Riot問卷洩天機！官方暗示《英雄聯盟》宇宙的「開放世界」新作開發中？

最近遊戲社群熱議不斷的各種爆料消息中，就包含 Riot Games 正在開發《英雄聯盟2》。而最近，知名《英雄聯盟》爆料者 Big Bad Bear 在社群平台 X（推特）上發了一則引起許多人注意的消息，暗示 Riot Games 可能要公開一款新作品，引發全球玩家的廣泛討論與猜測。

Riot Games 本身就有不少開發中作品。（圖源：League of Legends）

Big Bad Bear 貼出了一張圖片，上面有著 Riot Games 的商標，以及一行文字「一款新的遊戲即將推出」來暗示。隨後 Big Bad Bear 在個人 YouTube 上傳了分析和調查討論，提到最近 Riot Games 向玩家罕見的發送了市場調查，內容不同於過去針對《英雄聯盟》造型或遊戲玩法的反饋，而是將重點放在玩家對於「全新遊戲」的興趣與接受度。

問卷的內容非常具體，除了詢問玩家目前正在遊玩哪些 Riot 旗下的作品，包含先前推出的實體卡牌遊戲「Riftbound」是否有購買或收藏的意願。此外，問題也涵蓋了玩家對其他知名遊戲大廠新作品的興趣，以及若是新遊戲設定在「英雄聯盟宇宙」的世界觀中，是否會增加大家的遊玩動力，更提到關於「開放世界」的關鍵字，分析玩家對於新遊戲類型的偏好與期待。

當然，目前 Riot Games 神秘新作資訊相當有限。有部分觀點認為這可能與 Riot Games 先前正在開發的 MMORPG 項目有關，該項目雖然在去年 3 月確認重啟的消息，但玩家仍期待它能以「符文大地」為背景帶來全新的體驗。此外，另一種可能性則是這將是一次針對現有《英雄聯盟》引擎的全面翻新升級，而非一款完全獨立的新遊戲。