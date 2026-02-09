Ricoh其它類業務得益GR相機熱賣有望擺脫虧損

Ricoh於2026年2月5日公布2025財年第三季財報，其中在包含相機在內的「其它」業務部份，提到由於相機業務強勁的表現使得整部門較24財年同期成長13.6%，不過由於區間初期的新業務投資，整體仍有1億日幣的虧損，但透過業務選擇與集中策略，相較24財年第三季大幅減少32億日幣的虧損，且有望在2026財年第三季擺脫虧損。

Ricoh相機業務的成長動力當然是熱銷的GR相機，雖然Ricoh在開發GR IV的過程勢必產生一定的支出，但由於目前基於前一代設計框架的GR IIIx仍在持續銷售，同時GR IV也帶動用戶換機的整體銷售，加上偏向高單價的訂價策略與現今仍供不應求，對於Ricoh的相機部門都是大利多，這也意味著未來幾年光靠GR IV與使用相對低的開發資源的延伸產物就還有許多的獲利空間。

廣告 廣告

不過另一方面對於Ricoh所持有的另一個相機品牌Pentax就比較尷尬，於寄與厚望的Pentax K-3 III在推出不久後就停產，Pentax數位單眼相機已經許久未有新消息，對Pentax的忠實用戶而言，應該也希望能聽到一些消息。

更多Cool3C文章

台灣任天堂eShop新春優惠折扣最高84% 特價遊戲清單與價格整理

深黑隔熱紙掰 汽車隔熱紙新規上路 前擋透光率70%以上、車側透光率40%以上 合格標章與罰則整理