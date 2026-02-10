人氣創作者 rice & shine 「數位行李箱」開箱｜外出旅遊這些 app 一定要會用

9天春節連假快到了，大家有想好去哪裡過年了嗎？超人氣創作者 rice & Shine 在 Today at Apple 活動中分享他們外出旅遊必備的「數位行李箱」，有些我覺得蠻實用的，大家可以參考看看。

素食雷達《HappyCow》

rice & shine 一家人都吃素，但其實美食地圖上很少會特別標注素食，他們這次分享的《HappyCow》，就是專為素食設計的美食app，而且「就跟用 Google Maps 一樣，只是換成看吃的。」

《GetYourGuide》找新鮮事

我剛剛看了一下，這個app也有網頁版本，資訊很清楚、選擇很豐富，他們分享透過這個app有時甚至能買到其他平台售罄的票，金該特別分享「附近」搜尋功能，他説：「像之前在柏林，本來只要去一個博物館，我們就再用『附近』搜尋功能，發現間諜博物館跟歷史博物館也在旁邊，最後整個下午就泡在那了！ 」

《Audible》跟「Apple Podcast」

開車旅行用戶們，除了 podcast之外，也可以試著下載《Audible》，他們也建議把喜歡的有聲書，在旅途開始前事先下載好，確保隨時都有許多內容可以聽。

《InShot》、《VSCO》與《Dazz 相機》

在影像 app 當中，周筠特別分享《InShot》，主要的原因是「介面親切好上手、功能齊全卻不繁瑣」，尤其中英文雙軌可以透過這app調整是最好看的，有時她會運用「畫中畫」功能，將照片自然地疊在影片上面。至於《VSCO》她推薦 A6 濾鏡，強度大約落在 4.3，帶點咖啡色調又不會動到原本的顏色。有時她會換 G3 或 C1。旅途中如果想要不加思索直接拍，她便直接用《Dazz 相機》的「FXN R」。

