫增援的俄軍部隊則因陷入泥濘難以機動，被迫撤退。 雅布魯尼夫卡T0504 公路上有一片被摧毀的俄軍裝甲車「墳場」，損失慘重。 圖：翻攝自 X 在東部戰線的砲兵戰中，烏軍第 40 砲兵旅成功進行多次精準反砲攻擊，摧毀俄軍兩門 122 毫米 D-30 牽引榴新頭殼 ・ 1 天前
(影) 俄軍三面包圍紅軍城失利! 反被烏軍無人機精準端掉整個指揮部
[Newtalk新聞] 紅軍城前線局勢進一步惡化。俄軍近日集中其最精銳的旅級部隊，沿 3 條主要攻勢路線發動進攻，試圖完全包圍這座頑強抵抗的城市。然而，烏克蘭守軍在多線反擊下成功阻斷部分包圍圈，使前線陷入激烈的拉鋸戰。 在紅軍城市中心，俄軍持續嘗試將烏軍逐出城區，戰鬥最為慘烈的地帶集中於里夫內至 E50 公路交叉口，並對 T0504 公路側翼發動猛烈攻擊。 西側前線方面，俄軍機械化與摩托化旅正嘗試突破穆拉夫卡地區的石油防線，尤其在莫洛傑茨克與烏達奇涅鎮附近，雙方使用無人機密集對轟，幾乎寸步難行。 俄羅斯在波克羅夫斯克方向的緩慢推進持續遭受重大損失。 圖:翻攝自X帳號@TheStudyofWar 南部與東側方向，俄軍再度發動包圍攻勢，但在嘗試向米爾諾赫拉德西進時遭烏軍無人機擊退。東北前線則由烏軍奪回部分主動權，烏軍日前成功收復沙霍韋鎮周邊區域，並向扎特紹克鎮發動反攻，阻止俄軍自南方的推進。 根據最新影片顯示，烏克蘭國家安全部隊（GUR）以一架攜帶 105 公斤彈頭的 FP-2 無人機精準打擊俄軍在被佔領阿夫迪伊夫卡的「魯比孔」無人機部隊總部。這場攻擊造成多名俄軍軍官及無人機操作員當場罹難新頭殼 ・ 1 天前
威脅擴大！中國「福建號」航母正式服役 恐形成「全年無休」壓迫模式
即時中心／林耿郁報導中國解放軍第三艘航母「福建號」昨（7）日正式編入海軍序列，象徵北京在航母技術與遠洋戰力上邁入新階段。福建號搭載電磁彈射系統，可起降艦載預警機、隱形戰機，對台灣及周邊海域的空中預警、打擊能力形成實質威壓；習近平更表示，這三艘航母必將為「祖國統一」做出貢獻。民視 ・ 1 天前
我國向美採購AGM-154C blk3 將具攻擊移動目標能力
國防部日前證實我國向美採購的AGM-154C將是blk3型，甚至比美軍現役的blk2型還要更新一個世代。學者分析，blk3型具備數據鏈結能力，可在射後更新目標資訊，達成攻擊移動目標，甚至攻擊海上船艦的能力。 根據公開資料，全名AGM-154聯合距外精準武器(Joint Standoff Weapon, JSOW)是由美商雷神公司(Raytheon Company )所研製的低成本滑翔空對地炸彈，全重約450公斤，長4.1公尺，直徑0.33公尺，折疊式彈翼翼展達2.7公尺。154C型則搭配英國貝宜(BAE Systems)開發的BROACH彈頭，具硬目標穿透能力。 AGM-154型滑翔炸彈本身並不具備主動飛行動力，而是透過攜行戰機的慣性拋射，作戰距離最高可達130公里，不過速度不如一般飛彈，最高僅能以次音速飛行。但由於是透過全球定位系統(GPS)、慣性制導(INS)方式精準打擊地面目標，可達成低成本、遠距離、高致命且射後不理的作戰效益。 而本次揭露的AGM-154C blk3型，則為2007年起開始研發，並於2017年經美軍評估達完全作戰能力的最新型號。國防院學者舒孝煌分析，目前blk3中央廣播電台 ・ 1 天前
空軍C-130機隊面臨抉擇！30年老機升級費暴增 直接買10架新機成最佳解方？
國軍的C-130運輸機隊，平均服役30年，但是任務一樣繁重。原先空軍編列預算，要為C-130延壽升級的計畫，如今面臨報價激增的問題；同時換裝新發動機的計畫，也因美軍打消相關研發動作，恐怕難以實現。因此消息指出，空軍著手規畫採購10架全新C-130J「超級大力神」運輸機，以此直接更新機隊。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
「鳳凰」颱風暴風圈逼近！15縣市侵襲機率達5成 最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導鳳凰颱風已於今（8）日凌晨轉為中度颱風，並持續增強，預計下週起將在登陸菲律賓呂宋島後北轉逼近台灣，最有可能自中部登陸...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
