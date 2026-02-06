RIIZE日本成員飛抵澳門「被禁演」 主辦道歉認了：突發狀況

RIIZE明後兩天的澳門演唱會無法全員到齊。翻攝FB@RIIZE

韓國人氣男團RIIZE（라이즈）明後兩天將在澳門開唱，沒想到日本成員將太郎（SHOTARO），又因「不可抗力」無法登台，就連原定今天舉行的簽名會也受到影響，再度引爆粉絲怒火。

日本首相高市早苗去年的「台灣有事論」，似乎仍影響著中日關係，除了JYP娛樂新生代國際團體NEXZ，疑因7名成員有6人是日本人，上月17日、18日的澳門演唱會無預警被取消；沒想到RIIZE也因為團內有一名日本成員將太郎，明後兩天的演出，無法全員登台。

澳門主辦致歉！認了不可預見的突發狀況

主辦單位今在演唱會前一天急發公告，強調「儘管各方已及時做好準備，力求讓全體成員出席，但非常遺憾的是，由於不可預見的突發狀況，成員SHOTARO將無法參加原定2026年2月7日及8日舉行的2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN MACAU。」並對此向RIIZE的粉絲致歉。

主辦單位發出成員異動通知，宣布將太郎無法登台。翻攝IG@imemacau

RIIZE今天舉行的簽名會，將太郎也無法出席。翻攝微博

將太郎今早已飛澳門

將太郎今天一大早就從仁川機場搭機飛往澳門。翻攝Newsen

只是讓粉絲心疼的是，將太郎早已隨團員一起飛到澳門，人都到了當地卻無法登台，就連今天舉行的簽名會也無法出席，讓粉絲心疼地說：「不讓人登台不早說！」、「SHOTARO都飛去澳門了。」、「我哭！看不到將太郎了。」



