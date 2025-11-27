Rimowa 2025兩款新色：赤陶色x灰礫色頌揚大地之美！行李箱款式、價格…一覽

Rimowa以輕量優點熱銷的聚碳酸酯Essential系列，隨著季節更替不斷推出嶄新顏色，每回都令人期待！2025年秋冬時節，Rimowa以大地原始之美出發，提取紅土、砂礫當中的純粹色彩，推出了全新季節色：赤陶色與灰礫色。

Rimowa Essential系列行李箱季節新色：赤陶色、灰礫色

赤陶色（Terracotta）第一眼就令人聯想到廣闊的紅土大地，有種壯麗的美，鮮豔抓眼同時顯得溫潤，飽滿如經窯火淬鍊的陶器，代表歷經時間錘煉後的成熟與永恆。

在赤陶色的對比下，灰礫色（Clay）則讓編輯聯想到未經燒製、塑型的陶土，是最原始、最自然純淨的模樣，中性柔和的灰米色調低調而經典，流露出自然的靜謐氣息，象徵萬物初始的柔軟與可塑性。

RIMOWA Essential 全新季節色共推出登機箱尺寸Cabin Clay 灰礫色與 Terracotta 赤陶色行李箱(建議售價 NT$ 30,500)、Check-in M Terracotta 赤陶色行李箱(建議售價 NT$ 35,200)、Check-in L Clay 灰礫色行李箱(建議售價 NT$ 38,200)，以及 Trunk Plus Clay 灰礫色與 Terracotta 赤陶色行李箱(建議售價 NT$ 48,400)，即日起於全台專門店開放限量預購。





