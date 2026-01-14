RINA攜手HPC推動裏海綠色港口計畫

根據英國航運相關網站表示，國際工程顧問、檢驗與認證集團RINA，與致力於港口、碼頭及漢堡港口顧問公司（HPC Hamburg Port Consulting），近日獲得歐洲安全與合作組織（OSCE）為期五年的專案委託，將共同推動「裏海地區綠色港口與連結性促進計畫」，協助沿線港口加速低碳化與數位轉型，並強化中間走廊的區域合作與運輸韌性。

該計畫由OSCE經濟與環境活動協調辦公室啟動，鎖定多個裏海與黑海的重要港口，包括亞塞拜然巴庫港（Baku in Azerbaijan）、哈薩克阿克套港（Aktau）與庫雷克港（Kurykin Kazakhstan）、土庫曼巴希港（Turkmen in bashi），及喬治亞巴統港（Batumi），協助港口在轉運需求持續成長同時，提升永續發展與環境治理能力。專案核心目標在於透過導入再生能源、提升能源效率、推動數位創新與連結技術，及強化氣候行動，降低運輸活動對環境衝擊，同時也納入性別平權面向，強調女性在港口產業中的參與。

廣告 廣告

該計畫第三階段將在前期成果基礎上，導入涵蓋五大支柱的永續港口發展架構，包括再生能源整合、氣候韌性、數位監測系統、性別平權與人才培訓，並以跨國合作作為重要支撐。在為期五年執行期間，RINA與HPC將協助OSCE為各港口量身打造分析報告與行動方案，推動低碳營運與環境監測，並提出試點投資的技術規格與制度強化建議。

OSCE代表指出，此一新階段計畫有助於確保中亞與歐洲間貿易與運輸連結的長期永續性與穩定性，並透過具體再生能源與氣候韌性方案，結合數位創新與包容性發展，為區域帶來實質效益。RINA與HPC則表示，期藉由整合工程技術、永續經驗與數位解決方案，協助裏海與黑海港口為下一世代綠色海運基礎建設做好準備。

展望未來，專案完成後，各參與港口將具備完整的氣候與能源轉型藍圖、試點計畫技術藍本，及推動永續港口管理制度能力，同時建立跨國合作平台，確保綠色與數位轉型成為該區共同及長期發展目標。