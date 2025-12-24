首款RICOH GR影像手機realme GT 8 Pro售台幣30,990元起！六大特色快速看

realme 正式公開了旗下新一代旗艦機 GT 8 Pro，該款手機同時也是台灣第二款上市的高通Snapdragon 8 Elite Gen 5旗艦機，實測安兔兔跑分破420萬，最大亮點在於它是業界首發搭載 RICOH GR 影像手機，深度訂製 RICOH GR 防眩光主鏡頭、並配備2億畫素潛望長焦，主打「最強街拍神器」，建議售價新台幣 30,990 元起。GT 8 Pro 還有一款限量發售的「奧斯頓馬丁F1限量版」，建議售價為新台幣 32,990 元。

realme GT 8 Pro 提供「風動白」、「星馳藍」雙色，台灣引進的版本是 16GB RAM、512GB ROM 版本，建議售價新台幣 30,990 元，即日起開放預購、12 月 26 日上市。

同步上市的還有realme GT 8 Pro 奧斯頓馬丁F1限量版，這是雙方第二次的合作，台灣引進的是單一主色「奧斯頓馬丁綠」，容量同樣是 16GB RAM、512GB ROM，建議售價新台幣 32,990 元。

realme GT 8 Pro 主要特色如下：

1.業界首發RICOH GR 影像：配備與 RICOH GR 共同打造的 5000 萬畫素理光GR防眩光主鏡頭，雙方在鏡頭模組上面採用高透鏡片玻璃，並且上了雙層AR鍍膜，可以實現97%的透光能力，底下的鏡頭組採用7P高透鏡片，搭配五層抗反射鍍膜，讓反射率降低到0.2%，感光元件底層還有一層低藍光濾鏡，並且藉由獨家 GR 影像模式深度複刻 28mm、40mm焦段以及RICOH GR 快門聲，重現 GR 招牌的 SNAP 快拍模式，RICOH 相機經典的標準、正片、負片、單色、高對比度黑白武打經典影調，還有五款專屬浮水印。

2.2億畫素潛望長焦：採用旗艦級1/1.56吋感光元件，最遠可以拍攝120倍變焦，透過3倍光學變焦升級人像攝影，結合多幀影像融合，帶來自然景深與柔和高光，讓人像更精緻。其6倍無損變焦與12倍變焦可以輕鬆拍攝風景照片，為喜歡旅遊的玩家們帶來更多可能性。

3.業界首發機械拼裝模組設計：轉開螺絲就可以換上不一樣的鏡頭蓋。

4.高通Snapdragon 8 Elite Gen5：realme GT 8 Pro 預先搭載 2026 年旗艦級處理器，並配備電競級 Hyper Vision+ AI 晶片，以及 7000mm2 VC 散熱系統，搭配峰值亮度高達7000尼特的 6.79吋2K HyperGlow螢幕，讓手機不僅可以因應多工處理各種高負載場景，同時也成為當前遊戲玩家最佳首選。

5.7000mAh 大電量電池與 120W SUPERVOOC 超級閃充之外還有 50W 無線閃充，同時也是 realme 旗下第一款支援 eSIM 手機。

6.再次攜手奧斯頓馬丁推出限量版：採用奧斯頓馬丁綠，賽車級金屬漆背蓋與金屬中框，雙翼空氣動力線條設計與銀翼徽標，深度定製聯名UI、專屬拍攝浮水印、獨特的GT模式。

同場加映：realme Buds Air7、realme Buds T200 Lite

realme 同步宣布推出兩款全新真無線藍牙耳機，分別為主打高端音效與深度降噪的realme Buds Air7，以及為日常提供卓越音質的realme Buds T200 Lite。realme Buds Air7 提供12.4mm特大鍍鈦振膜動圈，並搭載高達52dB深海降噪3.0技術，加上Hi-Res Audio小金標認證的高音質及3D空間音效；續航表現上，搭配充電盒可達最高 52 小時續航，快充10分鐘即可播放10小時；並支援Swift Pair與Windows電腦快速配對、雙設備連接2.0及45ms超低延遲，結合IP55防塵防水設計，建議售價為 NT$2,199。

realme Buds T200 Lite則配置同級少見的12.4mm特大鍍鈦振膜動圈，搭載AI深度通話降噪技術，搭配充電盒總續航可達48小時，並支援充電10分鐘提供約5小時續航能力，加上IPX4 防塵防水性能，運動出汗或不慎濺水都無須擔憂，建議售價 NT$999。