RF-16偵察機全新千里眼 空軍：MS-110偵照莢艙今年起交貨

空軍花費98億元向美國採購的6具新式MS-110型偵照莢艙，國防部戰略規劃司長黃文啓中將透露，目前美方已完成生產，並正在進行測評，預計年底前將開始分批交貨。未來MS-110型偵照莢艙服役後，將可為空軍F-16型戰機提供多重頻譜的先進全天候偵照能力。

F-16戰機機腹掛載MS-110偵照莢艙。(圖/RTX雷神公司)

MS-110型偵照莢艙原訂於2025年交貨，但先前曾傳出美方在測評時發現莢艙外部出現裂痕，導致訊號不穩定，交貨期程可能延至2026年。不過黃文啓6日在立法院說明時表示，該型莢艙現已完成生產，目前正在測評中，預計年底前就會開始分批運交。

黃文啓強調，MS-110型莢艙採取分批運交方式，並非年底前一次交貨完畢，主要是因為莢艙運抵台灣後，還需要與國軍的地面站台進行媒合作業。MS-110型莢艙未來將配備駐防花蓮空軍基地的第12偵照隊，可加裝在F-16AM型戰機的機腹中線，成為RF-16型偵察機。

黃文啟。(圖/中天新聞)

MS-110偵照莢艙是美國RTX雷神公司旗下柯林斯（Collins）航太公司的產品，莢艙配備相機採用傾斜拍攝技術，有效偵照距離超過140公里，並可在日、夜間全天候執行偵察任務，性能優於空軍現役的「鳳眼」AN/VDS-5型偵照莢艙。

根據原廠資料，MS-110型改良自RTX雷神公司的DB-110莢艙，採用多種可見光與紅外線頻段的多光譜影像系統，可提供先進全天候廣域長距離彩色偵照能量，甚至能有效辨識偵照目標的紅外線熱源，穿透煙霧與沙塵的阻隔，提供戰場高解析度的清晰影像。

