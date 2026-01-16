RFA恢復韓語廣播 計劃重啟維吾爾與藏語服務

自由亞洲電台(Radio Free Asia,RFA)去年因為美國總統川普(Donald Trump)政府的削減支出行動而幾乎停擺。不過，這個由美國官方資助的媒體15日表示計劃恢復韓語內容，作為與封閉北韓接觸的一種方式。

RFA發言人馬哈詹(Rohit Mahajan)說，「我們計劃從下週稍晚開始製作北韓的數位內容」，在這之後也會有廣播節目的編排。而這項努力將仰賴在首爾的4位記者。

他表示，「RFA的領導團隊是基於我們的現有資源作出恢復這項服務的決定…了解到在北韓人民能取得的可靠訊息來源如此之少的時刻，我們的未經審查報導是扮演著至關重要的角色」。

廣告 廣告

RFA和其他姐妹媒體接受國會的撥款資助，並受到美國國際媒體署(U.S. Agency for Global Media)監管。川普去年指派對他忠誠的前新聞主播雷克(Kari Lake)來主掌這個監督機構，而她終止了對他們的撥款，指控這些媒體浪費納稅人的錢並存在反川普偏見，迫使他們大規模裁員。

川普的國內批評者認為，在美國與包括中國的獨裁政府競爭下，這項措施是戰略性錯誤，而且此舉也在國會面臨了法律挑戰與抵制。一項仍需獲得國會與川普同意的跨黨派支出法案，就包括了對美國國際媒體署的6.43億美元撥款。

馬哈詹說，韓語服務將從這個月稍晚開始播出，目前計劃每週推出一個原創的廣播節目，而播放費用則由RFA負責。

據指出，復播的資金將來自國會提撥的2026財政年度第一季資金，一旦這個財年的新國會撥款方案過關，還會有額外的新增節目。

馬哈詹表示，這項韓語服務將加入RFA的中文與緬甸語服務，這兩個部門已經恢復了內容製作，而RFA也計劃重啟在中國的維吾爾語、藏語和粵語服務。