志願役士兵編現比3年半崩降近3成 專家：蠟燭多頭燒誰想留營？
立法院預算中心日前提出明年度總預算分析報告指出，國軍志願役人力的編現比，到今年6月底為止僅達75.58%，志願役士兵更僅...聯合新聞網 ・ 17 小時前
鳳凰恐升強颱！最快週三、四直撲台灣 專家示警「北轉關鍵」
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導輕度颱風「鳳凰」正逐步接近台灣。根據《台灣颱風論壇｜天氣特急》粉專最新預估，鳳凰颱風持續增強中，不排除將升為強...FTNN新聞網 ・ 1 天前
盧秀燕赴建國市場 豬肉攤商:別辦活動 快補助"卡實在"
中部中心報導豬肉攤今天（8日）全面正常販售溫體豬，台中市長盧秀燕，到建國市場關心豬肉供應，與價格變化。不過，有攤商反應，豬肉進價比疫情前貴，攤商被迫放15天無薪假，回來又只能自行吸收價差！還有攤商說，市府不要只顧辦促銷活動，多給補助"卡實在"！民視 ・ 16 小時前
預計2026完工 國家軍事博物館吊運武器實體展品入館
座落於台北市大直、興建中的國家軍事博物館，日前由國家軍事博物館籌備處執行大型裝備文物的吊運入館作業，作業順利完成，6大常設展廳的共16項實體大型裝備已全數進場定位，籌建工程進入新階段。中天新聞網 ・ 16 小時前
基隆國際移民生活節登場 基警宣導防詐與多元共融
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市政府11月8日於基隆城際轉運站舉辦「2025基隆國際移民生活節」，以「靠岸・ […]民眾日報 ・ 17 小時前
防範〈鳳凰〉撲台 台電台北西區、南區、北北區處總動員
【民眾新聞葉柏成新北報導】依據中央氣象署最新預估路徑，鳳凰颱風下週一(10)日將進入呂宋島，接著北轉朝台灣方向 […]民眾日報 ・ 17 小時前
蔡紹中：AI時代兩岸四地應協同合作
2025年世界互聯網大會烏鎮峰會8日下午舉行「海峽兩岸暨港澳互聯網發展論壇」，本次論壇由廣東中山大學與旺旺集團主辦，旺旺集團副董事長蔡紹中致詞表示，AI發展帶來轉變，兩岸四地應積極借勢在制度協同、產業合作和文化共創議題上，以互聯網思維為基礎，利用AI賦能找到共通可協作的機會。中時財經即時 ・ 17 小時前
驚險! 毒販騎車逃逸 警"偵防車封騎樓"30秒壓制逮人
中部中心/蔡松霖 雲林報導海巡署會同雲林警方，聯手出擊，一舉查獲販毒集團3人，起出毒品及吸食器具。逮捕現場相當驚險，主嫌企圖騎車衝撞逃逸，專案小組以偵防車封住騎樓，30秒就壓制，場面如警匪電影！員警開著偵防車，方向盤一轉，堵在騎樓前方，嫌犯放棄機車，徒步奔逃，卻當場受到壓制！警逮毒販如拍電影。海巡署雲林查緝隊指出，之前接獲情資，指稱一名吳姓男子，染上毒癮，為了支付高額買毒開銷，轉而賣毒維生！警方蒐證完備後，組成聯合專案小組，見時機成熟，兵分兩路，分別前往雲林與南投，執行同步查緝！警逮毒販如拍電影。警方搜出海洛因47公克、安非他命36.3公克，以及多項吸食器具，全案依違反"毒品危害防制條例"，移送雲林地檢署偵辦。檢警懷疑背後仍有上游供應網，持續向上追查。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：３０秒逮捕畫面曝！毒販騎車狂逃 警方「偵防車封騎樓」堵人壓制 更多民視新聞報導懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯逃逸移工改當國際運毒指揮官！大麻藏公墓躲查緝 警再逮竹聯幫成員史上最大宗！台女走私20公斤液態大麻 關西機場緝毒犬臨退立功民視影音 ・ 17 小時前
武統在即？中導彈設施大擴建「儲量4年增5成」 CNN示警：美防務供應卻陷困境
據《CNN》報導，在該媒體分析的136處與導彈生產或火箭軍相關的設施中，超過6成出現擴建跡象。這些設施涵蓋工廠、研究中心與測試場，自2020年初至2025年底，新建樓面面積增加超過200萬平方公尺。衛星影像顯示，多處新增塔樓、掩體與疑似武器開發的掩壘，部分地點甚至可見導彈...CTWANT ・ 21 小時前
南韓「425計畫」軍事偵察衛星 全數升空
記者潘紀加／綜合報導 南韓《前鋒日報》（The Korea Herald）報導，南韓第5枚軍事偵察衛星於當地時間2日下午2時9分（臺灣時間同日下午1時9分），青年日報 ・ 1 天前